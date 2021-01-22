За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 5348 нових випадків, одужали - 14 239
5348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"5348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 900 осіб;
летальних випадків – 163;
одужало – 14 239 осіб;
здійснено тестувань за добу – 43 593 (зокрема методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 182 969 осіб;
одужало – 928 969 осіб;
летальних випадків – 21 662;
проведено ПЛР-тестувань – 6 057 828.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
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Богуцкая переболела COVID-19. Судячи по її "морді лиця", якраз їй чогось і не вистачило... Або баня була недостатньо натоплена, або горілки для трахальщика забагато, і він заснув раніше, ніж у нього "встало», або замало, і у нього не "встало" взагалі...
..и это при всех усилиях ВОЗ о натягивании совы на глобус (раздувание истерии и притягиваниие всех случаев к ковидке )....
за добу зразилися:
- у світі 665 000
- в україні 5 300
кожен 130 українець
за добу померли:
- у світі 16 000
- в україні 163
кожен 100 українець
на 130 заражених помирають 100
Вместо этого они спешат всех обколоть чёрти-чем.
"Побічні ефекти після щеплення проти COVID-19 - не підстава для відмови від вакцинації", - РНБО
Це ж прототип експериментів гітлерівського нациста "доктора Йозефа Менгеле", який ставив подібні медичні експерименти на людях проти їх волі, яких "арійці" за людей то й не вважали.
-А новітня ЗЕ-Банда "богообраних" вирішила винищити гоїв -українців примусовою вакцинацією вакцинами, які не пройшли всіх стадій досліджень?
-То чим вона відрізняється від авторів гітлєрівскої програми "остаточного вирішення єврейського питання"? -Тюрми, переслідування українських патріотів, виштовхування в еміграцію, безгрошів'я, створення штучного голоду... Правда - в газових камерах ще не душать...
-Чи від сталінського "проекту" по заселенню українських земель мокшанами, шляхом репресій, висилки до Сибіру, розстрілами українців, Голодоморами.?
-Чи путінського плану "новоросій" з фізичним винищення українських патріотів та україномовних громадян в ОРДЛО?
-Чи ще й "новелами", типу цифровізації майнових прав, трудового стажу, заробітків українців, які здатні зникати в "цифрових хмарах"? Та створенням "єрусалимчиків" на території України... То "бужанські-рабіновічі-медведчуки-дубінські" замахнулися на нашу мову - щоб українці ще й залишалися "німими" на своїй землі... та й землю вирішили відняти... Тобто, для України, вони - ЧУЖЕРОДНІ Збірна антиукраїнських наволочей - Геть з України !
Саме така "позиція РНБО" - то вже є злочин проти людяності! Як і закупівля вакцин Степановим за завищеними цінами - через фірми"прокладки"... - від слів переходять до дій бо ми досі мовчазні та надто толерантні!
https://healthy.24tv.ua/pobichni-efekti-pislya-shheplennya-proti-covid-ostanni-novini_n1519707?fbclid=IwAR0Sy2xXg_sw-qQYHdDqbQF0FL6x58MFR6D3G_muaYRsPEIZm5A6lHa0rw4
"Побічні ефекти після щеплення проти COVID-19 - не підстава для відмови від вакцинації", - РНБО
Це ж прототип експериментів гітлерівського нациста "доктора Йозефа Менгеле", який ставив подібні медичні експерименти на людях проти їх волі, яких "арійці" за людей то й не вважали.
-А новітня ЗЕ-Банда "богообраних" вирішила винищити гоїв -українців примусовою вакцинацією вакцинами, які не пройшли всіх стадій досліджень?
-То чим вона відрізняється від авторів гітлєрівскої програми "остаточного вирішення єврейського питання"? -Тюрми, переслідування українських патріотів, виштовхування в еміграцію, безгрошів'я, створення штучного голоду... Правда - в газових камерах ще не душать...
-Чи від сталінського "проекту" по заселенню українських земель мокшанами, шляхом репресій, висилки до Сибіру, розстрілами українців, Голодоморами.?
-Чи путінського плану "новоросій" з фізичним винищення українських патріотів та україномовних громадян в ОРДЛО?
-Чи ще й "новелами", типу цифровізації майнових прав, трудового стажу, заробітків українців, які здатні зникати в "цифрових хмарах"? Та створенням "єрусалимчиків" на території України... То "бужанські-рабіновічі-медведчуки-дубінські" замахнулися на нашу мову - щоб українці ще й залишалися "німими" на своїй землі... та й землю вирішили відняти... Тобто, для України, вони - ЧУЖЕРОДНІ Збірна антиукраїнських наволочей - Геть з України !
Саме така "позиція РНБО" - то вже є злочин проти людяності! Як і закупівля вакцин Степановим за завищеними цінами - через фірми"прокладки"... - від слів переходять до дій бо ми досі мовчазні та надто толерантні!
https://healthy.24tv.ua/pobichni-efekti-pislya-shheplennya-proti-covid-ostanni-novini_n1519707?fbclid=IwAR0Sy2xXg_sw-qQYHdDqbQF0FL6x58MFR6D3G_muaYRsPEIZm5A6lHa0rw4
Мечта Билла Гейтса - а Гитлер даже не догадывался, что так можно.