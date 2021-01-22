Капелани мають отримати статус учасника бойових дій, - міністерка у справах ветеранів Лапутіна

Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна переконана, що військові капелани, які разом з українськими воїнами захищали країну на Сході, мають право отримати статус учасника бойових дій, відповідні гарантії тасоціальний захист.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів.

"Військові капелани одні з перших підтримали українських захисників на війні. Щоденно вони зміцнювали їхній моральний дух, підтримували віру. Держава, суспільство, капелани - партнери у зміцненні національної єдності та захисту України", - наголосила глава міністерства.

Під час зустрічі з головою Синодального управління військового духовенства Православної Церкви України Високопреосвященним Іоаном, Митрополитом Черкаським і Чигиринським та заступником голови СУВД з роботи з ветеранами, волонтерами АТО/ООС та їхніми сім’ями протоієреєм Дмитром Караном Лапутіна обговорила подальшу співпрацю Мінветеранів та Православної Церкви України.

Досягнуто домовленості залучити представника Православної Церкви до Оперативного штабу Мінветеранів з питань координації надання допомоги під час пандемії коронавірусної інфекції.

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