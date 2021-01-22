Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - сім порушень "тиші", засобами РЕБ подавлено два ворожі безпілотники, - штаб ОС
Минулої доби, 21 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Всі порушення були вчинені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного і станкового гранатометів і стрілецької зброї.
Також у районі населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка українські захисники виявили проліт ворожих безпілотників типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування.
"Обидва БпЛА були подавлені нашими засобами РЕБ", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що поблизу Пищевика противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та мінометів 82-мм калібру. Поруч із населеним пунктом Широкине окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, мінометів 120-мм калібру та великокаліберних кулеметів.
Неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-мм калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. У цьому ж районі було зафіксовано роботу ворожого снайпера.
"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець України. Командування об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.
"На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили в пресцентрі ОС.
Водночас, за інформацією штабу, від початку поточної доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована.
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