У Раді напрацьовуються законопрєкти для запобігання таким трагедіям, як у будинку для літніх людей у Харкові, - Разумков

У Верховній Раді напрацьовуються кілька законопроєктів щодо запобігання таким трагедіям, як пожежа в незаконно чинному харківському будинку для літніх людей.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це страшна трагедія - хотілося б висловити співчуття рідним і близьким (загиблих і постраждалих, – ред.). Насправді багато чого визначено законодавчо. Єдина проблема, що вони (закони, – ред.) не виконуються належним чином. Паралельно з цим є ще декілька законопроектів, які, я сподіваюся, будуть найближчим часом підготовлені профільними комітетами, надані Верховній Раді й розглянуті", - сказав Разумков.

Він наголосив, що в таких питаннях має бути спільна робота парламенту і всіх інституцій, щоб таких випадків не траплялося.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

У свою чергу в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.