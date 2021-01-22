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У Раді напрацьовуються законопрєкти для запобігання таким трагедіям, як у будинку для літніх людей у Харкові, - Разумков

У Раді напрацьовуються законопрєкти для запобігання таким трагедіям, як у будинку для літніх людей у Харкові, - Разумков

У Верховній Раді напрацьовуються кілька законопроєктів щодо запобігання таким трагедіям, як пожежа в незаконно чинному харківському будинку для літніх людей.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це страшна трагедія - хотілося б висловити співчуття рідним і близьким (загиблих і постраждалих, – ред.). Насправді багато чого визначено законодавчо. Єдина проблема, що вони (закони, – ред.) не виконуються належним чином. Паралельно з цим є ще декілька законопроектів, які, я сподіваюся, будуть найближчим часом підготовлені профільними комітетами, надані Верховній Раді й розглянуті", - сказав Разумков.

Він наголосив, що в таких питаннях має бути спільна робота парламенту і всіх інституцій, щоб таких випадків не траплялося.

Також читайте: Пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня, - ДСНС

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

У свою чергу в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Автор: 

ВР (14943) пожежа (4313) Харків (5569) Разумков Дмитро (1526)


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Хитросделанный Разумков раньше ничего не знал о незаконных хосписах? Или ему положено узнавать новость из СМИ и после государственных ЧП?
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22.01.2021 11:08 Відповісти
В итоге после принятия этих законопроектов пожарники увеличат дань как минимум в два раза. Может кто не знает: все субъекты хозяйствования платят дань, иначе закрытие.
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22.01.2021 15:20 Відповісти
сколько должно еще сгореть живьем, отравиться, что бы были предприняты реальные действия, а не наработки, планы и т. д. в будущем??
реально, власть планёров, обещальщиков и прочих сказочников...
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22.01.2021 11:10 Відповісти
Причина всегда одна - коррупция! В данном случае - в ДСНС. О каких "законопроектах" Разумков чешет? Законопроект о том, что пожарникам надо честно работать и не брать взятки?
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22.01.2021 11:12 Відповісти
Недавно под Киевом был абсолютно такой же пожар.Нужно думать, как быть со стариками и больными,требующими постоянного ухода.Как облегчить им оставшуюся жизнь.А не вводить запреты и уголовку .Нужно тратиться на стариков и больных.И не заниматься компанейщиной до следующего несчастья.
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22.01.2021 11:29 Відповісти
Оказывается трагедии предотвращаются законопроектами
Молодой рыг - рыг навсегда!
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22.01.2021 12:11 Відповісти
як завжди лише після того, як смажений півень в очко клюнув.
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22.01.2021 12:17 Відповісти
влада - виконайте Закон, оголосіть реальні 10 років буцегарні усім причетним від директора до міністра і не буде в Україні ні чого горіти, падати, вибухати з вини посадових осіб.
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22.01.2021 13:11 Відповісти
 
 