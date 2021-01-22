Жорстоке побиття 14-річного українця в Парижі: посольство України звернулося до прокуратури, триває розслідування

Міністерство закордонних справ України заявляє, що українські дипломати звернулися в прокуратуру Парижа у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього українця біля Ейфелевої вежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНІАН сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

"Посольству України у Франції відомо про цю ситуацію. Потерпіла дитина стала жертвою конфлікту між підлітковими групами. Дипустанова звернулася з офіційним запитом до місцевої прокуратури, проводиться розслідування. Консул перебуває на зв'язку з рідними українця", - повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, за даними української громади, у Парижі жорстоко побили 14-річного українця, який наразі у важкому стані перебуває у реанімації в комі. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

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