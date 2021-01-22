Гебреєсус про плани США повернутися у ВООЗ: Раді, що Штати залишаються в "родині народів"

Всесвітня організація охорони здоров'я дуже рада, що США залишаться її повноправним членом.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус під час сесії виконавчого комітету ВООЗ, яка відбувається в онлайн-режимі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ВООЗ - це родина народів. Ми всі раді, що США залишаються у родині", - сказав Гебреєсус.

Він додав, що ВООЗ з нетерпінням очікує на можливість продовжити партнерство зі США.

"Ми маємо працювати разом як одна родина, аби упевнитися, що всі країни можуть почати вакцинацію медиків та інших груп ризику протягом перших 100 днів 2021-го року. З вашим зобов’язанням ми на один крок ближче", - зауважив гендиректор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США повертаються у ВООЗ і Паризьку хартію з клімату, - Байден підписав укази

Як повідомлялося, 20 січня, відразу після інавгурації, президент США Джо Байден підписав 17 документів, які скасували низку указів свого попередника Дональда Трампа, зокрема й про скасування виходу США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я.

8 липня 2020 року США офіційно оголосили про вихід з ВООЗ, яку Трамп звинуватив у тому, що організація проігнорувала перший спалах COVID-19 у Китаї.