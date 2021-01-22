Зимовий карантин уповільнив стрімке зростання захворюваності. Зараз медики спостерігають певне плато, - Немчінов

Запровадження в Україні жорсткі карантинні заходи, за попередніми оцінками, дозволили стримати стрімке зростання захворюваності COVID-19. Зараз в країні спостерігається певне плато.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, повна оцінка ефективності жорстких карантинних заходів буде дана Міністерством охорони здоров'я наступного тижня.

"Є попередні висновки. Медики кажуть, що введення обмежень на новорічно-різдвяний період дозволило їм стримати стрімке зростання захворюваності. Вони спостерігають певне плато. Це передовсім тому, що більшість громадян дотримувалися карантину", - зазначив Немчінов.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна виходить з карантину готовою на всі дзвінки. Всі, хто потребують медичної допомоги в боротьбі з COVID-19, обов'язково її отримають.

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