ЄС про День Соборності: Єдність робить Україну сильнішою перед викликами минулого і майбутнього
Європейський Союз у День Соборності України акцентував на незмінній підтримці незалежності, суверенітету нашої держави.
Про це йдеться в привітанні Представництва ЄС в Україні у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Європейські дипломати назвали День Соборності знаковою віхою для зусиль українського народу щодо формування державності.
"Ця визначна дата нагадує cуспільству про фундаментальну цінність – єдність, яка робить його сильнішим перед викликами як минулого, так і сьогодення. З цієї важливої нагоди, ми вкотре наголошуємо на непохитній підтримці, яку Європейський Союз висловлює незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України", - наголошується у привітанні Представництва ЄС в Україні.
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Генрих Ричи
показати весь коментар22.01.2021 10:30 Відповісти Мені подобається 0
Володимир Романчук #477233
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Николай Свойя
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