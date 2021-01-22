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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - сім порушень "тиші", засобами РЕБ подавлено два ворожі безпілотники, - штаб ОС

Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - сім порушень

Минулої доби, 21 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Всі порушення були вчинені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного і станкового гранатометів і стрілецької зброї.

Також у районі населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка українські захисники виявили проліт ворожих безпілотників типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування.

"Обидва БпЛА були подавлені нашими засобами РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що поблизу Пищевика противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та мінометів 82-мм калібру. Поруч із населеним пунктом Широкине окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, мінометів 120-мм калібру та великокаліберних кулеметів.

Також читайте: День на Донбасі: обстріли біля Красногорівки, ворожі БПЛА поруч із Мар'їнкою

Неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-мм калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. У цьому ж районі було зафіксовано роботу ворожого снайпера.

"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець України. Командування об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.

"На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили в пресцентрі ОС.

Водночас, за інформацією штабу, від початку поточної доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована.

Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - сім порушень тиші, засобами РЕБ подавлено два ворожі безпілотники, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - сім порушень тиші, засобами РЕБ подавлено два ворожі безпілотники, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (28263) втрати (4385) ЗСУ (7501) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+16
Царство небесне полеглому захиснику.
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22.01.2021 08:29
+16
ну и как долго будет продолжаться "перемирие" им. Зеленского.? "Разведение" войск, сдача территорий, запрещение разведки, формула Штанмайера, обмен Цемаха - оно того стоило? Зеленский и его слуги просто обосрались в очередной раз
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22.01.2021 08:47
+6
Штаб ООС! В ежедневных сводках, когда Вы пишете, что "с начала суток враг не стреляет" - Вы обязаны добавлять слово "ПОКА", потому что с начала "принятия договоренностей о режиме полной тишины" - не было ни одного дня (ни одного дна!!!), чтобы враг не обстреливал позиции украинских войск!
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22.01.2021 09:18
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Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь!
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22.01.2021 09:27 Відповісти
Царство небесне полеглому захиснику.
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22.01.2021 08:29 Відповісти
ну и как долго будет продолжаться "перемирие" им. Зеленского.? "Разведение" войск, сдача территорий, запрещение разведки, формула Штанмайера, обмен Цемаха - оно того стоило? Зеленский и его слуги просто обосрались в очередной раз
показати весь коментар
22.01.2021 08:47 Відповісти
Штаб ООС! В ежедневных сводках, когда Вы пишете, что "с начала суток враг не стреляет" - Вы обязаны добавлять слово "ПОКА", потому что с начала "принятия договоренностей о режиме полной тишины" - не было ни одного дня (ни одного дна!!!), чтобы враг не обстреливал позиции украинских войск!
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22.01.2021 09:18 Відповісти
как бы узнать у нелоха...это какой день перемирного-перемирия... в его голове (по-большому счету оно мне нах не надо...но хочется узнать, главноговнокомандующему хотя бы докладывают о потерях...или такие оно войну уже закончило)
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22.01.2021 09:21 Відповісти
Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - сім порушень "тиші", засобами РЕБ подавлено два ворожі безпілотники, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9725
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22.01.2021 10:36 Відповісти
Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - сім порушень "тиші", засобами РЕБ подавлено два ворожі безпілотники, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4629
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22.01.2021 20:44 Відповісти
эта музыка может еше 30 лет играть пока не будут предприняты радикальные шаги по удалению этой проблемы будем и дальше читать такие грустные новости сил собрали нормально уже оружия под завязку можно двумя бронироваными кулаками окружить с северовосточного направления и решить эту проблему а пока будут избегать честной битвы ткие новости будут постоянно к сожалению блин когда уже наступление
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22.01.2021 23:43 Відповісти
 
 