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Новини
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Гебреєсус про плани США повернутися у ВООЗ: Раді, що Штати залишаються в "родині народів"

Гебреєсус про плани США повернутися у ВООЗ: Раді, що Штати залишаються в

Всесвітня організація охорони здоров'я дуже рада, що США залишаться її повноправним членом.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус під час сесії виконавчого комітету ВООЗ, яка відбувається в онлайн-режимі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ВООЗ - це родина народів. Ми всі раді, що США залишаються у родині", - сказав Гебреєсус.

Він додав, що ВООЗ з нетерпінням очікує на можливість продовжити партнерство зі США.

"Ми маємо працювати разом як одна родина, аби упевнитися, що всі країни можуть почати вакцинацію медиків та інших груп ризику протягом перших 100 днів 2021-го року. З вашим зобов’язанням ми на один крок ближче", - зауважив гендиректор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США повертаються у ВООЗ і Паризьку хартію з клімату, - Байден підписав укази

Як повідомлялося, 20 січня, відразу після інавгурації, президент США Джо Байден підписав 17 документів, які скасували низку указів свого попередника Дональда Трампа, зокрема й про скасування виходу США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я.

8 липня 2020 року США офіційно оголосили про вихід з ВООЗ, яку Трамп звинуватив у тому, що організація проігнорувала перший спалах COVID-19 у Китаї.

Автор: 

ВООЗ (770) США (22545) Гебреєсус Тедроса Адханом (166)


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Топ коментарі
+3
Ещё бы он не был рад.
США принесут 400 000 000 долларов в год,
а им за это предоставят право публиковать свои объявления на сайте ВОЗ
и читать новости там же, которые можно бесплатно читать в интернете.
Бийдоновская команда начала пилить бюджет.
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22.01.2021 07:50
+3
Да мы в курсе что ты - ротшильдовский холуй. Мог бы и не светиться ещё раз.
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22.01.2021 08:02
+2
Ото загнув ефіоп ...
Підлизується.
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22.01.2021 07:46
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Ото загнув ефіоп ...
Підлизується.
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22.01.2021 07:46 Відповісти
Ещё бы он не был рад.
США принесут 400 000 000 долларов в год,
а им за это предоставят право публиковать свои объявления на сайте ВОЗ
и читать новости там же, которые можно бесплатно читать в интернете.
Бийдоновская команда начала пилить бюджет.
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22.01.2021 07:50 Відповісти
Семья уродов вы, наВОЗ. Американским налогоплательщикам приготовиться.
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22.01.2021 07:51 Відповісти
Эх, блин! Чертов эфиопский уродец. Кто-бы знал, что подобная особь будет что-то решать. Ну, или даже просто продвигать, в Мировом масштабе. Кошмар!
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22.01.2021 07:54 Відповісти
Жили ми якось в такій сім'ї під назвою сесесер.
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22.01.2021 07:54 Відповісти
Та при Леониде Ильиче то была полусонная либеральная демократия, по сравнению с нынешними "глобализаторами".
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22.01.2021 08:03 Відповісти
Да мы в курсе что ты - ротшильдовский холуй. Мог бы и не светиться ещё раз.
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22.01.2021 08:02 Відповісти
Концлагерь семейного типа.
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22.01.2021 08:59 Відповісти
Люди самолёты угоняли, чтобы вырваться из советского рая.
Бразинскасы - 1971 год. Лётчик Беленко - 1975 год : расцвет брежневского социализма.
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22.01.2021 09:46 Відповісти
Еврейсусы так поработали, что уже космолет угонять надо.
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22.01.2021 09:57 Відповісти
Умный Илон Маск не просто так занимается Марсом.
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22.01.2021 10:21 Відповісти
ВООЗ то затратна і неефективна організація. Величезна армія чинуш-бюрократів-дармоїдів без жодної користі для здоров"я людей (тут м-р Трамп мав повну рацію). Цей Гебрейсус радий не "поверненню Америки до сім"ї народів", а халявному американському баблу для корита бездарів з ВООЗ, хай би краще самоліквідувалися і гроші на утримання направили для закупки медикаментів, медзасобів, вакцин для бідних країн...
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22.01.2021 09:26 Відповісти
Гебрейша обрадовался, уже раскатал свою маланскую харю.
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22.01.2021 09:44 Відповісти
Не семья, а рассадник коррупции. Байден такой же идиот, как и все остальные.
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22.01.2021 11:31 Відповісти
 
 