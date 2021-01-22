За добу у світі виявили 664,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,5 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 98 млн

Станом на ранок 22 січня у світі зареєстрували 664 932 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 16 578 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 98 092 928 випадків інфікування, з них 664 932 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 100 464 особи, з них 16 578 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 70,4 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна піднялася на 23-тю позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи посідає 11-ту.