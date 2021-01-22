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Новини
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У справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові затримано чотирьох осіб, перевіряються три основні версії події, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Зараз уже четверо затриманих.

Про це на свій сторінці в Facebook написала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках кримінального провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей у порядку ст. 208 затриманий власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом. Також затриманий адміністратор, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований. Всім їм готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів", - написала вона.

Як зазначила генпрокурор, встановлено, що що затримане подружжя є засновниками громадської організації, метою діяльності якої є сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів, яка ймовірно використовувалась для прикриття діяльності пов’язаної з доглядом за особами похилого віку. Вартість перебування в пансіонаті "Золотий час" вони оцінювали в середньому в 15 тисяч гривень.

У справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові затримано чотирьох осіб, перевіряються три основні версії події, - Венедіктова 01

"У затриманого власника на ділянці одразу два будинки. На будівлю, у якій функціонував пансіонат для літніх, відсутні документи на введення в експлуатацію, і до неї без отримання спеціальних дозволів, передбачених законодавством, підключено електро- та газопостачання, шляхом під’єднання від комунікацій будинку, який належним чином оформлений", - повідомила Венедіктова.

У справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові затримано чотирьох осіб, перевіряються три основні версії події, - Венедіктова 02

Також вона додала, що під час першочергових слідчих дій у сусідньому офіційно оформленому будинку встановлена ​​також діяльність так званого "реабілітаційного центру" для алко- та наркозалежних. Підстави їх перебування і точна кількість встановлюється.

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У справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові затримано чотирьох осіб, перевіряються три основні версії події, - Венедіктова 03

"Зараз слідчі дії тривають, допитуються інші працівники пансіонату, де сталася пожежа, а також свідки, проводяться обшуки і огляд місця події з залученням експертів", - повідомила генпрокурор.

За її словами, слідчим шляхом перевіряються такі основні версії:

  • Пожежа виникла в наслідок підпалу (занесення стороннього вогню);
  • Пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами;
  • Пожежа виникла в наслідок замикання електромережі.

У справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові затримано чотирьох осіб, перевіряються три основні версії події, - Венедіктова 04

Також прокуратура та ДБР розпочали провадження, в якому перевірять чи належним чином окремі службові особи ДСНС виконували свої обов‘язки з контролю за дотриманням правил пожежної безпеки на цьому об‘єкті.

Також читайте: У справі про пожежу в будинку для літніх людей затримано 3 особи - власник приміщення, орендар та адміністратор, - прокуратура. ФОТО

У справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові затримано чотирьох осіб, перевіряються три основні версії події, - Венедіктова 05

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

У справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові затримано чотирьох осіб, перевіряються три основні версії події, - Венедіктова 06
У справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові затримано чотирьох осіб, перевіряються три основні версії події, - Венедіктова 07
У справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові затримано чотирьох осіб, перевіряються три основні версії події, - Венедіктова 08
Фото: Венедіктова/Facebook

У справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові затримано чотирьох осіб, перевіряються три основні версії події, - Венедіктова 09

Автор: 

пожежа (4313) Харків (5569) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+10
Повторюсь
Почему не задержали пожарного инспектора района и полицейского района?

Ведь они были в курсе существования этого дома
КОРРУПЦИЯ в Харькове рулит под руководством Венедиктовой ?
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22.01.2021 09:03
+8
"Власника згорілого нелегального будинку престарілих в Харкові, де загинули 15 людей, звати Славік Акопян. Йому 67 років.Акопян Славік Цолакович має ще три будинки за адресами пров. Метростроєвський, 25; пров. Добродецького,2; вул Переяславська, 13. Цілком ймовірно, що там теж зараз знаходяться нещасні бабусі чи дідусі'' Про роботу нелегального будинку для літніх повідомлялося в поліцію у липні торік, за словами місцевих активістів. Проте реакції не було. чому не було реакції-питань нема!
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22.01.2021 09:29
+4
Что только с одним автоматом прибыли захватывать самую мощную харьковскую ОПГ? А где танки, БТРы, а где вертолеты прикрытия?
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22.01.2021 09:12
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Повторюсь
Почему не задержали пожарного инспектора района и полицейского района?

Ведь они были в курсе существования этого дома
КОРРУПЦИЯ в Харькове рулит под руководством Венедиктовой ?
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22.01.2021 09:03 Відповісти
Хозяйка, видимо, была настолько уверена, что все порешает....
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22.01.2021 09:08 Відповісти
Ты прежде чем" повторюсь", мозг включи- МОРАТОРИЙ на всякого рода проверки. Добавлю лично для " умных" типа тебя. За это отвечает МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ( мэры, пэры и т.д) У нас ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ и местное самоуправление. А инспектор ГСЧС не имеет права туда даже попасть. Вот так,умник диванный,
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22.01.2021 10:53 Відповісти
Шо, у вас в Польше тоже децентрализация? Ого.
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22.01.2021 12:18 Відповісти
Жадность и глупость. Из-за одной ошибки дура потеряет все свое хозяйство. Хотя, есть большая вероятность, что откупится.
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22.01.2021 09:07 Відповісти
там не одно такое, как я понял, божье пристанище.... там и на соседнем участке "реабилитационный центр" был... когда нет закона, контроля его осблюдения и ответственности за нарушения, когда любой судья трактует его так, как "занесли ", увы, такое будет случаться все чаще и чаще.... безнаказанность порождает безответственность...
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22.01.2021 09:15 Відповісти
Что только с одним автоматом прибыли захватывать самую мощную харьковскую ОПГ? А где танки, БТРы, а где вертолеты прикрытия?
показати весь коментар
22.01.2021 09:12 Відповісти
"Власника згорілого нелегального будинку престарілих в Харкові, де загинули 15 людей, звати Славік Акопян. Йому 67 років.Акопян Славік Цолакович має ще три будинки за адресами пров. Метростроєвський, 25; пров. Добродецького,2; вул Переяславська, 13. Цілком ймовірно, що там теж зараз знаходяться нещасні бабусі чи дідусі'' Про роботу нелегального будинку для літніх повідомлялося в поліцію у липні торік, за словами місцевих активістів. Проте реакції не було. чому не було реакції-питань нема!
показати весь коментар
22.01.2021 09:29 Відповісти
если участковый а и следаки ничего об этох домах (не знали) расформировивать нах...й все отделение.потому что такого быть НЕ МОЖЕТ!!! чтоб не знали.
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22.01.2021 10:21 Відповісти
15 человек!!! это 15 квартир, дач, домиков в деревне и тд. не исключено что кто то из

родственников погибших гуляет по поводу сваливегося на голову щастья
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22.01.2021 10:25 Відповісти
"Все уже украдено до нас". Или ты думаешь зачем их в эту богодельню переселили?
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22.01.2021 12:20 Відповісти
Так би ви сєпарів затримували, як по недбальству цілі групи осіб... Звісно, що мають відповідати, але це НЕДБАЛЬСТВО, а не умисел... Ще нічого не відомо, а якщо дійсно підпал, то за що їх затримали, за невведення в експлуатацію будинку?
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22.01.2021 10:32 Відповісти
ты шо действительно ничего не понял? там не только не введение в эксплуатацию а и незарегистрированное в необходимых органах власти социальное предприятие/заклад. и таких закладов я так понимаю по Украине много. дело то прибыльное и налогов я такипонимаю не платят! может и подпалили чтобы старики неигавкали а может и конкуренты.....
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22.01.2021 12:51 Відповісти
обычно это евркйско-шмуклерские дела - ищут стариков одиноких с квартирами, старики оформляют на этот самый "фонд" квартиру и свою пенсию , взамен этого гешефтники селят их в незарегистрированные клоповники и кормят всякой парашей! так что если вы думаете что там живут старики бомжи с улицы то это совсем не так.... дело гепы живёт и побеждает!
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22.01.2021 12:45 Відповісти
еслиб все украли, то за право мало-мальской подписи такого ажиотажа, что на выборах что при назначениях не былоб.
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22.01.2021 17:14 Відповісти
интересно а сколько за замыливание очей каждый месяц мент-участковый имел? а теперь все кричат мы не знали? знали , знали ребята, целками не надо прикидоваться.... вот этих служивых и чинуш надо тоже на кичу! но ведь откупятся заразы!!! а 15 стариков? ну то таке - расходный материал!
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23.01.2021 13:57 Відповісти
 
 