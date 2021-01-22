У справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові затримано чотирьох осіб, перевіряються три основні версії події, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Зараз уже четверо затриманих.

Про це на свій сторінці в Facebook написала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках кримінального провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей у порядку ст. 208 затриманий власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом. Також затриманий адміністратор, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований. Всім їм готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів", - написала вона.

Як зазначила генпрокурор, встановлено, що що затримане подружжя є засновниками громадської організації, метою діяльності якої є сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів, яка ймовірно використовувалась для прикриття діяльності пов’язаної з доглядом за особами похилого віку. Вартість перебування в пансіонаті "Золотий час" вони оцінювали в середньому в 15 тисяч гривень.

"У затриманого власника на ділянці одразу два будинки. На будівлю, у якій функціонував пансіонат для літніх, відсутні документи на введення в експлуатацію, і до неї без отримання спеціальних дозволів, передбачених законодавством, підключено електро- та газопостачання, шляхом під’єднання від комунікацій будинку, який належним чином оформлений", - повідомила Венедіктова.

Також вона додала, що під час першочергових слідчих дій у сусідньому офіційно оформленому будинку встановлена ​​також діяльність так званого "реабілітаційного центру" для алко- та наркозалежних. Підстави їх перебування і точна кількість встановлюється.

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"Зараз слідчі дії тривають, допитуються інші працівники пансіонату, де сталася пожежа, а також свідки, проводяться обшуки і огляд місця події з залученням експертів", - повідомила генпрокурор.

За її словами, слідчим шляхом перевіряються такі основні версії:

Пожежа виникла в наслідок підпалу (занесення стороннього вогню);

Пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами;

Пожежа виникла в наслідок замикання електромережі.

Також прокуратура та ДБР розпочали провадження, в якому перевірять чи належним чином окремі службові особи ДСНС виконували свої обов‘язки з контролю за дотриманням правил пожежної безпеки на цьому об‘єкті.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.







Фото: Венедіктова/Facebook