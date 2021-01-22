Зеленський привітав українців із Днем Соборності: "Нехай води Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас"
Щодня, особливо сьогодні, ми маємо гуртуватися, підтримувати одне одного, стояти брат за брата, плече до плеча.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський написав у Telegram з нагоди святкування Дня Соборності України.
"Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України…". Ця цитата з універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР, проголошеного 102 роки тому, викликає широкий спектр емоцій. Це радість. Радість від великого об’єднання передусім не просто земель чи територій, а об’єднання українців. Це гордість. Гордість за наших предків, які здійснили Акт Злуки, а разом з ним – віковічну мрію всіх борців за єдину, соборну Україну. Це жаль. Через те, що державним діячам не вистачило тоді мудрості й порозуміння, щоб зберегти самостійну Україну. Це й біль. Адже сто років потому Крим і частина Донбасу одірвані від єдиної України. І це впевненість. Що у майбутньому ми зможемо все подолати і разом станемо творцями нового акта злуки", - наголосив президент.
За словами Зеленського, для цього необхідно назавжди вивчити уроки сторічної давнини й ніколи не забувати: щоб стати сильними – потрібно бути єдиними, а щоб стати єдиними – потрібно бути сильними.
"Важливо пам'ятати, що соборність – це не тільки про території... Це постійна робота. Це щоденний рух. Це не щось у минулому, не ідеологічна рамка згори і не досягнення, яке може бути простим. Це завдання вчити себе розрізняти власні емоції і штучно накручені політиками. Поважати відмінності й інтереси інших у суспільстві – тих, хто на тебе не схожий, але з кого разом з тобою і складається наш народ. Та поступатися особистими амбіціями, коли це потрібно для спільного результату", - додав глава держави.
"На превеликий жаль, нас єднають не лише щасливі, а й трагічні сторінки. Щодня, а особливо сьогодні, ми повинні гуртуватися, підтримувати одне одного, стояти брат за брата, плече до плеча. Бережімо нашу Україну і будьмо єдині. І в радості. І в горі. І нехай води красеня Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас", - підсумував президент.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що проголошення IV Універсалу й Акта злуки стали основними подіями для формування незалежної, соборної України.
"Українці показали яскравий приклад демократичного об’єднання та довели, що національна єдність є рушійною силою успішного спротиву зовнішньому агресору.
31 рік тому мільйони українців вкотре продемонстрували єдність та бажання жити в соборній, неподільній країні, утворивши безперервний "живий ланцюг" від Києва до Львова. І я переконаний, що ми перевершимо це досягнення, створивши "живий ланцюг" від Києва до Севастополя, від Львова до Донецька й Луганська. Цим ми ознаменуємо Другий День Соборності України...", - зазначив Шмигаль.
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко також привітав українців зі святом.
"Традиційно у День Соборності України українці від Заходу до Сходу брались за руки, формуючи ланцюг єдності. Нині через пандемію це свято набуває нових форм і нового глибокого змісту. Попри війну, хворобу, популізм і непрофесійність влади, цього року ми знову відчули нашу єдність, допомагаючи і підтримуючи один одного у непростих обставинах. Відчули, як ми об’єднані почуттям любові до ближнього і спільної відповідальності за майбутнє", - сказав п'ятий президент.
Любов до рідної країни, відповідальність, патріотизм об’єднують усіх українців від Луганська і Донецька до Львова і Ужгорода, від Чернігова до Криму.
"Знаю, що разом ми будемо сильними, здійснимо нашу волю, здобудемо перемогу, забезпечимо вільній соборній Україні європейське майбутнє", - підсумував Порошенко.
Командувач об'єднаних сили ЗСУ Сергій Наєв у привітанні зазначив, що, на жаль, сьогодні наша країна знову переживає складні часи.
"Українські захисники вкотре відстоюють національні інтереси та територіальну цілісність держави. Але, обов’язково настане той час, коли відбудеться возз’єднання з Україною тимчасово окупованих російським агресором районів Донбасу і Кримського півострова", - наголосив Наєв.
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Экономика / Видео 22-янв, 05:269 2 128 0
На "Большое строительство" Зеленского из бюджета потрачено целые 120 млд грн - анонсировано строительство и ремонт 6,5 тыс км за 2 года.
При этом в качестве результатов для отчетности в него вписывали любой мало-мальский ремонт, не уточняя, что построено с нуля, а что - отремонтировано!
Но главный нюанс заключается в том, что стоимость ремонта одного километра автодорог в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросла почти в два раза.
Кроме того, на "Большое строительство" потратили 26 млд из "коронавирусного фонда", а это деньги, в которых очень нуждалась медицина. На них можно было обеспечить достаточно койко-мест оборудования в больницах, чтобы дать достойное лечение и спасти сотни жизней людям!
Если бы не поднявшийся в СМИ и телеграм-каналах скандал, заставивший Зе-команду умерить коррупционные аппетиты, денег "зарыли в асфальт" бы на порядок больше.
Deutsche Welle выпустило отличный материал на тему "Большого строительства", где сравнивается дорожное строительство при Януковиче, Порошенко и Зеленском.
На основании официальных ответов "Укравтодора", показано, в 2020 г. что речь зачастую шла не о строительстве новых или капитальной реконструкции, а про обустройство "верхнего слой покрытия" на 3356,7 км дорог при бюджетных затратах в 120 млд грн!
"Верхний слой" - это лишь два слоя асфальта, в лучшем случае с усиленной основой, но которые еще нужно доводить до ума.
Зеленский откровенно врет, когда говорит, что при нем сделано в 10 раз больше дорог, чем при предшественниках.
Более 70% из "Большого строительства" - это текущий средний ремонт, обошедшийся в разы дороже, чем при "попередниках" из-за возросших масштабов коррупционного "распила".
Зеленский в новогоднем обращении говорил о «обновленные» дороги. Потому что он уже понимает, что более 70% из Большого строительства - это текущий средний ремонт, а новых дорог на всю страну - менее 100 км.
А на 2021 уже денег на дороги вдвое меньше обещанного ...
Зеленский, пожалуй, представляет собственную встречу с Байденом как разговор двух приятелей, во время которой настоящий мировой лидер (Зеленский) объяснять новоизбранному Президенту США (неопытному новичку в понимании уже бывалого Зеленского), как заработать свой первый миллиард именно на дорогах.
Единственная проблема: Байден уже четко объяснил, что не планирует навещать Трампа в тюрьме. А Зеленского - и подавно!
Они все или православные или иудеи, а это значит шо за то шо сбрехали немцы, можно и "подгореть вечно". Это все лгут и врут, вот так, кто не верит - будет "гореть вечно", если он не атеист.
кто подбирает такие уникальные фотки для гаранта?
Ведь на том фейсе все написано
Так только перед выборами учил гос. язык, просто потому шо "так надо".
Иди ты в Путина со своими проздравлениями. Обосрался перед Байденом, а теперь "приглашаешь" в Киев, да он лучше к Пинчуку приедет, а не к тебе. Или к ПАП-у, но понятно шо не к тому, у которого в партии по сей час находится ТСР(Дубинский)
Днепр никогда не разделял украинцев и Украину..
Брат брата, который брат за брата? Еврей мне не брат, во-первых, а во-вторых, уйди, потвора, и не разделяй, клоун
Голосеево всегда воевало с Осокорками, в живиых останется только один.
Даже не река, а так себе, ручей. Ну, что поделаешь, по Сеньке шапка, по е...аной маковке - колпачок.