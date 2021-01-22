За корупцію в 2020 році притягнули до відповідальності 5131 особу, - НАЗК
Протягом 2020 року до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів), було внесено відомості щодо 5131 особи.
Про це повідомляє НАЗК, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом 2020 року працівники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) опрацювали 13 142 судові рішення, надіслані Державною судовою адміністрацією України. З цих рішень до Реєстру корупціонерів внесено відомості стосовно 5131 особи", - зазначили в Агентстві.
Зокрема, 993 особи притягнуто до кримінальної відповідальності; 4001 особа - до адміністративної відповідальності; на 116 осіб накладено дисциплінарні стягнення.
Найчастіше до кримінальної відповідальності притягували за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, тобто пропозицію хабаря (604 особи); декларування недостовірної інформації (116 осіб), зловживання впливом (89 осіб).
До адміністративної відповідальності притягували за несвоєчасне подання декларації (3 742 осіб), неповідомлення про наявність в особи реального конфлікту інтересів (165 осіб) тощо. Найчастіше як до кримінальної, так і до адміністративної відповідальності притягувалися депутати місцевих рад, посадовці Національної поліції та державні службовці.
Дисциплінарні стягнення найчастіше накладені за: порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів – на 31 особу; порушення обмежень щодо використання службових повноважень та одержання неправомірної вигоди або подарунка – 24 осіб; несвоєчасне подання декларації – 17 осіб.
Окрім того, протягом 2020 року з Реєстру корупціонерів вилучено 21 особу: 15 осіб на підставі рішень суду апеляційної інстанції про скасування вироку, винесення виправдувального вироку, скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення; 6 осіб на підставі наказу про скасування накладення дисциплінарного стягнення.
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"Побічні ефекти після щеплення проти COVID-19 - не підстава для відмови від вакцинації", - РНБО
Це ж прототип експериментів гітлерівського нациста "доктора Йозефа Менгеле", який ставив подібні медичні експерименти на людях проти їх волі, яких "арійці" за людей то й не вважали.
-А новітня ЗЕ-Банда "богообраних" вирішила винищити гоїв -українців примусовою вакцинацією вакцинами, які не пройшли всіх стадій досліджень?
-То чим вона відрізняється від авторів гітлєрівскої програми "остаточного вирішення єврейського питання"? -Тюрми, переслідування українських патріотів, виштовхування в еміграцію, безгрошів'я, створення штучного голоду... Правда - в газових камерах ще не душать...
-Чи від сталінського "проекту" по заселенню українських земель мокшанами, шляхом репресій, висилки до Сибіру, розстрілами українців, Голодоморами.?
-Чи путінського плану "новоросій" з фізичним винищення українських патріотів та україномовних громадян в ОРДЛО?
-Чи ще й "новелами", типу цифровізації майнових прав, трудового стажу, заробітків українців, які здатні зникати в "цифрових хмарах"? Та створенням "єрусалимчиків" на території України... То "бужанські-рабіновічі-медведчуки-дубінські" замахнулися на нашу мову - щоб українці ще й залишалися "німими" на своїй землі... та й землю вирішили відняти... Тобто, для України, вони - ЧУЖЕРОДНІ Збірна антиукраїнських наволочей - Геть з України !
Саме така "позиція РНБО" - то вже є злочин проти людяності! Як і закупівля вакцин Степановим за завищеними цінами - через фірми"прокладки"... - від слів переходять до дій бо ми досі мовчазні та надто толерантні!
https://healthy.24tv.ua/pobichni-efekti-pislya-shheplennya-proti-covid-ostanni-novini_n1519707?fbclid=IwAR0Sy2xXg_sw-qQYHdDqbQF0FL6x58MFR6D3G_muaYRsPEIZm5A6lHa0rw4
- Это мне папа перед смертью продал))
Хотелось бы знать % наказанных от всего взявших взятки или откаты.
Вчера Госсуд Эстонии удовлетворил ходатайство генпрокурора, в котором тот хочет предъявить судье Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк обвинения в нескольких преступлениях. Прокуратура хочет привлечь к ответственности судью за профессиональные преступления, в том числе за вымогательство и неоднократное получение взяток, предоставление ложной информации и незаконную передачу личных данных. Для Эстонии подобная борьба с коррупцией не сенсация, а самое обычное дело. Но интересно не это, а все процессуальные нормы.
По мнению Госсуда, предъявление обвинения Вавренюк не является политически предвзятым или иным образом явно необоснованным. Также не были установлены какие-либо обстоятельства, которые указывали бы на то, что целью уголовного производства - это нанести вред беспристрастности и независимости судьи. Учитывая все вышеперечисленное Госсуд удовлетворил ходатайство генпрокурора и отправил свой вердикт на согласование президенту. Понимаете? Это не история с тем же главой КСУ Тупицким, по которому все было известно давно, а запустили тогда, когда он вышел из-под контроля. В Эстонии идет реальная очистка судебной системы. Постоянно! Судью не пытаются взять "на крючок" и получать нужные кому-то решения, как в Украине, а хотят честного судейства.
Более того, впервые генпрокуратура Эстонии обратилась с ходатайством для предъявления обвинения Вавренюку еще в сентябре 2020 года. Но в начале октября, после изучения материалов, Госсуд отклонил его из-за существенных недостатков. Генпрокуратура доработала ходатайство и новое было отправлено в Госсуд 31 декабря, а 19 января оно было удовлетворено. Потому что все должно быть по процедуре и с соблюдением процессуальных норм. И суд не принимает решение виновности или невиновности судьи Вавренюк, потому что не в праве это делать. Госссуд посчитал, что возникшие в ходе производства подозрения требуют дальнейшего расследования в рамках справедливого судебного разбирательства, которое начинается с уездного суда. Верховенство права и справедливость во главе всех действий и решений!!!
Вот так и происходит в цивилизованном мире, когда государство помнит о своей ответственности перед гражданами и старается обеспечить им честный суд. Ведь каждый эстонец понимает, что ему завтра может понадобиться обратиться в суд, а значит захочет получить возможность участия в равном для всех сторон процессе, а не соревнование у кого денег больше или связи лучше. Это понимают и Генпрокурор, и президент Эстонии, и учитель, и водитель автобуса, и студент. Все понимают. Это то к чему должна стремиться Украина. И это ещё один урок верховенства права, который сегодня преподала нам Эстония, которой я откровенно симпатизирую. И есть за что.
Из них 3275 - дворники, 1856 - стрелочники.
привлекли к ответственности 5 131 человека, из них:
к уголовной ответственности - 993 человека (19%). Остальным просто погрозили пальчиком
Итог: реально в тюрьме не сидит НИКТО!
Это все что нужно знать об украинской интерпретации словосочетания "нулевая терпимость к коррупции".