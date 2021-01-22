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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні вже сотні випадків повторного зараження COVID-19, багато які з них закінчуються летально, - Степанов

В Україні вже сотні випадків повторного зараження COVID-19, багато які з них закінчуються летально, - Степанов

В Україні порахують кількість повторних випадків зараження COVID-19, тому що їх стає більше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Ранок з Україною".

"Йдеться вже про сотні таких випадків (повторного зараження COVID-19). Особливо люди, які захворіли на початку епідемії, у яких падає титр антитіл. Дуже часто вони хворіють набагато важче. Багато випадків, коли такі ситуації закінчуються летально", – сказав Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що випадків третього зараження поки не зафіксовано ні в Україні, ні в світі. Це поки теоретично неможливо, адже пройшло надто мало часу з початку епідемії.

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Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я планує укласти договір ще з одним постачальником вакцини від COVID-19. Назва компанії буде відома вже після підписання документів.

Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав український здавати тести на COVID-19 навіть у разі, якщо симптоми звичайних респіраторних захворювань.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
это не мистика. это статистика от Степанова, где каждое слово - брехня.
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22.01.2021 09:57
+7
В Украине сотни.....а в мире 6 случаев... мистика...
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22.01.2021 09:40
+3
Тобто імунітету від коронавірусу природою не передбачено. Але секта продовжує вірити і чекати вакцину-спасителя.
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22.01.2021 09:42
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Это поэтому мы последние в списке на вакцинацию..
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22.01.2021 09:31 Відповісти
Вымрем как мамонты
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22.01.2021 09:32 Відповісти
Для этого нужны тесты бесплатно.
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22.01.2021 09:35 Відповісти
Да вы прям кайфолом какойто, какие бесплатно !
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22.01.2021 13:33 Відповісти
і не дивно, що так, адже ж степанов збрехав, що китайці продадуть вакцину лише через лікхім
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22.01.2021 09:35 Відповісти
та вы шо???? Так поремонтируйте стадионы ...и вам станет легче....

Согласно условиям договора, в Кривом роге в этом году должны реконструировать спорткомплекс "Металлург" коммунального внешкольного учебного заведения "Детско-юношеская спортивная школа №1" по ул. Металлургов, 5. В том числе построят трибуны, кассы, футбольное поле с поливом, дренажом и подогревом, инженерные сети, медиа-системы, противопожарные системы, видеонаблюдение и связь.
Среди прочего, для реконструкции стадиона заказали 294 кресла VIP "Олимпия" по 6 661 грн за штуку.
Также большие средства пойдут на оборудование. LED-периметр 256,0х0,9 м стоит 14 млн грн, система видеонаблюдения обойдется в 12,6 млн грн, а система ТВ трансляции - в 11,06 млн грн.
Как отмечает издание, каждая сумма сопоставима со стоимостью компьютерного томографа на 16 срезов или пяти полноприводных автомобилей "скорой помощи" типа С с аппаратом искусственной вентиляции легких.Источник: https://biz.censor.net/n3243234
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22.01.2021 09:39 Відповісти
В Украине сотни.....а в мире 6 случаев... мистика...
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22.01.2021 09:40 Відповісти
это не мистика. это статистика от Степанова, где каждое слово - брехня.
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22.01.2021 09:57 Відповісти
именно, Стебанов должен молчать в тряпочку, а не высрать шо мы.... опять лидары. в борьбе с вирусом.
он даже не понял походу шо высрал... Плакали наши деньги на вакцину
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22.01.2021 10:01 Відповісти
Можно ссылку про 6 случаев?
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22.01.2021 10:05 Відповісти
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-serology

Вообще Гугл вам поможет

Есть статьи на BBC, так же на DW

Вот что пишет ВОЗ: На сегодняшний день имеются некоторые сообщения о случаях повторного инфицирования SARS-CoV-2. Вероятно, будет появляться новая информация о случаях повторного заражения, и научные работники продолжают исследования, чтобы понять роль иммунного ответа при первом и повторном инфицировании. ВОЗ совместно с учеными изучает каждый случай повторного инфицирования для понимания реакции антител во время первого заражения и последующих инфекций.

Некоторые случаи, это далеко не сотни только в Украине. На конец ноября 2020 года было подтверждено генетическим анализом вируса ковид всего лишь 6 человек. У нас не проводят такие анализы. ПЦР тесты могут быть ложно положительные, так же как и ложно отрицательные. Я болел в октябре, с тех пор имел как минимум 5 достаточно продолжительных контактов с ковидными людьми, не заразился повторно, скорее всего есть ещё достаточное количество антител. Я не отрицаю повторного заражения, но то что говорит степашка про сотни и сотни повторно заражённых это ложь
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22.01.2021 10:33 Відповісти
Сторінку не знайдено.
Я Когда-то искал ссылки на статистику повторных случаев - не нашел. На сайте ВОЗ видел статьи китайцев (не на китайском, на английском) про исследования в отношении иммунитета, но интересующую статистику не нашел.
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22.01.2021 13:06 Відповісти
Я соышал подобные сведения про 6 случаев во всем мире, но статистику найти не могу.
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22.01.2021 13:07 Відповісти
Есть несколько причин по которым не освещаются случаи повторного заражения. Первое: запущен маховик вакцин, огромные деньги на кону. Если есть повторные массовые случаи, то грош цена вакцинации. Вторая: для того чтобы подтвердить повторный случай ковида, нужно сделать подробный анализ ДНК вируса в первое заражение и соответственно такой же анализ при повторном. Не многие страны могут себе позволить такие исследования, тем более Украина. Поэтому мнение моё такое, степашка нагло врёт, другими словами его заявления не соответствуют действительности
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22.01.2021 13:23 Відповісти
Повторные случаи есть, и уже далеко не единичные, в т.ч. и среди наших народных депутатов (не помню фамилию). Но официальную статистику, чтобы по новостям не собирать - пока не вижу.
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22.01.2021 13:58 Відповісти
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n99

Более менее научный журнал типа Lancet. Статье три дня, сказано о 31 ом случае.
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22.01.2021 15:39 Відповісти
Спасибо, очень интересно. Читать не очень легко, так как английский - это все-таки для меня не native, к тому же с медицинской терминологией. Из того, что я уже прочитал, видна противоречивость данных по разным исследованиям, например:

An early study by Public Health England, indicated that antibodies provide 83% protection against covid-19 reinfections over a five month period. Out of 6614 participants, 44 had "possible" or "probable" reinfections.https://www.bmj.com/content/372/bmj.n99#ref-2 2
Worldwide, 31 confirmed cases of covid-19 reinfection have been recorded, although that could be an underestimate from delays in reporting and resource pressures in the ongoing pandemic.Наверное, когда записывали те 31 случай по всему миру, ставили жесткие условия на тяжесть заболевания в первом и во втором случае, и тщательно сверяли, действительно ли это повторное заражение.

Короче, завтра дорчитаю. Еще раз спасибо.
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24.01.2021 01:08 Відповісти
Я тоже обратил внимание на это, но потом перечитав я понял, что они эти 44 случая не подтвердили. При участии 6614 человека, ранее переболевших, по истечении 5 месяцев брали анализ крови, и моделировали реинфекцию. И выяснилось что только 44 из них "possible" or "probably" заболели. Ну а потом говорится что официально по всему миру 31 случай.
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24.01.2021 05:28 Відповісти
Я примерно так и подумал. А эти 6614, которые Public Health England тестировал - это только по Британии, или по всему миру?
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24.01.2021 10:57 Відповісти
Британия
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24.01.2021 15:11 Відповісти
https://phc.org.ua/news/povtorne-infikuvannya-sars-cov-2-scho-vidomo-pro-prichini-ta-yak-zapobigti
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22.01.2021 10:40 Відповісти
так диагноз короноыируса прибыльное дело для медиков, будут повторно и второй раз, и третий раз , и пятый раз получать деньги за короновирус
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22.01.2021 11:22 Відповісти
Тобто імунітету від коронавірусу природою не передбачено. Але секта продовжує вірити і чекати вакцину-спасителя.
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22.01.2021 09:42 Відповісти
Імунітет на коронавірус існує, але він короткочасовий
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22.01.2021 09:51 Відповісти
поход в цырковь и беснование = иммунитет: если подох = бохзабрал, если нет = бохспас - попы радуются, а рабы терпят))
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22.01.2021 10:02 Відповісти
Ковид тебе в глотку, ходок в церковь.
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22.01.2021 11:32 Відповісти
я ходил недавно, свечи взял у попов, бо не было света в хате то.
хотя было смешно 0 попы атеисту дали свечи
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22.01.2021 11:35 Відповісти
может быть а больше всего что они первый раз не болели на короновирус, такая медецина у нас
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22.01.2021 11:23 Відповісти
Название компании будет известна уже после подписания документов. Т.е. зебіли зроблять свій гешефт, а потім нас поставлять перед фактом...
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22.01.2021 10:04 Відповісти
Локдаун має бути продовжений. Дуже багато людей просто вмирає через 2-3 місяці після перенесеного короновірусу від серцево- судинних хвороб. Доречі, людей які пвдхоплюють короновірус лікують виключно за гроші хворих. Антибіотики зараз дуже дорогі і в лікарні ви їх купуватимете самі.
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22.01.2021 10:15 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/zabolel-v-tretij-raz-kak-v-ternopolskoj-oblasti-poyavilsya-unikalnyj-bolnoj-covid-19 «Заболел» в третий раз: как в Тернопольской области появился уникальный больной COVID-19
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22.01.2021 13:50 Відповісти
 
 