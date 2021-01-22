ЄС про День Соборності: Єдність робить Україну сильнішою перед викликами минулого і майбутнього

Європейський Союз у День Соборності України акцентував на незмінній підтримці незалежності, суверенітету нашої держави.

Про це йдеться в привітанні Представництва ЄС в Україні у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Європейські дипломати назвали День Соборності знаковою віхою для зусиль українського народу щодо формування державності.

"Ця визначна дата нагадує cуспільству про фундаментальну цінність – єдність, яка робить його сильнішим перед викликами як минулого, так і сьогодення. З цієї важливої нагоди, ми вкотре наголошуємо на непохитній підтримці, яку Європейський Союз висловлює незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України", - наголошується у привітанні Представництва ЄС в Україні.

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