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Новини
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Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель

Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС засуджує арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

"Ми засуджуємо його арешт російською владою. Права пана Навального мають повністю і безумовно поважатися", - такими словами Мішель почав пресконференцію за підсумками відеонаради глав держав і урядів, яка відбулася в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він закликав владу РФ негайно звільнити Навального.

Глава Євроради також зажадав провести незалежне й прозоре розслідування замаху на російського опозиціонера у співробітництві з ОЗХЗ.

Також читайте: Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Автор: 

Євросоюз (13322) Навальний Олексій (612) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+9
Дед приходит на избирательный участок и спрашивает: - Я могу узнать, моя жена проголосовала? - Конечно, сейчас. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе? - Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
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22.01.2021 08:57
+3
Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 8937
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22.01.2021 09:05
+3
да? не интересен? его ролик о дачке путина уже набрал 53 млн. самый популярный в рф и укр сегменте ютуба.
Навальный - это сегодня наиболее важная новость для Украины, ибо у остальных оппозиционеров в рф нет рейтинга, либо они кремлёвские.
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22.01.2021 09:17
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В ОРДЛО заявляют о якобы «захвате» угольной отрасли украинским политическим деятелем Виктором Медведчуком и замминистром экономического развития РФ Сергеем Назаровым.
Об этом заявляет Телеграмм-канал «Луганск-опреативный»
По словам паблика, для этих целей был создан «ООО» «Торговый дом Донские угли», учредители Маслюк Александр Николаевич (близкий Медведчука В.В.) и Донченко В.А. (якобы таксист из Гуково, подконтрольный Назарову С.М.).
«Появилось подтверждение информации о развязывание новой дележки в "ЛНР" и "ДНР". Фактор нестабильности запущен Медведчуком и Назаровым (замминистра в РФ). Вот скрин письма, которая их структура запускает по региональным игрокам», - говорится в сообщении.
В письме заявляется, что с 1 февраля 2021 года «ООО» «Торговый дом Донские угли» будет являться единственным торговым «представительством» по реализации угольной продукции предприятий России на территории РФ. Руководителям предприятий предлагается подать заявки, для формирования объема закупок на февраль на условиях предоплаты.
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22.01.2021 08:53 Відповісти
А чому мовчить зелень?
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22.01.2021 08:53 Відповісти
Ти замість нього глубокую азабочєность вирази!
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22.01.2021 08:56 Відповісти
Асуждам трам-пам-пам.
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22.01.2021 08:57 Відповісти
Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 1017
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22.01.2021 08:59 Відповісти
Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 8937
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22.01.2021 09:05 Відповісти
Пираты Сомали на производственном профсоюзном собрании осудили решение князя Темнейшего арестовать российского оппозиционера господина Алексея Навального. Но, как говорят на Московии, «Дыма без огня не бывает». Рабочие Чикагских скотобоен не поддерживают узника СИЗО «Матросская тишина». На своих видеороликах, выложенных на Ютубе, Навальный называет Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок: «ЖАБОЙ» и «БУНКЕРНЫМ ЗЛОДЕЕМ». Это не корректно с его стороны. Старику Кабаеву, после временной оккупации «зелеными человечками» украинского Крыма весной 2014 года, болельщики украинского города Харькова присвоили совершенно другую кликуху, которая неплохо прижилась к обнулёнышу и на всех языках мира, одинаково звучит на трибунах стадионов перед международными футбольными матчами. После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6CSaohU6Qh0%26fbclid%3DIwAR2xQvIgr9TUMIsgwP1pK9EgXFIxVj1nVQD62JlybhIUci-fMKwJeNPcDKc&h=AT1j1RnP9ya-AnxV_-kG4GgYxI_588k_GFjCrT_Sm7ApP008oEHaXuVJfy7RxHkk6JrUswQmRQaZ1lLluzUeTsGMPIrf0ztCDXJ7wQtVG-4NhazjkLeVhyHeRyTw28EApUg&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2XSai5yAOPXopoHyQZCU09zirLH5TvRyikj3CF1cFnEYON_xtQBWHVqRUP38J3wIoTQ9caJI0HZj4vty-fVXS2ZuaOpLmAX_7jguMViDIjnJ0bXpL1fWmUBJHnai9Ad-og93mzdKXTTgFI9Q https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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22.01.2021 09:46 Відповісти
Дед приходит на избирательный участок и спрашивает: - Я могу узнать, моя жена проголосовала? - Конечно, сейчас. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе? - Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
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22.01.2021 08:57 Відповісти
И нужно обязательно выкладывать фото двойников и тройников.
Осталось 10% лояльных, остальные в бане или деактивированы.
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22.01.2021 09:14 Відповісти
Всех нужно, правильно мыслишь.
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22.01.2021 09:16 Відповісти
Двойник.
Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 6227
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22.01.2021 09:19 Відповісти
Тройник.
Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 3942
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22.01.2021 09:19 Відповісти
да? не интересен? его ролик о дачке путина уже набрал 53 млн. самый популярный в рф и укр сегменте ютуба.
Навальный - это сегодня наиболее важная новость для Украины, ибо у остальных оппозиционеров в рф нет рейтинга, либо они кремлёвские.
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22.01.2021 09:17 Відповісти
Oн не оппозиционер.
Он говорящая голова Фридмана.
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22.01.2021 09:26 Відповісти
Нет. Он оппозиционер.
И не является говорящей головой Фридмана.
Интересно, почему пригожинские и местные боты хором против Навального?
Это не совпадение.
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22.01.2021 09:40 Відповісти
Оппозиционер в России - это нонсенс. Так не бывает. Не рассказывайте сказок.
Если он до сих пор жив - это значит что воюют между собой кремлёвские башни, и он лишь говорящая голова одной из них.
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22.01.2021 10:00 Відповісти
Прекрасный текст, только вот не знаю, пригожинский, или местный, просто по незнанию.
Конечно он кремлёвский и месяц в коме он не был.
Оппозиционер в России это Навальный. Так есть бывает.
Не рассказывайте сказок, что так не бывает.
Никаких кремлебашен нет, а говорящие головы - на РТ.
Никогда не договоримся.
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22.01.2021 10:05 Відповісти
Как же тяжело с вами, романтиками...
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22.01.2021 10:07 Відповісти
user/481967 романтизмом тут і не віє, від слова взагалі.
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22.01.2021 11:43 Відповісти
Ну, скажем я не бот, но я не за ине против Навального. Я не знаю, что ожидать от него Украине, если бы он стал новым сцарем Московии. По крайней мере, я знаю, что Крым он не собирался отдавать.
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22.01.2021 10:08 Відповісти
Крым он не собирался ни отдавать, ни не отдавать.
Для него это третьестепенный вопрос на сегодня.
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22.01.2021 20:27 Відповісти
Никакого там фридмана нет.
его ФБК живёт на донаты, а также Навальный получает
официальные деньги от Бориса Зимина за юр услуги.
Росс фискалы копейку Навальному не подарят, он под колпаком.
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23.01.2021 08:27 Відповісти
Лёха - обычный ротшильдовский шнырь. Такой же как бОрис, меркельша и прочие макароны.
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23.01.2021 10:13 Відповісти
да, точно. и борис и меркель и макароны и лёха. а ротшильды от кого мы не станем уточнять, потому, что они сверху за нами следят из космоса.
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23.01.2021 10:28 Відповісти
Oни не из космоса, а из Австрии.
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23.01.2021 11:08 Відповісти
а его хозяева над Австрией в космосе.
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23.01.2021 11:16 Відповісти
Netflix приступив до сиквелу "Гамлет". Сцена у мавзолеї: Бортников і Навальний у труни . Бортников тримає череп і говорит :" Ах бідний..Йоршік"....
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22.01.2021 10:08 Відповісти
Та отож.
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22.01.2021 10:13 Відповісти
Що "та отож"? Я тобі не "колега". Саме ти доказував тут місяцями на Цензорі, що в Україні https://censor.net/ua/comments/locate/3235828/01921497-3444-7100-ad84-197acee71b8a, що це нібито https://censor.net/ru/comments/locate/3211464/019214ce-8646-725b-bd01-d4bcb2f58ee5 и https://censor.net/ru/comments/locate/3215083/019214c5-dd02-7227-ac2f-120000ec0f00!
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22.01.2021 10:32 Відповісти
Я вообще не тебе отвечал. Иди своей дорогой.
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22.01.2021 11:21 Відповісти
Я знаю кому ты отвечал и кому лайкал и не тебе здесь дорогу указывать, путиносос.
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22.01.2021 13:46 Відповісти
Rusin читає: https://censor.net/ua/user/416927
це якась, кловунська пандемія головного струсу? https://censor.net/ua/user/416927
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22.01.2021 11:48 Відповісти
А навіщо Русинові слідкувати за якимсь там https://censor.net/ru/user/63125 Просто Русин відає як користуватися різними типами гугл-пошуку. Второпав?
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22.01.2021 13:50 Відповісти
знаєш, коло нашого спілкування схоже, що означає- нам нічого лаятись... Але так не роблять, дві години тому ти читав https://censor.net/ua/user/416927, тепер відписався та демонструєш тупість?
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22.01.2021 14:00 Відповісти
Сложен в ночи во дворце спальный рай:
найти бы на кровати край,
залу пройти - где кино,
и мимо стола казино,
спросонья не стукнуться (жесть!)
лбом о стриптизный шест,
ершом золотым (туалет)
счищать исторический след!

а рабы у забора стоя
покорно восхваляют гебнявого царя....
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22.01.2021 09:01 Відповісти
Какой такой павлин-мавлин? Не видишь - мы кушаем...
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22.01.2021 09:02 Відповісти
Та ліліпутін давно об вас європейці, ноги витер і гадить на голову, а ви ніби цього не бачите і йдете йому на поступки. Відмовте йому в постачанні газу і надходження грошей в казну засрашки і народ мордора за пів року сам виправить помилку природи і історії. Не буде у вас більше ніяких проблем, вони будуть воювати мід собою - Кавказ проти Московії, Московія проти Сибіру, а Схід просто за свою незалежність.
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22.01.2021 09:03 Відповісти
Кричите громче
Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 9847
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22.01.2021 09:04 Відповісти
"Он призвал..." - Да? Ну ладно.
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22.01.2021 09:05 Відповісти
Когда выкладывают новости про навального, я .... Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 6673
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22.01.2021 09:16 Відповісти
Навальный, как лидер рф - наилучший вариант для Украины.
У стальных оппозиционеров в рф нет рейтинга, либо они кремлёвские.
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22.01.2021 09:19 Відповісти
Ванга під VPN (user/481967), соромиться показати рідну ганчірку?
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22.01.2021 11:51 Відповісти
та ну зачем осуждать, постройте ещё какой нибудь северный поток-3 с рашкой лучше
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22.01.2021 09:35 Відповісти
Хороший образ... похоже на ЕС.
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22.01.2021 10:52 Відповісти
Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 3478
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22.01.2021 10:52 Відповісти
 
 