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ЄС про День Соборності: Єдність робить Україну сильнішою перед викликами минулого і майбутнього

ЄС про День Соборності: Єдність робить Україну сильнішою перед викликами минулого і майбутнього

Європейський Союз у День Соборності України акцентував на незмінній підтримці незалежності, суверенітету нашої держави.

Про це йдеться в привітанні Представництва ЄС в Україні у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Європейські дипломати назвали День Соборності знаковою віхою для зусиль українського народу щодо формування державності.

"Ця визначна дата нагадує cуспільству про фундаментальну цінність – єдність, яка робить його сильнішим перед викликами як минулого, так і сьогодення. З цієї важливої нагоди, ми вкотре наголошуємо на непохитній підтримці, яку Європейський Союз висловлює незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України", - наголошується у привітанні Представництва ЄС в Україні.

Також читайте: Зеленський привітав українців із Днем Соборності: "Нехай води Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас"

Автор: 

День Соборності України (84) Євросоюз (13327)


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22.01.2021 10:30 Відповісти
Ніхто не наробив стільки викликів в майбутньому,набаламутивши в минулому як Порох...Його експерименти з вірою,з мовою,мародерство на арміі ще дасться знати...А зараз лозунги для ідіотів кидає,знає,що їх ще в нас до фіга...
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22.01.2021 11:00 Відповісти
Выберешь бимбу в следующий раз
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22.01.2021 13:01 Відповісти
 
 