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Нацгвардійці, які виконують завдання в ООС, отримали нові службові автомобілі. ФОТОрепортаж

Нацгвардійці, які виконують завдання в ООС, отримали нові службові автомобілі. ФОТОрепортаж

У районі проведення ООС спільні наряди поліції та Нацгвардії нестимуть службу на новій автомобільній техніці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

21 січня начальник поліції Донецької області Микола Семенишин взяв участь у робочій зустрічі командувача Національної гвардії України Миколи Балана з особовим складом військової частини 3057 у Маріуполі та передачі гвардійцям нових службових автомобілів.

Командувач Національної гвардії України подякував бійцям за службу та вручив сертифікат на п’ять нових авто: позашляховик Toyota Land Cruiser, два автомобілі Ford Ranger та два спеціалізовані мікроавтобуси на шасі автомобіля Ford Transit. Транспорт буде використано для несення служби на території проведення операції Об’єднаних сил, зокрема спільного патрулювання з поліцейськими та оперативно-профілактичних відпрацювань.

Також дивіться: У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС. ІНФОГРАФІКА

Нацгвардійці, які виконують завдання в ООС, отримали нові службові автомобілі 01
Нацгвардійці, які виконують завдання в ООС, отримали нові службові автомобілі 02
Нацгвардійці, які виконують завдання в ООС, отримали нові службові автомобілі 03
Нацгвардійці, які виконують завдання в ООС, отримали нові службові автомобілі 04
Нацгвардійці, які виконують завдання в ООС, отримали нові службові автомобілі 05
Нацгвардійці, які виконують завдання в ООС, отримали нові службові автомобілі 06

Автор: 

авто (6145) Нацполіція (15138) Національна гвардія (1520)


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Топ коментарі
+8
Лучше бы получили простые армейцы на передовой.
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22.01.2021 10:14
+1
Какие гвардейцы? ВВ.
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22.01.2021 10:17
+1
Учитывая уровень машин, оочень бы хотелось увидеть пару репортажей о простых патрульных на этих авто.

За эти деньги можно было купить пару десятков Renault Duster. Шо, для "простых патрульных" не гламурно?
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22.01.2021 10:21
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Лучше бы получили простые армейцы на передовой.
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22.01.2021 10:14 Відповісти
И зачем они там?
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22.01.2021 10:25 Відповісти
Потрібні броньовані машини в зоні ООС, MRAP бронемашини які не бояться підривів на мінах та обстрілів з засідок. А ці цивільні машини для чого посилат в зону ведення бойових дій? Щоб хтось на них підірвався на мінах та фугасах, або потрапив в засідку! В зону бойових дій потрібно купляти виключно БМ Козак який гарантовано тримає вибухи та бронебійні кулі!
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22.01.2021 10:29 Відповісти
В зоні потрібні різні автівки.
Зона ООС - це не тільки "нуль", а ще перша та друга лінії.
Наприклад підрозділу забеспечення зовсім не потрібен "козак" для підвезення продовочих продуктів, або палива.
Но нову техніку переважно чомусь отримують аваківськи підрозділи
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22.01.2021 10:46 Відповісти
Для підвезення вантажів має бути військова вантажівка Краз, а цивільні авто в зоні бойових дій навіть на другій та третій лінії не потрібні. В будь який момент може статись активізація бойових дій і вся ця техніка піде в бій!
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22.01.2021 10:49 Відповісти
Для підвезення вантажів потрібна різна техніка, а не тільки КРАЗ.
І, само головне, нова, або дієздатна
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22.01.2021 11:04 Відповісти
Ключовий меседж - на війні техніка має бути військова і тільки військова. Цивільній техниці немає що робити в зоні бойових дій в складі військових підрозділів! Якщо не Краз тоді інша військова вантажівка, але вона має мати повний привід, високий кліренс, централізовану підкачку коліс, можливість тягнути гармати та причепи, броньовану кабіну, засоби військового зв'язку та навігації.
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22.01.2021 11:08 Відповісти
)))))))
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22.01.2021 11:31 Відповісти
Закупівлі техніки для підрозділів які несуть службу в ООС відбуваються безсистемно корупційно і безглуздо, таке враження що чиновники які купляють це лайно не збираються воювати! Достатньо одного танкового прорива ворога і вся ця техніка буде в зоні бойових дій і буде змушена виконувати бойові завдання, а вона для цього не призначена і ці машини стануть гробами для солдат!
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22.01.2021 11:34 Відповісти
А що з цього приводу говорить Полковник?
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22.01.2021 11:48 Відповісти
Какие гвардейцы? ВВ.
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22.01.2021 10:17 Відповісти
Учитывая уровень машин, оочень бы хотелось увидеть пару репортажей о простых патрульных на этих авто.

За эти деньги можно было купить пару десятков Renault Duster. Шо, для "простых патрульных" не гламурно?
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22.01.2021 10:21 Відповісти
А их купили, или кто-то подал, на бедность?
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22.01.2021 10:26 Відповісти
Один Крузак переживе десяток Дастерів які сипляться вже виїхавш з фабрики
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22.01.2021 11:11 Відповісти
С этим никто не спорит. Ты много "патрульных" на Крузаках видел? А "руководство"? Для кого эти машины?
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22.01.2021 11:20 Відповісти
Згоден , але то вже проблема моральності а не техніки
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22.01.2021 11:48 Відповісти
Не только моральности, но и целесообразности. При фиксированном, да еще и ограниченном бюджете, утверждаю, что целесообразнее было купить пару десятков Renault Duster. (я же не УАЗы предлагаю покупать). Если тебе надо вооружить взвод, то согласись, что как-то "не правильно" покупать 3 шт. M4A1, а остальные ... и так перетопчутся.
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22.01.2021 11:54 Відповісти
 
 