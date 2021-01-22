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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 28,5%: захворюваність в Україні перевищує норму вп’ятеро, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 28,5%: захворюваність в Україні перевищує норму вп’ятеро, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні показник захворюваності на коронавірус становить 204,3 на 100 тисяч населення. Це вп’ятеро вище за норму, яка становить 40 випадків захворювання.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Найгіршу ситуацію із захворюваністю зафіксовано в Запорізькій (367,3), Миколаївській (353,4) та Черкаській (300,1) областях.

Також читайте: За добу у світі виявили 664,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,5 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 98 млн

Найкраща ситуація - в Кіровоградській (81,9), Херсонській (125,3) та Вінницькій (135,6) областях.

Також в Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для хрових на коронавірус. Станом на 21 січня в країні зайнято 28,5% ліжок. У Києві заповнено 31,2% лікарняних місць. Найвища заповненість ліжок у лікарнях у Миколаївській області - 39%.

Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 28,5%: захворюваність в Україні перевищує норму вп’ятеро, - МОЗ 01
Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 28,5%: захворюваність в Україні перевищує норму вп’ятеро, - МОЗ 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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заболеваемость в Украине превышает норму в пять раз..

При этом эти идиоты собираются отменять ограничения. Где логика?
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22.01.2021 11:12 Відповісти
В Україні за минулу добу зробили тільки 23 тис. ПЛР тестів на коронавірус при потребі не менше 100 тис. ПЛР тестів на добу - боротьба з коронавірусом повністю провалена і уряд та МОЗ вже навіть не намагаються бачити реальні цифри захворювань та смертей від коронавірусу. Патолого-анатомічні та вірусні дослідження померлих ніхто не робить, тому цифри смертності від коронавірусу абсолютно взяті зі стелі.
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22.01.2021 11:21 Відповісти
А якби робили 100 тис. тeстів, Ви могли б написати, що трeба 300 тис. Частка позитивних тeстів суттєво нe ростe. Якщо тeстів мeншe, а частка та ж, то цe означає, що кількість нових випадків знижується. Хвороба дагностується нe тільки цими тeстами, а й наприклад, рeнтгeном. Важких хворих, які вдома нe лікуються, стало мeншe. Кількість виздоровівших в 2-3 рази більша, ніж захворівших. Цe тeж показник знижeння захворюваності. Який мало залeжить від кількості тeстів.
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22.01.2021 13:20 Відповісти
Кількість тестів визначається від потреби в масовому тестуванні населення виділених територій які є очагом розповсюдження коронавірусу. Якщо в нас є міста мільйонники то для того щоб провести масове тестування 1 млн. населення потрібно робити не менше 100 тис. ПЛР тестів на день інакше тестування розтягнеться на місяці і втратиться ефект одномоментного дослідження, яке дозволяє виявити всіх хворих і локалізувати їх! Про 100 тис. ПЛР тестів на добу кажуть вже з березня місяця, але навіть близько не досягли цієї цифри і навіть не намагаються! Про інші показники захворюваності складно говорити бо немає стовідсоткового розтину та перевірки на коронавірус тіл помелих а без цього статистика не дає точні дані. Може смертність від коронавірусу збільшилась а ми й не знаємо, просто люди гинуть раптово не переходячи в важку форму кисневої недостатності.
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22.01.2021 13:51 Відповісти
у меня знакомий на кладбище работает так он уже 2 крузак покупает в етом месяце
и 4х етажний дом отстроил
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22.01.2021 11:36 Відповісти
какой придурок и на основании чего нарисовал эту норму?
почему она уже несколько раз менялась и под какие планы и задачи?
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22.01.2021 11:14 Відповісти
...Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подал в отставку после вспыхнувших протестов из-за недавнего случая с рожающей женщиной, зараженной COVID-19. Ее перевозили в Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний без теплой верхней одежды, обуви и средств индивидуальной защиты, передал Montsame News Agency.«Это правильно, что молодые люди вышли на улицы, чтобы выразить сожаление правительству. Государство должно быть всевидящим и всеслышающим. Так народ высказался и потребовал справедливости и ответственности у правительства и премьер-министра Монголии. В качестве премьер-министра принимаю это, и мы вместе должны нести ответственность. Это вопрос этики», - объявил Хурэлсух.
Премьер-министр Монголии также назвал транспортировку роженицы без теплой одежды «ошибкой и бесчеловечностью ответственных лиц».
«От имени госслужащих за их безответственность и от себя лично я выражаю сожаление по поводу произошедшего», - сказал Хурэлсух.
Премьер-министр Монголии также отметил, что, кроме него, еще два чиновника подали прошения об отставке.
А в Китае, в городе Маньчжоули, ввели карантин. Там было зафиксировано два случая заражения коронавирусом вместе с пневмонией.
Всем жителям города, который находится в автономном районе Внутренняя Монголия, сделали тесты на коронавирус. Кроме этого власти запретили проведение собраний и других массовых мероприятий. Закрыты также школы, детские сады и предприятия, работающие в сфере развлечений. С городом приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение...
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22.01.2021 11:33 Відповісти
 
 