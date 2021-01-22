За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 5348 нових випадків, одужали - 14 239

5348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"5348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 900 осіб;

летальних випадків – 163;

одужало – 14 239 осіб;

здійснено тестувань за добу – 43 593 (зокрема методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 182 969 осіб;

одужало – 928 969 осіб;

летальних випадків – 21 662;

проведено ПЛР-тестувань – 6 057 828.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях", - розповів Степанов.









