Капелани мають отримати статус учасника бойових дій, - міністерка у справах ветеранів Лапутіна
Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна переконана, що військові капелани, які разом з українськими воїнами захищали країну на Сході, мають право отримати статус учасника бойових дій, відповідні гарантії тасоціальний захист.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів.
"Військові капелани одні з перших підтримали українських захисників на війні. Щоденно вони зміцнювали їхній моральний дух, підтримували віру. Держава, суспільство, капелани - партнери у зміцненні національної єдності та захисту України", - наголосила глава міністерства.
Під час зустрічі з головою Синодального управління військового духовенства Православної Церкви України Високопреосвященним Іоаном, Митрополитом Черкаським і Чигиринським та заступником голови СУВД з роботи з ветеранами, волонтерами АТО/ООС та їхніми сім’ями протоієреєм Дмитром Караном Лапутіна обговорила подальшу співпрацю Мінветеранів та Православної Церкви України.
Досягнуто домовленості залучити представника Православної Церкви до Оперативного штабу Мінветеранів з питань координації надання допомоги під час пандемії коронавірусної інфекції.
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Итак, участникам боевых действий предоставляются следующие льготы: бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения. Порядок предоставления путевок, размер и порядок выплаты компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения определяются Кабинетом Министров Украины;75-процентная скидка оплаты за пользование жильем (квартирная оплата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку оплаты и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);75-процентная скидка оплаты за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления. Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах оплаты за отопление, составляет 21 кв. метр отапливаемой площади на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку оплаты, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью. Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. метра на каждого человека, имеющего право на скидку платы, и 21 кв. метр на семью);75-процентная скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места проживания;пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом. Участники боевых действий, получившие ранения, контузию или увечье во время участия в боевых действиях или при исполнении обязанностей военной службы, обеспечиваются жилой площадью, в том числе за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций, - в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет;получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и надворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные ссуды предоставляются в порядке, определяемом Кабинетом Министров Украины;первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов;бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50-процентной скидкой;по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20 процентов от тарифов стоимости основных и 50 процентов - дополнительных работ). Абонентская плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50 процентов от утвержденных тарифов;первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта;внеочередное устройство в учреждения социальной защиты населения, а также на обслуживание службами социальной защиты населения на дому. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за этим ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством;участникам боевых действий на территории других государств предоставляется право на внеконкурсное поступление в высшие учебные заведения и преимущественное право на поступление в профессионально-технические учебные заведения и на курсы для получения соответствующих профессий.
Льготы по оплате за жилье, коммунальные услуги и топливо предоставляются участникам боевых действий и членам их семей, проживающим вместе с ними, независимо от вида жилья или формы собственности на него. Площадь жилья, на которую при оплате начисляется 75-процентная скидка, определяется в максимально возможном размере в пределах общей площади жилого помещения (дома) согласно нормам пользования (потребления), независимо от наличия в составе семьи лиц, не имеющих права на скидку. Если в составе семьи есть лица, имеющие право на скидку при оплате ЖКУв размере, меньшем 75 процентов, сначала исчисляется в максимально возможном размере 75-процентная соответствующая скидка оплаты за ЖКУ.
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України , які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних років.