Направлено ​​ноту в СММ ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Гнутового, - українська делегація в ТКГ

Учора, 21 січня, приблизно о 20:00 у районі н.п. Гнутове, внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ. Українська делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Старогнатівки. За добу - 2 порушення режиму "тиші", - штаб ОС

Як повідомлялося, вчора внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець України. За минулу добу, 21 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.