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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у світі виявили 664,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,5 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 98 млн

За добу у світі виявили 664,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,5 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 98 млн

Станом на ранок 22 січня у світі зареєстрували 664 932 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 16 578 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 98 092 928 випадків інфікування, з них 664 932 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 100 464 особи, з них 16 578 за минулу добу.

За добу у світі виявили 664,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,5 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 98 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 70,4 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 5348 нових випадків, одужали - 14 239

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

За добу у світі виявили 664,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,5 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 98 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна піднялася на 23-тю позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи посідає 11-ту.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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22.01.2021 08:16 Відповісти
"По данным ВОЗ, ежедневно в мире 24 тысячи человек умирают от голода и вызванных им болезней" .....

"Рак является одной из основных причин смерти в мире: в 2012 году произошло 8,2 миллиона случаев смерти от рака." - ВОЗ

.....но вцепились мертвой хваткой в очередную форму гриппа... и год истерят...
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22.01.2021 08:29 Відповісти
Так мы ж от голода по три раза в день прививаемся. А кто и по пять. А есть такие, что и ночью встают ... за внеочередной прививкой.
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22.01.2021 11:38 Відповісти
 
 