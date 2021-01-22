Воїн 36-ї ОБрМП Олександр Отрєп'єв загинув у зоні ООС 21 січня від кулі снайпера найманців РФ. ФОТО

Учора, 21 січня, у зоні проведення операції Об'єднаних Сил унаслідок смертельного поранення, завданого снайпером найманців РФ, загинув Олександр Сергійович Отрєп'єв, старший матрос, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 36-ї ОБрМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, внаслідок снайперського вогню від поранення несумісного із життям загинув наш побратим старший матрос Отрєп’єв Олександр Сергійович. Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він навіки залишаться у нашій пам’яті. Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумують і висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра.

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Для тих, хто бажає допомогти родині – картка 4731 2191 2200 9586 (брат Сергій) Беляковський Сергій Григорович", - зазначається в повідомленні.



