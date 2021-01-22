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Новини
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Жорстоке побиття 14-річного українця в Парижі: посольство України звернулося до прокуратури, триває розслідування

Жорстоке побиття 14-річного українця в Парижі: посольство України звернулося до прокуратури, триває розслідування

Міністерство закордонних справ України заявляє, що українські дипломати звернулися в прокуратуру Парижа у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього українця біля Ейфелевої вежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНІАН сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

"Посольству України у Франції відомо про цю ситуацію. Потерпіла дитина стала жертвою конфлікту між підлітковими групами. Дипустанова звернулася з офіційним запитом до місцевої прокуратури, проводиться розслідування. Консул перебуває на зв'язку з рідними українця", - повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, за даними української громади, у Парижі жорстоко побили 14-річного українця, який наразі у важкому стані перебуває у реанімації в комі. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомі в центрі Парижа побили 14-річного українця - хлопець у комі

Автор: 

діти (5045) побиття (928) напад (1118) Париж (214) Франція (3049) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+10
Абсолютно неінформативна подача новини, обговорення неможливе. Не ясно головне- що це за група, в яку він входив? Етнічна? Якщо ні- то чого туди МЗС лізе?
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22.01.2021 07:33
+9
А в Польщі такого нема, бо не впускають дикарів в країну
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22.01.2021 08:17
+6
У Фпанціі араби і негри сідають ср...ти під тою вежею і не бояться тоі поліціі, а якщо щось не по-іхньому, так громлять магазини і палять автомобілі. А тут якісь там підліткові банди не подилили місцее де ср..ти. Що хлопець там робив, чого опинився там, де вулиичні банди ділять територію?
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22.01.2021 08:56
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Або банда з сусіднього району напала на його банду і це кримінальні розбірки.
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22.01.2021 07:34 Відповісти
Абсолютно неінформативна подача новини, обговорення неможливе. Не ясно головне- що це за група, в яку він входив? Етнічна? Якщо ні- то чого туди МЗС лізе?
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22.01.2021 07:33 Відповісти
Простите, а кто лезть должен, министерство спорта и туризма?
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22.01.2021 08:03 Відповісти
У кримінальні розбірки лізти? Чи кудой?
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22.01.2021 08:31 Відповісти
А давайте рюкзакова туда отошлем - он быстро разберется.
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22.01.2021 08:48 Відповісти
"Увидеть Париж и ..."
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22.01.2021 08:04 Відповісти
идёшь на стрелку с желанием отвесить люлей - будь готов что люлей могут отвесить тебе.....
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22.01.2021 08:04 Відповісти
якщодыйсно быля вежы побили - там багато камер спостереження! де відео щоб скласти власну точку зору... а так - зовсім недостатньо інформації с ким він там був, у який час сталося, чи вів себе провокуючи....де були його батьки.... що він там робив під час карантину?
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22.01.2021 08:04 Відповісти
Він навчається в коледжі.
Закінчилися заняття і він мав іти додому. Мати дзвонила (бо мусив уже вернутися) - він не відповідав, вона почала хвилюватися.

З того, що читала.
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22.01.2021 08:49 Відповісти
звик критично ставитися до інформації - все це зі слів однієї сторони. А як там було насправді - ми можемо ніколи і не дізнатися. Сподіваюся лише що там правоохоронна система є, та є незворотність покарання...
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22.01.2021 09:22 Відповісти
Если бы ты бывал возле той башни за последние несколько лет, то охота слушать "другую сторону" отпала бы. Потому что "другая сторона" - это банды "гостей столицы", там и взрослому человеку стремно ходить как стемнеет. Ножевые ранения кстати очень четко указывают на них.
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22.01.2021 09:48 Відповісти
Звичайно. В неї запитали - вона розказала.

А я не сподіваюся.
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22.01.2021 15:50 Відповісти
Простой украинский хлопчик, учился в простом элитном Парижском колледже ... И тут такое. Трагедия. Как это все близко и понятно, нам - простым украинцам. Сопереживаем и сочуствуем.
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22.01.2021 09:57 Відповісти
...а російським слідом все закінчиться.
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22.01.2021 08:10 Відповісти
У тебя паранойя!
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22.01.2021 10:45 Відповісти
Ихтамнет.
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22.01.2021 11:15 Відповісти
А в Польщі такого нема, бо не впускають дикарів в країну
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22.01.2021 08:17 Відповісти
Да ладно, сколько новостей было, как поляки нападают на украинцев
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22.01.2021 18:13 Відповісти
А почему несовершеннолетний иностранец бродит по Парижу один? с группой? какой? Каким образом он там очутился? Жалко парня. Странная инфо, ничего не объясняющая...кроме "наших бьют".
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22.01.2021 08:44 Відповісти
Все было разъяснено в новостных статьях - он там учился. И где это написано о том, что 14-летним иностранцам нельзя гулять по Парижу. Это вроде не Уганда.
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22.01.2021 08:46 Відповісти
У Фпанціі араби і негри сідають ср...ти під тою вежею і не бояться тоі поліціі, а якщо щось не по-іхньому, так громлять магазини і палять автомобілі. А тут якісь там підліткові банди не подилили місцее де ср..ти. Що хлопець там робив, чого опинився там, де вулиичні банди ділять територію?
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22.01.2021 08:56 Відповісти
сел покакать под вежей ?
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22.01.2021 13:53 Відповісти
Уголовное дело против родителей уже завели?
В чужой стране отдали ребенка в банду ...
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22.01.2021 09:10 Відповісти
Тут всё просто - хлопець з промитими нашими адептами теорії всесвітнього братства мізками вважав негрів своїми братами й не став обходити їх стороною, та виявилося що негри зовсім не брати й вважали за потрібне для себе довести це хлопцю. Нема худа без добра, тепер в Україні з'явився ще один борець за чистоту нації.
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22.01.2021 09:10 Відповісти
Шпана везде шпана, но в вашем комментарии, думаю, весомая доля никому нелицеприятных фактов /есть как есть/!
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22.01.2021 09:21 Відповісти
Новость ни о чём - может он вслух обзывал французов жабоедами,
или мочился на Эйфелеву башню ...
Нам кидают кость и грызитесь, ггои !
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22.01.2021 09:50 Відповісти
Десяток невідомих з металевими кийками, битами і ножами атакували компанію студентів, в якій знаходився 14-річний Юрій.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/incidents/pobittya-ukrajincya-v-parizhi-u-franciji-pobili-pidlitka-novini-ukrajina-11293700.html
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22.01.2021 10:40 Відповісти
Компанія СТУДЕНТІВ ? Так йому лише 14 років - це 7 клас.
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22.01.2021 11:03 Відповісти
просто так там бить небудут
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22.01.2021 09:56 Відповісти
Он был не маске.
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22.01.2021 12:46 Відповісти
То есть он в свои 14 лет уже входил с какую-то "конфликтующую подростковую группу"? Ничего не понятно. Или попытка представить дело в стиле "сам виноват". Бред какой-то.
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22.01.2021 10:00 Відповісти
Забили білого, хто забив - то все є в інеті. Чому всі "наші" інфо про це мовчать, а особливо наш "пасол"?
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23.01.2021 00:40 Відповісти
 
 