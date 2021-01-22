В Україні вже сотні випадків повторного зараження COVID-19, багато які з них закінчуються летально, - Степанов

В Україні порахують кількість повторних випадків зараження COVID-19, тому що їх стає більше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Ранок з Україною".

"Йдеться вже про сотні таких випадків (повторного зараження COVID-19). Особливо люди, які захворіли на початку епідемії, у яких падає титр антитіл. Дуже часто вони хворіють набагато важче. Багато випадків, коли такі ситуації закінчуються летально", – сказав Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що випадків третього зараження поки не зафіксовано ні в Україні, ні в світі. Це поки теоретично неможливо, адже пройшло надто мало часу з початку епідемії.

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Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я планує укласти договір ще з одним постачальником вакцини від COVID-19. Назва компанії буде відома вже після підписання документів.

Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав український здавати тести на COVID-19 навіть у разі, якщо симптоми звичайних респіраторних захворювань.