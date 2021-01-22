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Новини Коронавірус і карантин
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Зимовий карантин уповільнив стрімке зростання захворюваності. Зараз медики спостерігають певне плато, - Немчінов

Зимовий карантин уповільнив стрімке зростання захворюваності. Зараз медики спостерігають певне плато, - Немчінов

Запровадження в Україні жорсткі карантинні заходи, за попередніми оцінками, дозволили стримати стрімке зростання захворюваності COVID-19. Зараз в країні спостерігається певне плато.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, повна оцінка ефективності жорстких карантинних заходів буде дана Міністерством охорони здоров'я наступного тижня.

"Є попередні висновки. Медики кажуть, що введення обмежень на новорічно-різдвяний період дозволило їм стримати стрімке зростання захворюваності. Вони спостерігають певне плато. Це передовсім тому, що більшість громадян дотримувалися карантину", - зазначив Немчінов.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна виходить з карантину готовою на всі дзвінки. Всі, хто потребують медичної допомоги в боротьбі з COVID-19, обов'язково її отримають.

Також читайте: В Україні вже сотні випадків повторного зараження COVID-19, багато які з них закінчуються летально, - Степанов

Автор: 

Кабмін (14071) карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (207) коронавірус (19923)


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плато - офигительный медицинский термин
"я у вас плато не наблюдаю"
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22.01.2021 09:40 Відповісти
Нихрена себе "плато": у нас вчера больше 200 "выявленных" и умерли от ковида 74!!! человека.
В Киеве 10 умерших - так ахали-охали, а у нас при населении 800 тыс умерли 74 и - тишина, типа "этаплато".
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22.01.2021 10:01 Відповісти
с понедельника дети в школу ломанутся, так что веселье идет по кругу
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22.01.2021 13:37 Відповісти
 
 