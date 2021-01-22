Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель
Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС засуджує арешт російського опозиціонера Олексія Навального.
"Ми засуджуємо його арешт російською владою. Права пана Навального мають повністю і безумовно поважатися", - такими словами Мішель почав пресконференцію за підсумками відеонаради глав держав і урядів, яка відбулася в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він закликав владу РФ негайно звільнити Навального.
Глава Євроради також зажадав провести незалежне й прозоре розслідування замаху на російського опозиціонера у співробітництві з ОЗХЗ.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
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Об этом заявляет Телеграмм-канал «Луганск-опреативный»
По словам паблика, для этих целей был создан «ООО» «Торговый дом Донские угли», учредители Маслюк Александр Николаевич (близкий Медведчука В.В.) и Донченко В.А. (якобы таксист из Гуково, подконтрольный Назарову С.М.).
«Появилось подтверждение информации о развязывание новой дележки в "ЛНР" и "ДНР". Фактор нестабильности запущен Медведчуком и Назаровым (замминистра в РФ). Вот скрин письма, которая их структура запускает по региональным игрокам», - говорится в сообщении.
В письме заявляется, что с 1 февраля 2021 года «ООО» «Торговый дом Донские угли» будет являться единственным торговым «представительством» по реализации угольной продукции предприятий России на территории РФ. Руководителям предприятий предлагается подать заявки, для формирования объема закупок на февраль на условиях предоплаты.
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Осталось 10% лояльных, остальные в бане или деактивированы.
Навальный - это сегодня наиболее важная новость для Украины, ибо у остальных оппозиционеров в рф нет рейтинга, либо они кремлёвские.
Он говорящая голова Фридмана.
И не является говорящей головой Фридмана.
Интересно, почему пригожинские и местные боты хором против Навального?
Это не совпадение.
Если он до сих пор жив - это значит что воюют между собой кремлёвские башни, и он лишь говорящая голова одной из них.
Конечно он кремлёвский и месяц в коме он не был.
Оппозиционер в России это Навальный. Так есть бывает.
Не рассказывайте сказок, что так не бывает.
Никаких кремлебашен нет, а говорящие головы - на РТ.
Никогда не договоримся.
Для него это третьестепенный вопрос на сегодня.
его ФБК живёт на донаты, а также Навальный получает
официальные деньги от Бориса Зимина за юр услуги.
Росс фискалы копейку Навальному не подарят, он под колпаком.
це якась, кловунська пандемія головного струсу? https://censor.net/ua/user/416927
найти бы на кровати край,
залу пройти - где кино,
и мимо стола казино,
спросонья не стукнуться (жесть!)
лбом о стриптизный шест,
ершом золотым (туалет)
счищать исторический след!
а рабы у забора стоя
покорно восхваляют гебнявого царя....
У стальных оппозиционеров в рф нет рейтинга, либо они кремлёвские.