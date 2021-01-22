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Зеленський привітав українців із Днем Соборності: "Нехай води Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас"

Зеленський привітав українців із Днем Соборності:

Щодня, особливо сьогодні, ми маємо гуртуватися, підтримувати одне одного, стояти брат за брата, плече до плеча.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський написав у Telegram з нагоди святкування Дня Соборності України.

"Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України…". Ця цитата з універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР, проголошеного 102 роки тому, викликає широкий спектр емоцій. Це радість. Радість від великого об’єднання передусім не просто земель чи територій, а об’єднання українців. Це гордість. Гордість за наших предків, які здійснили Акт Злуки, а разом з ним – віковічну мрію всіх борців за єдину, соборну Україну. Це жаль. Через те, що державним діячам не вистачило тоді мудрості й порозуміння, щоб зберегти самостійну Україну. Це й біль. Адже сто років потому Крим і частина Донбасу одірвані від єдиної України. І це впевненість. Що у майбутньому ми зможемо все подолати і разом станемо творцями нового акта злуки", - наголосив президент.

За словами Зеленського, для цього необхідно назавжди вивчити уроки сторічної давнини й ніколи не забувати: щоб стати сильними – потрібно бути єдиними, а щоб стати єдиними – потрібно бути сильними.

"Важливо пам'ятати, що соборність – це не тільки про території... Це постійна робота. Це щоденний рух. Це не щось у минулому, не ідеологічна рамка згори і не досягнення, яке може бути простим. Це завдання вчити себе розрізняти власні емоції і штучно накручені політиками. Поважати відмінності й інтереси інших у суспільстві – тих, хто на тебе не схожий, але з кого разом з тобою і складається наш народ. Та поступатися особистими амбіціями, коли це потрібно для спільного результату", - додав глава держави.

"На превеликий жаль, нас єднають не лише щасливі, а й трагічні сторінки. Щодня, а особливо сьогодні, ми повинні гуртуватися, підтримувати одне одного, стояти брат за брата, плече до плеча. Бережімо нашу Україну і будьмо єдині. І в радості. І в горі. І нехай води красеня Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас", - підсумував президент.

Також читайте: Зеленський провів нараду щодо пріоритетних питань на 2021 рік: "Ми не повинні забувати про наші обіцянки"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що проголошення IV Універсалу й Акта злуки стали основними подіями для формування незалежної, соборної України.

"Українці показали яскравий приклад демократичного об’єднання та довели, що національна єдність є рушійною силою успішного спротиву зовнішньому агресору.
31 рік тому мільйони українців вкотре продемонстрували єдність та бажання жити в соборній, неподільній країні, утворивши безперервний "живий ланцюг" від Києва до Львова. І я переконаний, що ми перевершимо це досягнення, створивши "живий ланцюг" від Києва до Севастополя, від Львова до Донецька й Луганська. Цим ми ознаменуємо Другий День Соборності України...", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Попереду нас чекають зміни на краще. Молимося за справедливий мир, - митрополит Епіфаній привітав українців з Новим роком

П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко також привітав українців зі святом.

"Традиційно у День Соборності України українці від Заходу до Сходу брались за руки, формуючи ланцюг єдності. Нині через пандемію це свято набуває нових форм і нового глибокого змісту. Попри війну, хворобу, популізм і непрофесійність влади, цього року ми знову відчули нашу єдність, допомагаючи і підтримуючи один одного у непростих обставинах. Відчули, як ми об’єднані почуттям любові до ближнього і спільної відповідальності за майбутнє", - сказав п'ятий президент.

Любов до рідної країни, відповідальність, патріотизм об’єднують усіх українців від Луганська і Донецька до Львова і Ужгорода, від Чернігова до Криму.

"Знаю, що разом ми будемо сильними, здійснимо нашу волю, здобудемо перемогу, забезпечимо вільній соборній Україні європейське майбутнє", - підсумував Порошенко.

Командувач об'єднаних сили ЗСУ Сергій Наєв у привітанні зазначив, що, на жаль, сьогодні наша країна знову переживає складні часи.

"Українські захисники вкотре відстоюють національні інтереси та територіальну цілісність держави. Але, обов’язково настане той час, коли відбудеться возз’єднання з Україною тимчасово окупованих російським агресором районів Донбасу і Кримського півострова", - наголосив Наєв.

Також читайте: Бажаю колективного імунітету. Людям - від коронавірусу, країні - від вірусу популізму і непрофесіоналізму, - Порошенко привітав українців з Новим роком

Автор: 

День Соборності України (84) Зеленський Володимир (23705) привітання (730)


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Топ коментарі
+28
...
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: "Пусть воды Днепра будут единственным, что разделяет нас" - Цензор.НЕТ 3511

...
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22.01.2021 09:22
+20
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: "Пусть воды Днепра будут единственным, что разделяет нас" - Цензор.НЕТ 5721
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22.01.2021 09:20
+19
Ушлепок.
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22.01.2021 09:16
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22.01.2021 09:16 Відповісти
Зеленський привітав українців із Днем Соборності: "Нехай води Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас" - Цензор.НЕТ 5734
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22.01.2021 09:30 Відповісти
Насчёт зарплаты, от власти аферистов. Воспитатели в детском саду на минималке, но чудо произошло подняли намедни на 20%, одно но при этом убрали престижность 15% итого 5%!!! Карл нервно курит.... А цены растут.
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22.01.2021 10:06 Відповісти
Моей тёще 80 лет, жидок обещал добавить 300-400 гринов кому за 75, стажа выше крыши, добавили 14 гривен. Мы все в ****. Тарифы гнида взвинтил до небес. ПОРА НА ВИЛАХ ВЫНОСИТЬ ПАДЛЮКУ.
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22.01.2021 10:16 Відповісти
у нас сусідки отримують по 400 гр.А днями оформляли бумаги на 200 гр ті,кому за 75----обіцяє давати сільрада. Так що ті,кому за 80 будуть отримувати по 600. У вас щось дивне.
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22.01.2021 13:36 Відповісти
Цікаво - його ще хтось слухає...?
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22.01.2021 09:17 Відповісти
Надеюсь не просто слушают, а документально фиксируют госизмену и мародёрство.
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22.01.2021 09:47 Відповісти
після того як Вовочка захищав перед усім світом покидька татаріна, після призначення на посаду в продажний ОП, про щоб цей рот не гундосив, ціна ламаний грош. суцільна брехня, єдині сумніви стосовно нього - це насправді народ обрав таких розмірів тупість, чи то таких же розмірів цинічна і хитрожопа "какая разница"?
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22.01.2021 10:34 Відповісти
Конечно слушают. Чисто поржать. Он сейчас в сто раз смешнее, чем в Квартале.
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22.01.2021 10:00 Відповісти
ОМАНСКИЙ ОСЕЛ---ТЫ **** КОНЧЕННАЯ !!!!!!!
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22.01.2021 11:25 Відповісти
Чтоб мы все типа в воду канули?))
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22.01.2021 09:17 Відповісти
- Иначе "Memento mori!"
- Моментально.
- В море!
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22.01.2021 09:20 Відповісти
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: "Пусть воды Днепра будут единственным, что разделяет нас" - Цензор.НЕТ 4796
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22.01.2021 09:20 Відповісти
Кто написал? А озвучить текст , слабо?
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22.01.2021 09:20 Відповісти
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: "Пусть воды Днепра будут единственным, что разделяет нас" - Цензор.НЕТ 5721
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22.01.2021 09:20 Відповісти
дебил, на ровном месте взял и разделил
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22.01.2021 09:21 Відповісти
на шо эта зетварь намекает?
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22.01.2021 09:52 Відповісти
на то, шо он сепар по-сути
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22.01.2021 10:00 Відповісти
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: "Пусть воды Днепра будут единственным, что разделяет нас" - Цензор.НЕТ 2451
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22.01.2021 09:21 Відповісти
Зеленський привітав українців із Днем Соборності: "Нехай води Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас" - Цензор.НЕТ 3733
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22.01.2021 12:02 Відповісти
...
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: "Пусть воды Днепра будут единственным, что разделяет нас" - Цензор.НЕТ 3511

...
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22.01.2021 09:22 Відповісти
Deutsche Welle выпустило отличный материал на тему "Большого строительства" (Видео)
Экономика / Видео 22-янв, 05:269 2 128 0

На "Большое строительство" Зеленского из бюджета потрачено целые 120 млд грн - анонсировано строительство и ремонт 6,5 тыс км за 2 года.

При этом в качестве результатов для отчетности в него вписывали любой мало-мальский ремонт, не уточняя, что построено с нуля, а что - отремонтировано!

Но главный нюанс заключается в том, что стоимость ремонта одного километра автодорог в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросла почти в два раза.

Кроме того, на "Большое строительство" потратили 26 млд из "коронавирусного фонда", а это деньги, в которых очень нуждалась медицина. На них можно было обеспечить достаточно койко-мест оборудования в больницах, чтобы дать достойное лечение и спасти сотни жизней людям!

Если бы не поднявшийся в СМИ и телеграм-каналах скандал, заставивший Зе-команду умерить коррупционные аппетиты, денег "зарыли в асфальт" бы на порядок больше.

Deutsche Welle выпустило отличный материал на тему "Большого строительства", где сравнивается дорожное строительство при Януковиче, Порошенко и Зеленском.

На основании официальных ответов "Укравтодора", показано, в 2020 г. что речь зачастую шла не о строительстве новых или капитальной реконструкции, а про обустройство "верхнего слой покрытия" на 3356,7 км дорог при бюджетных затратах в 120 млд грн!

"Верхний слой" - это лишь два слоя асфальта, в лучшем случае с усиленной основой, но которые еще нужно доводить до ума.

Зеленский откровенно врет, когда говорит, что при нем сделано в 10 раз больше дорог, чем при предшественниках.

Более 70% из "Большого строительства" - это текущий средний ремонт, обошедшийся в разы дороже, чем при "попередниках" из-за возросших масштабов коррупционного "распила".

Зеленский в новогоднем обращении говорил о «обновленные» дороги. Потому что он уже понимает, что более 70% из Большого строительства - это текущий средний ремонт, а новых дорог на всю страну - менее 100 км.

А на 2021 уже денег на дороги вдвое меньше обещанного ...

Зеленский, пожалуй, представляет собственную встречу с Байденом как разговор двух приятелей, во время которой настоящий мировой лидер (Зеленский) объяснять новоизбранному Президенту США (неопытному новичку в понимании уже бывалого Зеленского), как заработать свой первый миллиард именно на дорогах.

Единственная проблема: Байден уже четко объяснил, что не планирует навещать Трампа в тюрьме. А Зеленского - и подавно!
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22.01.2021 09:24 Відповісти
Не верю!
Они все или православные или иудеи, а это значит шо за то шо сбрехали немцы, можно и "подгореть вечно". Это все лгут и врут, вот так, кто не верит - будет "гореть вечно", если он не атеист.
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22.01.2021 09:32 Відповісти
Дубина
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22.01.2021 09:24 Відповісти
хто єто ?
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22.01.2021 09:25 Відповісти
Когда одна часть пытается нагнуть другую - ничто не может разделить нас.
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22.01.2021 09:25 Відповісти
Кто тебя нагибает, собака ты сутулая сепарская
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22.01.2021 09:57 Відповісти
Да это не клован писал. Он в отключке.
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22.01.2021 09:25 Відповісти
мне постоянно гложит нездоровый интерес:
кто подбирает такие уникальные фотки для гаранта?
Ведь на том фейсе все написано
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22.01.2021 09:29 Відповісти
У него другог фейса не бывает. Надо перестать коксом баловаться.
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22.01.2021 09:39 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3243336/zelenskiyi_pozdravil_ukraintsev_s_dnem_sobornosti_pust_vody_dnepra_budut_edinstvennym_chto_razdelyaet. а шо воду в Крым теперь оккупантам дадут? и всё мы разошлись как в море корабли, а кто же страной править будет?
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22.01.2021 09:25 Відповісти
вывод напросился сам собой - дурак - он и в Африке дурак, и в Украине - дурак, и везде - не просто дурак, а ушлепок...
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22.01.2021 09:25 Відповісти
Зеленський привітав українців із Днем Соборності: "Нехай води Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас" - Цензор.НЕТ 7297
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22.01.2021 09:33 Відповісти
Зі Святом, Українці!
Зеленський привітав українців із Днем Соборності: "Нехай води Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас" - Цензор.НЕТ 5751
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22.01.2021 09:26 Відповісти
Он еврей?
Так только перед выборами учил гос. язык, просто потому шо "так надо".
Иди ты в Путина со своими проздравлениями. Обосрался перед Байденом, а теперь "приглашаешь" в Киев, да он лучше к Пинчуку приедет, а не к тебе. Или к ПАП-у, но понятно шо не к тому, у которого в партии по сей час находится ТСР(Дубинский)
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22.01.2021 09:28 Відповісти
Оно реально ипануто на всю голову...
Днепр никогда не разделял украинцев и Украину..
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22.01.2021 09:29 Відповісти
а можна було б сказати, що Дніпро з'єднує....
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22.01.2021 09:57 Відповісти
Так а кто там кого сделал? Кто там сделал "их"? Кто такие эти "их"? Кто сделал???
Брат брата, который брат за брата? Еврей мне не брат, во-первых, а во-вторых, уйди, потвора, и не разделяй, клоун
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22.01.2021 09:30 Відповісти
Зеленський привітав українців із Днем Соборності: "Нехай води Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас" - Цензор.НЕТ 9454
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22.01.2021 09:31 Відповісти
да... выдать такой пердл - надо уметь... это какое "умище" иметь надо, чтобы такое сказать... ПИПЕЦ - это самое мяхкое литературное слово, чтобды выразить не только отношение к пердизенту, но и к его интеллекту...
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22.01.2021 09:31 Відповісти
22 січня 1918 року, після початку українсько-радянської війни, проголошена незалежною державою. І тиша...30 років влада акцентувала увагу на 22 січня 1919, що б не згадувати війну, розпочату росією у 1918... українсько-радянської війни - у такому формулюванні можливо зрозуміти, з ким воювала Україна?
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22.01.2021 09:33 Відповісти
Брехливе цинічне чмо...
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22.01.2021 09:34 Відповісти
До сегодняшнего дня не знал, что воды Днепра могут кого-то разделять. Как там воды Днепра не разделяют Кривой Рог ?
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22.01.2021 09:34 Відповісти
Моя ж ты бубочка...спасибо за поздравления
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22.01.2021 09:34 Відповісти
...а в нормальной стране такие слова главы государства стали бы поводом для импичмента!
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22.01.2021 09:34 Відповісти
А чому цей географ решту річок не згадав? Єдине , що нас розділяє, це не Дніпро, а такі як ти малорос.
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22.01.2021 09:36 Відповісти
"Води Дніпра" які "розділяють нас" це поділ на правобережну і лівобережну Україну. Нащо таке писати????
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22.01.2021 09:42 Відповісти
..не паскудь Свято.. йди у сраку
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22.01.2021 09:39 Відповісти
что разделяет нас/ Нас -Ивана Петровича Сидорова с Зеленским-разделяют уклонения от повесток в ВСУ, сравнение Украины с порноактрисой , воровство (Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019), подчинение Коломойскому-вору, гражданину Израиля, военного союзника Путина.
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22.01.2021 09:42 Відповісти
Розкажіть йому хто небудь про мости через Дніпро яких вже десятки
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22.01.2021 09:43 Відповісти
Чем позаковырестей пытается сказать, тем хуже получается, - "цицерон"!
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22.01.2021 09:43 Відповісти
І тут обісралось. Вава ти випадково не з 95 кварталу ?
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22.01.2021 09:48 Відповісти
Никогда не будет мира и нормального общения, нормальные люди с Борщаговки или Академгородка никогда не смогут нормально общаться с тупорьільіми рагулями с Позняков или Дарницы.
Голосеево всегда воевало с Осокорками, в живиых останется только один.
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22.01.2021 09:53 Відповісти
Зеленський привітав українців із Днем Соборності: "Нехай води Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас" - Цензор.НЕТ 5967
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22.01.2021 09:54 Відповісти
Для Украины не так страшны московские вши как страшны украинские гниды. Пять лет войны-до прихода Коломойского к власти-перепечатывавшие сайты РФ и ДНР.
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22.01.2021 10:01 Відповісти
У 1991 році Україна відновила Незалежність проголошену 22 січня 1918 року. Але мовчання стосовно 22 січня 1918 року говорить про те, що мабуть таки ще не відновила. І про російську військову агресію 1918 - 1921 років і як її результат російську окупацію 1918 - 1991 років лише натякають. У результаті маємо 73%.
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22.01.2021 09:57 Відповісти
Я бы сказал что в 1991 году мы восстановили усср #2. Восстановление УНР было бы если б выбрали Черновила а не Кравчука. А так- тот же перекрашеный совок. Между прочим первый флаг Радянськой УНР был тоже сине-желтый. Чтоб запутать селян и отбить электорат у настоящей УНР. Прямо как сейчас Голос и ЄС.
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22.01.2021 11:31 Відповісти
Похоже, воды Днепра - единственное, что может избавить нас от феноменально тупого преЗЕдента.... Хотя есть альтернатива. Среди подземных рек Киева есть ручей Скоморох. Совпадение?
Даже не река, а так себе, ручей. Ну, что поделаешь, по Сеньке шапка, по е...аной маковке - колпачок.
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22.01.2021 10:07 Відповісти
Меня Днепр никогда не разделял. Родился на одном берегу, а живу на другом. Нас пытаются разделит вот такие гавнюки как этот деятель.
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22.01.2021 10:10 Відповісти
Люди добрі ми повинні єднатися в боротьбі за свої права. За брехню нами обраних до відповідальності.
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22.01.2021 10:22 Відповісти
Ділять недолугі преЗЕденти.
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22.01.2021 10:27 Відповісти
як казав генадій генадійович - "д0в 60 ***"
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22.01.2021 10:45 Відповісти
Яке ж свято без пісні - https://www.youtube.com/watch?v=aBn650ht3ag
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22.01.2021 11:26 Відповісти
Между Андрусовским миром 1667 (когда москва предала Гетьманщину и с Польшей поделила ее по Днепру) и первым разделом Польши 1793 (когда москва отобрала у Польши Правобережную Гетьманщину) не так много лет по мерками истории, чтоб уделять этому столько внимания.
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22.01.2021 11:28 Відповісти
Це якщо втопишся у Дніпрі - тоді да...
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22.01.2021 11:46 Відповісти
 
 