Пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня, - ДСНС

Правоохоронці кваліфікували пожежу в будинку для літніх людей у Харкові як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Під час ліквідації пожежі було виявлено 15 загиблих осіб, 5 осіб – госпіталізовано до лікувальних закладів. За всіма ознаками пожежа класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня", - повідомили в ДСНС.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.