Нацгвардійці, які виконують завдання в ООС, отримали нові службові автомобілі. ФОТОрепортаж

У районі проведення ООС спільні наряди поліції та Нацгвардії нестимуть службу на новій автомобільній техніці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

21 січня начальник поліції Донецької області Микола Семенишин взяв участь у робочій зустрічі командувача Національної гвардії України Миколи Балана з особовим складом військової частини 3057 у Маріуполі та передачі гвардійцям нових службових автомобілів.

Командувач Національної гвардії України подякував бійцям за службу та вручив сертифікат на п’ять нових авто: позашляховик Toyota Land Cruiser, два автомобілі Ford Ranger та два спеціалізовані мікроавтобуси на шасі автомобіля Ford Transit. Транспорт буде використано для несення служби на території проведення операції Об’єднаних сил, зокрема спільного патрулювання з поліцейськими та оперативно-профілактичних відпрацювань.

Також дивіться: У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС. ІНФОГРАФІКА











