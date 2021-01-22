Є категорія людей, яких не варто вакцинувати проти COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

Є категорія людей, яких не потрібно вакцинувати проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла лікарка-інфекціоністка, позаштатна фахівчиня МОЗ Ольга Голубовська в ефірі каналу "Україна 24".

"Я категоричний противник вакцинації імунних людей. Якщо у людини після хвороби утворився гарний високий титр антитіл, я категорично проти. Тому що на сьогодні у нас дуже мало даних про безпеку, зокрема для конкретної людини", - сказала вона.

Є категорія людей, яких не потрібно вакцинувати проти коронавірусу.

"Зате у нас є історичний досвід вакцинації проти першої коронавірусної інфекції, починаючи з лабораторних умов і закінчуючи людьми. Там були серйозні проблеми. І ми знаємо, коронавіруси володіють таким явищем, як антитілозалежне посилення імунної відповіді. Тому тут треба бути дуже обережним", - сказала вона.

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Додамо, антитілозалежне посилення інфекції - це явище, за якого зв'язування вірусу з антитілами викликає його проникнення в імунні клітини інфікованого організму і вірусну реплікацію.

Раніше голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко розповів про необхідність вакцинації.