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Новини Боротьба з коронавірусом
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Є категорія людей, яких не варто вакцинувати проти COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

Є категорія людей, яких не варто вакцинувати проти COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

Є категорія людей, яких не потрібно вакцинувати проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла лікарка-інфекціоністка, позаштатна фахівчиня МОЗ Ольга Голубовська в ефірі каналу "Україна 24".

"Я категоричний противник вакцинації імунних людей. Якщо у людини після хвороби утворився гарний високий титр антитіл, я категорично проти. Тому що на сьогодні у нас дуже мало даних про безпеку, зокрема для конкретної людини", - сказала вона.

Є категорія людей, яких не потрібно вакцинувати проти коронавірусу.

"Зате у нас є історичний досвід вакцинації проти першої коронавірусної інфекції, починаючи з лабораторних умов і закінчуючи людьми. Там були серйозні проблеми. І ми знаємо, коронавіруси володіють таким явищем, як антитілозалежне посилення імунної відповіді. Тому тут треба бути дуже обережним", - сказала вона.

Також читайте: Комітет Ради підтримав законопроєкт, що дозволяє реєструвати вакцини від COVID-19 без повного циклу випробувань

Додамо, антитілозалежне посилення інфекції - це явище, за якого зв'язування вірусу з антитілами викликає його проникнення в імунні клітини інфікованого організму і вірусну реплікацію.

Раніше голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко розповів про необхідність вакцинації.

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) Голубовська Ольга (71)


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Топ коментарі
+10
Наче і голова на місці у мене, і звик до "хитрокручених" юридичних "вивертів", але почитав я висловлювання Голубовської, і згадав тиради Голохвастова, з комедії "За двома зайцями"...
"Вроде-бы, ДА... Так НЕТ!!!"
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22.01.2021 08:15
+9
Душогуби!
"Побічні ефекти після щеплення проти COVID-19 - не підстава для відмови від вакцинації", - РНБО
Це ж прототип експериментів гітлерівського нациста "доктора Йозефа Менгеле", який ставив подібні медичні експерименти на людях проти їх волі, яких "арійці" за людей то й не вважали.
-А новітня ЗЕ-Банда "богообраних" вирішила винищити гоїв -українців примусовою вакцинацією вакцинами, які не пройшли всіх стадій досліджень?
-То чим вона відрізняється від авторів гітлєрівскої програми "остаточного вирішення єврейського питання"? -Тюрми, переслідування українських патріотів, виштовхування в еміграцію, безгрошів'я, створення штучного голоду... Правда - в газових камерах ще не душать...
-Чи від сталінського "проекту" по заселенню українських земель мокшанами, шляхом репресій, висилки до Сибіру, розстрілами українців, Голодоморами.?
-Чи путінського плану "новоросій" з фізичним винищення українських патріотів та україномовних громадян в ОРДЛО?
-Чи ще й "новелами", типу цифровізації майнових прав, трудового стажу, заробітків українців, які здатні зникати в "цифрових хмарах"? Та створенням "єрусалимчиків" на території України... То "бужанські-рабіновічі-медведчуки-дубінські" замахнулися на нашу мову - щоб українці ще й залишалися "німими" на своїй землі... та й землю вирішили відняти... Тобто, для України, вони - ЧУЖЕРОДНІ Збірна антиукраїнських наволочей - Геть з України !
Саме така "позиція РНБО" - то вже є злочин проти людяності! Як і закупівля вакцин Степановим за завищеними цінами - через фірми"прокладки"... - від слів переходять до дій бо ми досі мовчазні та надто толерантні!
https://healthy.24tv.ua/pobichni-efekti-pislya-shheplennya-proti-covid-ostanni-novini_n1519707?fbclid=IwAR0Sy2xXg_sw-qQYHdDqbQF0FL6x58MFR6D3G_muaYRsPEIZm5A6lHa0rw4
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22.01.2021 08:53
+7
Цікаво та неочікувано для мене. Чітко зрозуміло одне- нічого вони про цю хворобу достеменно не знають. Та й про людський організм теж, самі здогадки. Кращого захисту ніж наш природній імунітет ніякі лікарі нам не дадуть.
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22.01.2021 08:36
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Правила форума Рада форумчан
эта категория депутаты и ОП.... они уже по тихой контрабандной вакциной шлёпнулись...
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22.01.2021 08:07 Відповісти
Вы верите тому, что говорят нынешние депутаты ? За что им платят - то они и говорят.
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22.01.2021 10:17 Відповісти
А вот тут она истину глаголет. Поддерживаю.
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22.01.2021 11:38 Відповісти
А що з цього приводу думає консультантка Офісу Президента з питань вірусології ?
https://www.unn.com.ua/uk/news/1913303-psikholog-zelenskogo-z-serialu-sluga-narodu-obertinska-zaroblyaye-milyoni-na-kovidnikh-zakupivlyakh Психолог Зеленського з серіалу "Слуга народу" Обертинська заробляє мільйони на "ковідних" закупівлях

Есть категория людей, которых не стоит вакцинировать от COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 9313

Есть категория людей, которых не стоит вакцинировать от COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 4088
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22.01.2021 08:11 Відповісти
да ладно, у нас все население Украины относится к этой категории
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22.01.2021 08:12 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1352365240743301128
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22.01.2021 08:50 Відповісти
Наче і голова на місці у мене, і звик до "хитрокручених" юридичних "вивертів", але почитав я висловлювання Голубовської, і згадав тиради Голохвастова, з комедії "За двома зайцями"...
"Вроде-бы, ДА... Так НЕТ!!!"
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22.01.2021 08:15 Відповісти
Ты про голову уверен?
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22.01.2021 08:23 Відповісти
Та поки-що у оточуючих сумніви не з"являлися... Ти - перший... Жду детальної аргументації... (До речі, читав, на днях, твоє спілкування з форумчанами... Ті ж самі враження, як про Голохвастова...).
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22.01.2021 08:31 Відповісти
Напомню.
Именно Голохвастов пытался умничать, не понимая сути вещей, чем занимаешься ты, а не я.
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22.01.2021 08:37 Відповісти
Я непогано знаю класику української літератури... І "За двома зайцями" читав... Однак, де твоя "аргументація"? Я чесно признався, що з тих "словесних вивертів" Голубовської "ні хрєна" не зрозумів... А я ж вивчав, трохи, медицину (правда, "вузької направленості, судову, але трохи в цьому "шурупаю" : випадало читать медичні документи - історії хвороб, висновки судмедекспертиз, проводить службові розслідування).
Я хочу зрозуміть - ти хочеш в темі розібраться, чи "срач розвести"? Здається, друге...
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22.01.2021 08:51 Відповісти
Короче, прищепка дело темное.
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22.01.2021 09:03 Відповісти
Сравни наши комменты и сделай вывод, кто разводит "срач".
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22.01.2021 09:06 Відповісти
Так люди ж, і порівнюють... До речі, я твої "аргументи" почую, в кінці-кінців, чи ні? А то у тебе поки видно тільки одне - "Ти неправий, тому що я так думаю...". Тим більше, пишучи свій коментар, я не звертався до тебе, а просто висловив свою думку... Ти "вставив свої "п"ять копійок", адресувавши це мені... Так давай, доводь, в чому я неправий!...
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22.01.2021 11:19 Відповісти
Голубовська висловилась чітко: вакциування потрібне не всім.
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22.01.2021 09:21 Відповісти
Блін ... Люде прочитали. Зрозуміло, що ті хто реально перехворів під питанням.
А ще які категорії ? Якщо ідти до дільничого лікаря, то з якимось уявленням. Чи морочити дільничому голову і забирати його енергію і час ??
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22.01.2021 10:45 Відповісти
А кому саме "не потрібно", вона також "чітко висловилася"? Тут же питання саме в цьому...
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22.01.2021 11:15 Відповісти
Якщо у людини після хвороби утворився гарний високий титр антитіл, я категорично проти. Джерело: https://censor.net/ua/n3243324
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24.01.2021 06:14 Відповісти
Ви не зрозуміли... Я написав про те, що лікарі до цих пір, у питанні КОВІДу, бродять у сутінках, самі, до кінця, не розуміючи ні його природи, ні шляхів боротьби з ним, і приховують це незнання за "медичним словоблуддям"...
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24.01.2021 06:32 Відповісти
Не бродять у сутінках а вивчають.
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25.01.2021 03:10 Відповісти
Ну так я ж про це і кажу!... Люди, он, в Європі, хімію вивчають, ще з Середніх віків, а філософський камінь так і не відкрили... І "вічний двигун - теж...А в біології - секрет вічної молодості... І так само свої невдачі маскують науковоподібним словоблуддям...
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25.01.2021 07:08 Відповісти
То - професійне! Вірусологія - наука темна!
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22.01.2021 08:52 Відповісти
Особливо, коли нею займаються обрані народи, що хотять панувати над іншими.
І готові заради цього на найбільш нелюдскі речі.
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22.01.2021 09:31 Відповісти
Євреї ? Китайці ?
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22.01.2021 10:46 Відповісти
Марсіани...
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22.01.2021 11:30 Відповісти
Так я ж, про це і пишу... "Накалапуцяла" якоїсь "муті", в стилі Голохвастова, що зрозуміть не можна... Якщо проводить аналогію з юридичними документами, то ТАК пишуть, коли самі не знають, що сказать, і за "хитрокрученим словоблуддям" це пробують приховать...
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22.01.2021 11:24 Відповісти
Душогуби!
"Побічні ефекти після щеплення проти COVID-19 - не підстава для відмови від вакцинації", - РНБО
Це ж прототип експериментів гітлерівського нациста "доктора Йозефа Менгеле", який ставив подібні медичні експерименти на людях проти їх волі, яких "арійці" за людей то й не вважали.
-А новітня ЗЕ-Банда "богообраних" вирішила винищити гоїв -українців примусовою вакцинацією вакцинами, які не пройшли всіх стадій досліджень?
-То чим вона відрізняється від авторів гітлєрівскої програми "остаточного вирішення єврейського питання"? -Тюрми, переслідування українських патріотів, виштовхування в еміграцію, безгрошів'я, створення штучного голоду... Правда - в газових камерах ще не душать...
-Чи від сталінського "проекту" по заселенню українських земель мокшанами, шляхом репресій, висилки до Сибіру, розстрілами українців, Голодоморами.?
-Чи путінського плану "новоросій" з фізичним винищення українських патріотів та україномовних громадян в ОРДЛО?
-Чи ще й "новелами", типу цифровізації майнових прав, трудового стажу, заробітків українців, які здатні зникати в "цифрових хмарах"? Та створенням "єрусалимчиків" на території України... То "бужанські-рабіновічі-медведчуки-дубінські" замахнулися на нашу мову - щоб українці ще й залишалися "німими" на своїй землі... та й землю вирішили відняти... Тобто, для України, вони - ЧУЖЕРОДНІ Збірна антиукраїнських наволочей - Геть з України !
Саме така "позиція РНБО" - то вже є злочин проти людяності! Як і закупівля вакцин Степановим за завищеними цінами - через фірми"прокладки"... - від слів переходять до дій бо ми досі мовчазні та надто толерантні!
https://healthy.24tv.ua/pobichni-efekti-pislya-shheplennya-proti-covid-ostanni-novini_n1519707?fbclid=IwAR0Sy2xXg_sw-qQYHdDqbQF0FL6x58MFR6D3G_muaYRsPEIZm5A6lHa0rw4
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22.01.2021 08:53 Відповісти
А в інших країнах не те саме відбувається ?
На побічні ефекти - плюють.
Дію вакцини не знають. Торочать про =полегшення протікання хвороби=.
Тобто - захисту нема і щеплений спокійно може захворіти (звідси і подальший вереск про маски, які потрібно продовжувати носити і дистанцію) + той самий щеплений заражає інших, чи то при =полегшеному протіканні= чи навіть безсимптомному.

А воозка вчора клялася, що смертельних випадків від =чарівного= щеплення не зафіксовано.
І все приховано. Та в суцільній брехні.
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22.01.2021 09:00 Відповісти
ОГО!!! "І тут Остапа понесло!...". З такими "заявками" - на мітинг, а не до мене... Я таку "пафосну тріскотню" не сприймаю...
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22.01.2021 09:03 Відповісти
Є категорія людей, яких не варто вакцинувати проти COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 7379
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22.01.2021 09:22 Відповісти
Якби вони піклувались про наше здлоров'я, то наповнили б магазини органічними продуктами, на період ковіду заборонили б продукти ГМО, з пальмовим маслом, натомість вони поспішають вколоти нам чорт-зна що.
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22.01.2021 09:35 Відповісти
Тебя кто то насильно тащит уколоться?Да этих прививок нет ,и ближайшие пол года для населения не появятся.Пока весь цивилизованный мир не привьется,тогда остатки подарят зедебилам. Нет заключенных контрактов Украины на поставки вакцин.Все соседи включая Молдову уже начали вакцинирование и не Китайским гом-ном,которое возможно закупят Но это не факт! Из-за скандала с прокладкой степанова-богатырева,Китайцы могут перенаправить свою вакцину в Гондурас ,если те правда захотят.
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22.01.2021 10:18 Відповісти
Слово "говно" пишется через "В", а не через "М", умник.
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22.01.2021 10:43 Відповісти
Ну про это видно тебе виднее.Извини исправлюсь.
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22.01.2021 10:58 Відповісти
Виднее правилам грамматики. Её учат в средней школе.
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22.01.2021 11:39 Відповісти
в українській версії і через м
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23.01.2021 00:03 Відповісти
По ходу проблема в закупке вакцины не в откатах за которые не могут договориться. Сдаётся мне что пока думали что купить и сколько на этом заработать деньги на это пропали... То есть один большой жирный откат. Теперь нужно рассказать 73% что они исключительные и КОВИД им не страшен.... дальше все по накатанной - вояжи гидранта по Г+Г и «Сваты» с первого сезона....
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22.01.2021 08:25 Відповісти
Цікаво та неочікувано для мене. Чітко зрозуміло одне- нічого вони про цю хворобу достеменно не знають. Та й про людський організм теж, самі здогадки. Кращого захисту ніж наш природній імунітет ніякі лікарі нам не дадуть.
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22.01.2021 08:36 Відповісти
Ты проверь на себе ,потом нам расскажешь ,если не наденешь белое пальто с белыми тапочками.Ждем!
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22.01.2021 10:20 Відповісти
"Полковник", ты тут распинаешься, словно работаешь дилером вакцины...
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22.01.2021 10:53 Відповісти
Семь человек сидело 10 дней на карантине в одной комнате четыре оказались больные ковидом три нет. Ни все с ним так просто.
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22.01.2021 08:36 Відповісти
На антитіла тре було ще навесні перевіритись, а тестів таких не було. Може, багато хто з ними пів життя ходить.
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22.01.2021 08:41 Відповісти
цікаво...
вірусу Ковід-2019 рік-півтори,а антитіла на нього(у дурантинофілів) все життя
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22.01.2021 09:17 Відповісти
я читав,що людина яка має антитіла гепатита С і ще деяких вилікованих інфекц.хвороб,не захворіють ковідом,не знаю правда чи ні
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22.01.2021 10:41 Відповісти
може бути. В подібному звинувачують і вірус герпеса. Яким з носієм на все життя.
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23.01.2021 00:05 Відповісти
А за антитіла паспорт не дають, а за вакцину - дають. Дарма "перехворіла", Голубовська, щепитимуть тебе і рідних, бажано - по справжньому.
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22.01.2021 08:39 Відповісти
Якщо насильно щепитимуть тих, хто успішно перехворів - то не через турботу про здоров'я.
У них завдання всіх обколоти. Особливо непокірних.
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22.01.2021 10:56 Відповісти
з людьми зрозуміло, а з виборцями зєлєнского що робити?
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22.01.2021 08:43 Відповісти
Та надіятись, що вони виборцями Порошенка не стануть. А їх же ж багато!
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22.01.2021 08:55 Відповісти
Жесть, масло масляное. Ептель, да понятно, что людей переболевших и соответственно с антителами не нужно вакцинировать....
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22.01.2021 08:44 Відповісти
А їх щеплюють наскільки я читала.
Винятків нема: хворів - не хворів.
"Експерти" ж розказують, що їхня вакцина дає сильніший захист, ніж вироблені антитіла після хвороби + вони не довго тримаються.

А =панацея=, яку треба проколювати щотри-щочотири місяці - все =тримає= і =дає= від всіх мутацій і штамів. Навіть ще не виявлених. Наперед.
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22.01.2021 08:55 Відповісти
Cтранный лабораторный вирус,выпущенный из Китая ПО ВСЕМИРНОМУ СГОВОРУ.Эту лабораторию субсидироваали Европа.Он почему то многократно усиливает старые болезни-многократно...,другие не трогает(?).Т.е. у кого организм слабый тот и страдает.А его вакцина-жидкий чип-на 5-7( макс.)месяцев? Цель значит-сделать УКОЛ!
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22.01.2021 09:00 Відповісти
не зовсім так..

лабораторію в Ухані створювали австралійці і французи..

вирус,выпущенный из Китая ПО ВСЕМИРНОМУ СГОВОРУ внаслідок недотримання норм безпеки або російської спецоперації
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22.01.2021 09:11 Відповісти
Там ще амерський універ з С.-Франц. підвязався - замовляв дослідження.
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22.01.2021 10:52 Відповісти
Ковид - это не инфекция, а вирус. Афигенный специалист она походу.
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22.01.2021 09:02 Відповісти
ПОХОДУ, это вам стоит подучиться по поводу "инфекции"!

Инфе́кция (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. inficio, infeci, infectum «заражать») - заражение живых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC организмов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B микроорганизмами (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F бактериями , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B грибами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B простейшими ). В категорию «инфекция» могут также включаться заражения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81 вирусами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B прионами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%B8 риккетсиями , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0 микоплазмами , протеями, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B вибрионами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B паразитами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5 насекомыми и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5 членистоногими (очень редко). Термин означает различные виды взаимодействия чужеродных микроорганизмов с организмом человека (в медицине), животных (в зоотехнике, ветеринарии), растений (в агрономии)

А что касается сути сказанного ей, то все неоднозначно и "права" и "неправа" /это как посмотреть/!
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22.01.2021 09:32 Відповісти
Не хотят быть осторожными!
Отвакцинируют принудительно 70% населения, из них процентов 30 отправятся на кладбище в ближайшие 2 года.
А властьимущим - меньше народа ...
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22.01.2021 09:05 Відповісти
Среди людей, с которыми я общаюсь, готовы добровольно вакцинироваться не больше 10%. Половина из них не хотят, но опасаются что без вакцинации не будут пускать в Европу и США.
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22.01.2021 09:14 Відповісти
Вот когда не будут пускать - тогда и надо решать.
А пока идет речь о том, чтобьі тупо вколоть то, не знай что.
И потом скажут: вас не завставляли, вьі взросльіе люди ....
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22.01.2021 09:26 Відповісти
Я думаю ,что эти люди с которыми ты общаешся ,то же паравозы.
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22.01.2021 10:24 Відповісти
Даремно ви так на людей наїзджаєте ... палковнік ...
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22.01.2021 10:54 Відповісти
Та він - "младший лєйтєнант" у ієрархії дилерів вакцини.
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22.01.2021 10:59 Відповісти
Є категорія людей, яких не потрібно вакцинувати проти коронавірусу.

тепер питання,як їх виявляти..( ухоч якихось значущих цифрах...
якщо ми за тестуваннями у Європі випереджаємо лише албанію(
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22.01.2021 09:05 Відповісти
Ці люди САМІ НЕ ХОТЯТЬ ВАКЦИНУВАТИСЬ , дебіл !!!!
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22.01.2021 09:23 Відповісти
Если человек прекрасно сам справляется с инфекциями и вирусами - зачем вакцинировать ?.
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22.01.2021 09:17 Відповісти
Что бы не заразить других .Кто бы выписал этих отрицающих ковид и вакцинирование ,да сделал список ,что бы этих упоротых не брали в больницы и не предлагали им вауцины.Пусть собственным иммунитетом все это победят. Как 2 миллиона трупов по всему миру.
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22.01.2021 10:28 Відповісти
Здоровые никого заразить не могут.
Ты больной - иди и вакцинируйся, всю ветку загадил.
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22.01.2021 11:01 Відповісти
Здоровыми они становятся после того как переболеют и у них появится иммунитет. Ветку гадят вороны на дереве или такие как ты во время болезни.
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22.01.2021 11:07 Відповісти
Блін ... Ну так він про це ж і написав...
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22.01.2021 11:38 Відповісти
Хто як хоче а я 100% вколюся вакціною .... Бо знаю що якщо підчеплю десь той ковід то хрін виживу..
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22.01.2021 09:25 Відповісти
Вколись-вколись, хто тобі лікар.
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22.01.2021 09:27 Відповісти
Пане Ігоре, порадьтеся все-таки спочатку з лікарем.
І не настроюйте себе на негатив. Більше того - впевненість у поганому. Так не можна.
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23.01.2021 02:56 Відповісти
Я власне з лiкарем й порадився - він однозначно сказав - ви у групі ризику, великий стаж паління, легенi проблематичні (хоча вже три роки не палю) - вакцинацію робити обов'язково .Панi вважає мене мабуть за панiкера але я просто реалiст -)
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23.01.2021 07:11 Відповісти
Вважайте. Подумайте. Послухайте свій організм.
Ні, не вважаю.
Я не буду.
Будьте здорові.
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23.01.2021 08:21 Відповісти
Дякую )
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23.01.2021 11:10 Відповісти
Те що антитіла можуть бути як друзями, так і ворогами, наука знає ще з середини 20 століття. Це антитілозалежне підсилення інфекції. Тому вакцини від корон етап досліджень на хом'ячках не могли пройти - дохли вакциновані хом'ячки після зустрічі з вірусом. Тому ненадійних хом'ячків прибрали з дослідів. Зараз замість них пенсіонери будуть вирішують проблему нестачі коштів на своє утримання.
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22.01.2021 09:54 Відповісти
Ольга Голубовская напоминает принцессу Диану.
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22.01.2021 10:15 Відповісти
Она ничего не напоминает,она отрабатывает задание зедебильного министра степашки.Что бы люди не задавали глупый вопрос ? ПОЧЕМУ у нас в стране до сих пор нет вакцин и не началась вакцинация населения как у всех наших соседей ,включая Молдову?
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22.01.2021 10:32 Відповісти
Чего так психовать? На чёрном рынке вакцина будет точно - иди и уколись.
Посмотрим на твоё продвинутое потомство.
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22.01.2021 10:45 Відповісти
Вакциной с черного рынка необходимо колоть причем насильно таких как ты! Что бы не предлагали умственно здоровым людям такой бред.
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22.01.2021 11:02 Відповісти
- 5
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22.01.2021 11:30 Відповісти
Повинна бути у відкритому доступі, фіг з нею, з політкоректністю. Більша кількість людей щвидше вакцінується, добре.
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22.01.2021 11:29 Відповісти
о началось ... вангую завтра заявит шо украинцам вакцина не нужна - "выработался коллективный иммунитет.."
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22.01.2021 10:19 Відповісти
Ой, прямо "вангую". Я про це пишу досить давно. Не може бути, щоб при такій "заразності" (аби зрозуміліше було) більшість українців так чи інакше не зустрілися з ковід19. Хтось - помер. Хтось навіть не відчув. Тобто настільки легко переніс хворобу, що навіть не помітив. Питання до стєпанових: на... віщо таких вакцинувати?
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23.01.2021 00:14 Відповісти
Чем ближе вакцинация, тем больше у людей открываются глазки

Потому что на сегодняшний день у нас очень мало данных о безопасности, в том числе для конкретного человека", - сказала она.Источник: https://censor.net/ru/n3243324
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22.01.2021 11:05 Відповісти
Да им главное поскорее всех обколоть, а там хоть трава не расти - победителей не судят...
Вот только есть такая въедливая тётка Карма - для тех, кто не верит в Бога.
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22.01.2021 11:44 Відповісти
У нас тест сто́ит 990 грн.
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22.01.2021 12:43 Відповісти
Ккуй железо, пока горячо. Так закалялась сталь. Деньги из воздуха. Без лоха жизнь плоха.
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22.01.2021 12:45 Відповісти
Тю. Есть симптомы = идешь к семейному врачу = получаешь направление = идешь на бесплатный тест.
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22.01.2021 12:45 Відповісти
одни вирусологи!.. ну нормальные же политологи были!..
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22.01.2021 13:59 Відповісти
Якщо людина не звикла доходити до суті питання самостійно, а лише слухається когось із змі чи знайомих, то прожити життя така може. Але недовго. Бо порад навколо стільки різних. І порадників із званнями і регаліями навколо повно. МММ нічого багатьох не навчило.
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23.01.2021 00:21 Відповісти
Что такое "иммунные люди"???????????????????7
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23.01.2021 11:31 Відповісти
 
 