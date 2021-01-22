Жорстоке побиття 14-річного українця в Парижі: посольство України звернулося до прокуратури, триває розслідування
Міністерство закордонних справ України заявляє, що українські дипломати звернулися в прокуратуру Парижа у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього українця біля Ейфелевої вежі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНІАН сказав речник МЗС Олег Ніколенко.
"Посольству України у Франції відомо про цю ситуацію. Потерпіла дитина стала жертвою конфлікту між підлітковими групами. Дипустанова звернулася з офіційним запитом до місцевої прокуратури, проводиться розслідування. Консул перебуває на зв'язку з рідними українця", - повідомив Ніколенко.
Нагадаємо, за даними української громади, у Парижі жорстоко побили 14-річного українця, який наразі у важкому стані перебуває у реанімації в комі. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.
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Закінчилися заняття і він мав іти додому. Мати дзвонила (бо мусив уже вернутися) - він не відповідав, вона почала хвилюватися.
З того, що читала.
А я не сподіваюся.
В чужой стране отдали ребенка в банду ...
или мочился на Эйфелеву башню ...
Нам кидают кость и грызитесь, ггои !
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/incidents/pobittya-ukrajincya-v-parizhi-u-franciji-pobili-pidlitka-novini-ukrajina-11293700.html