Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС засуджує арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

"Ми засуджуємо його арешт російською владою. Права пана Навального мають повністю і безумовно поважатися", - такими словами Мішель почав пресконференцію за підсумками відеонаради глав держав і урядів, яка відбулася в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він закликав владу РФ негайно звільнити Навального.

Глава Євроради також зажадав провести незалежне й прозоре розслідування замаху на російського опозиціонера у співробітництві з ОЗХЗ.

Також читайте: Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.