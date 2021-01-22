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Конгрес США дозволив Ллойду Остіну обійняти пост глави Пентагону

Конгрес США дозволив Ллойду Остіну обійняти пост глави Пентагону

Палата представників Конгресу США схвалила в четвер законопроєкт, що дозволяє затвердити відставного американського генерала Ллойда Остіна як виняток на посаді шефа Пентагону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомляє телеканал CNN.

Кандидатуру Остіна висунув президент США Джо Байден. Затвердження кандидатури Остіна вимагає від обох палат Конгресу ухвалити окремий законопроєкт через американське законодавство, за яким особи, що звільнилися з військової служби менш ніж сім років тому, не можуть перебувати на чолі Пентагону. Далі кандидатуру Остіна має затвердити Сенат.

Деякі американські законодавці, включно з деякими демократами, раніше висловлювалися проти призначення ще одного відставного генерала міністром оборони.

Коментуючи своє призначення, Остін заявив: "У разі призначення я виконуватиму місію Міністерства оборони, уникаючи війни і гарантуючи безпеку нашої країни. Я підтримуватиму принцип цивільного контролю над збройними силами, як і передбачається".

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Раніше Остін назвав Росію і Китай основними викликами для Сполучених Штатів. За його словами, ці країни становлять загрозу зокрема в космічній сфері. Також він висловився за надання Україні зброї, щоб збройні сили країни могли "зберігати територіальну цілісність" держави.

Остін залишив пост навесні 2016 року. До цього в історії США Конгрес лише двічі робив такий виняток: для Джорджа Маршалла в 1950 році та Джеймса Меттіса в 2017 році.

Автор: 

Конгрес США (1223) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+18
Русские - это нация грязных выродков и подлых трусливых тварей, во время ВОВ основной удар на себя приняли Украина и Белоруссия, в то время как русские скоты миллионами тикали на восток, драпали твари до Волги, откуда Сталин погнал их обратно заградительными отрядами. Вы грязные русские свиньи, вы никогда не воевали, и никогда не умели воевать!
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22.01.2021 07:34
+17
Куда им до совковых лампасников с отъевшимися харями и пузом до колен.
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22.01.2021 07:38
+7
А чем тебе не нравится женщина? У тебя специфическая ориентация?
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22.01.2021 07:27
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А чем тебе не нравится женщина? У тебя специфическая ориентация?
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22.01.2021 07:27 Відповісти
Куда им до совковых лампасников с отъевшимися харями и пузом до колен.
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22.01.2021 07:38 Відповісти
👏😁👍✌️
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22.01.2021 07:45 Відповісти
Женщина и ориентация - это понятия для постели, а не для армейской службы, CRETINO
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22.01.2021 07:55 Відповісти
Женщина в кремле рулит ! ))
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22.01.2021 07:48 Відповісти
Усюди "Закон як дишло..."
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22.01.2021 07:23 Відповісти
Повне нерозуміння чи навмисне спотворення терміну "закон" і принципу розділення влад на законодавчу, виконавчу і судову в демократичній державі. Рішення законодавчого органу (Конгресу) і є закон. Виключення з правил в даному випадку є поправка до закону. "Закон як дишло" стосується лише виконавчої і судової влади.
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22.01.2021 08:47 Відповісти
По этому поводу все кацапы, еще недавно вылезая из кожи кричавшие "Жизнь черного имеет значение!", резко стали белыми расистами.
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22.01.2021 07:26 Відповісти
Конгрес США дозволив Ллойду Остіну обійняти пост глави Пентагону - Цензор.НЕТ 8975
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22.01.2021 07:37 Відповісти
Вылитый Луи де Фюнес.
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22.01.2021 07:44 Відповісти
Там *тема * інша ..Шість охоронців у вбиральні .
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22.01.2021 07:51 Відповісти
А тот хрен с портфелем, что, нес "ядерный чемоданчик", без которого Путин даже посрать не может, или в него забрали все секретное путинское говно, чтобы враг не взял пробу на анализ?
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22.01.2021 08:07 Відповісти
Там автоматична зброя
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22.01.2021 09:13 Відповісти
Русские - это нация грязных выродков и подлых трусливых тварей, во время ВОВ основной удар на себя приняли Украина и Белоруссия, в то время как русские скоты миллионами тикали на восток, драпали твари до Волги, откуда Сталин погнал их обратно заградительными отрядами. Вы грязные русские свиньи, вы никогда не воевали, и никогда не умели воевать!
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22.01.2021 07:34 Відповісти
А чёрный ли он? Надо проверить.
Вот Обама, например, совершенно белый человек.
Папа кениец, но уехал в Африку сразу после рождения. Барака.
А мама у Обамы - белая, и воспитывался он в белой семье и в белой среде учился.
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22.01.2021 07:36 Відповісти
Кацапню не любит-уже норм.
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22.01.2021 07:40 Відповісти
это не норма, это супер.
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22.01.2021 08:08 Відповісти
Есть за что не любить. Почитайте кацапские посты на Раме. Расисты из Алабамы и весь Куклусклан курят в сторонке.
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22.01.2021 08:10 Відповісти
Гарний парубок,і видно шо не москаль))
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22.01.2021 08:12 Відповісти
Шайга Конжутович теж не білий(монголоїдний)
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22.01.2021 09:39 Відповісти
Україні потрібна не так зброя, як незалежність, а не маріонетковий уряд кремля у Києві.
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22.01.2021 08:40 Відповісти
кацапы готовсь !
Конгрес США дозволив Ллойду Остіну обійняти пост глави Пентагону - Цензор.НЕТ 1020
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22.01.2021 08:59 Відповісти
На Кинг Конга похож
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22.01.2021 09:02 Відповісти
У кацапні найкращі і світі танки і ракєти! (надувні)
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22.01.2021 11:23 Відповісти
 
 