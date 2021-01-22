Конгрес США дозволив Ллойду Остіну обійняти пост глави Пентагону

Палата представників Конгресу США схвалила в четвер законопроєкт, що дозволяє затвердити відставного американського генерала Ллойда Остіна як виняток на посаді шефа Пентагону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомляє телеканал CNN.

Кандидатуру Остіна висунув президент США Джо Байден. Затвердження кандидатури Остіна вимагає від обох палат Конгресу ухвалити окремий законопроєкт через американське законодавство, за яким особи, що звільнилися з військової служби менш ніж сім років тому, не можуть перебувати на чолі Пентагону. Далі кандидатуру Остіна має затвердити Сенат.

Деякі американські законодавці, включно з деякими демократами, раніше висловлювалися проти призначення ще одного відставного генерала міністром оборони.

Коментуючи своє призначення, Остін заявив: "У разі призначення я виконуватиму місію Міністерства оборони, уникаючи війни і гарантуючи безпеку нашої країни. Я підтримуватиму принцип цивільного контролю над збройними силами, як і передбачається".

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Раніше Остін назвав Росію і Китай основними викликами для Сполучених Штатів. За його словами, ці країни становлять загрозу зокрема в космічній сфері. Також він висловився за надання Україні зброї, щоб збройні сили країни могли "зберігати територіальну цілісність" держави.

Остін залишив пост навесні 2016 року. До цього в історії США Конгрес лише двічі робив такий виняток: для Джорджа Маршалла в 1950 році та Джеймса Меттіса в 2017 році.