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Новини Агресія Росії проти України
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Направлено ​​ноту в СММ ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Гнутового, - українська делегація в ТКГ

Направлено ​​ноту в СММ ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Гнутового, - українська делегація в ТКГ

Учора, 21 січня, приблизно о 20:00 у районі н.п. Гнутове, внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ. Українська делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Старогнатівки. За добу - 2 порушення режиму "тиші", - штаб ОС

Як повідомлялося, вчора внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець України. За минулу добу, 21 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Автор: 

бойовик (3414) ОБСЄ (3501) обстріл (28274) смерть (6742) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+20
У них тих нот вже повна шухляда. Вже класти нікуди.
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22.01.2021 09:07
+16
развєдчіку Арєстовічу ту ноту в срку засуньте.
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22.01.2021 09:07
+9
Не ноты направлять надо, а моментально минометным ковром накрыть площадь 1 га вокруг предполагаемой точки нахождения снайпера.
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22.01.2021 09:10
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развєдчіку Арєстовічу ту ноту в срку засуньте.
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22.01.2021 09:07 Відповісти
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания бурятов и тувинцев министра нападения РФ Сергея Шойгу, спецназовцев ЧВК «Вагнера» и российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который расстрелял из «БУКа» пассажирский самолет рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», в салоне которого находилось 298 человек, среди них - 80 детей, а также вспомни про все остальные совершенные православными россиянами преступления - бомбёжки «Градами» рынка Мариуполя и донецкой фильтровальной станции, расстрел похоронной процессии в Сартане под Мариуполем и бомбёжку фосфорными бомбами гуманитарного конвоя «врачей без границ» в Сирии. Взыщи, Господи, с российских убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму и на Донбассе. Аминь!
https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
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22.01.2021 09:43 Відповісти
А с какими молитвами к этому богу в Мордоре одичалые обращаются ? Он вроде как един визде, а одичалых дохрена по количеству - кого он слушать будет ?
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22.01.2021 13:42 Відповісти
Для меня остается загадкой, какие спецтехнологии использовала ФСБ РФ в предвыборной компании на пост президента Украины и каким местом думало насiление, когда во время семилетней войны с православной Московией избирало Верховным Главнокомандующим гражданина, который четырежды «откосил» от службы в армии, высмеивал с коллегами-лицедеями на сцене жертв Голодомора и свои повестки в военкомат, не принимал Присягу на верность Украинскому народу, не умеет обращаться с оружием, никогда в жизни не носил военную форму и не ходил строевым шагом?
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22.01.2021 09:45 Відповісти
У них тих нот вже повна шухляда. Вже класти нікуди.
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22.01.2021 09:07 Відповісти
клован по цих "нотах" буде на піаніні грати...
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22.01.2021 09:19 Відповісти
Не ноты направлять надо, а моментально минометным ковром накрыть площадь 1 га вокруг предполагаемой точки нахождения снайпера.
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22.01.2021 09:10 Відповісти
и кто тебе даст столько мин просрать?
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22.01.2021 09:16 Відповісти
Уж если накрывать предпологаемое место снайпера то залпом батареи"Град" (покрывает 6 га)...Орки сами желание надолго отобьют снайперить кого угодно из своих..
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22.01.2021 10:19 Відповісти
"Град" нельзя, в зону поражения может попасть жилой сектор, а этого кацапне только и надо. Миномет аккуратнее.
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22.01.2021 10:42 Відповісти
Похоже на снабжение сепарни туалетной бумагой.
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22.01.2021 09:12 Відповісти
...ноту надо отправить зеленосопельному... а разведке приказать за одного убитого украинца уничтожить тысячу врагов - вручную, оружием, перекусить горло... уничтожить... более того, перед толстожёпой разведкой выставить план - минимум 50 уничтоженных врагов в день... иначе расформировать это "мониторящее" слухи звено как ненужное и набрать заново... но тех, кто умеет воевать и знает как воевать и убивать...
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22.01.2021 09:13 Відповісти
кровь, говно, песок и сахар...)
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22.01.2021 09:17 Відповісти
Ноту надо направлять во этому у....щу.
Направлено ​​ноту в СММ ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Гнутового, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 808
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22.01.2021 09:17 Відповісти
ооо.. нота - это очень много... лучше бы ответка... маленькая такая ответочка... минут на 5-10 но от души...не жлобствуя боеприпасов... за Душу, уходящую в Вечность...
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22.01.2021 09:29 Відповісти
Зелень! Уклоністи ! Скільки ще воїнів ЗСУ загине із за вашого перемир'я і не буде покарано терористів!? Ви цю ноту направлена рідним загиблого воїна.
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22.01.2021 09:30 Відповісти
Направлено ​​ноту в СММ ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Гнутового, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 5311
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22.01.2021 10:07 Відповісти
Нужно по примеру Израиля за каждого погибшего давать жесткую ответку... чтобы отбивать охоту пакостить... тогда будет видна забота государства о своих гражданах, а не бла бла бла
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22.01.2021 10:55 Відповісти
Здається, раніше нот не напрвляли. Але нота потрібна не тільки в СММ ОБСЄ, а головному бандиту. А в ноті - повідомлення, що бандитам дана адекватна відповідь. Ну і відповідь повинно давати негайну і жорстку.
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22.01.2021 11:06 Відповісти
З ТИХ БЕЗТОЛКОВИХ, БЕЗРЕЗУЛЬТАТНИХ НОТ МОЖНА ВЖЕ НАПИСАТИ МУЗИКУ, ТРАУРНУ МУЗИКУ, ПОХОРОНИЙ МАРШ РЕЖИМУ ТИШІ НА СХОДІ ВІД ВЛАДИ.
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22.01.2021 13:08 Відповісти
 
 