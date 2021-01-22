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Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 28,5%: захворюваність в Україні перевищує норму вп’ятеро, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні показник захворюваності на коронавірус становить 204,3 на 100 тисяч населення. Це вп’ятеро вище за норму, яка становить 40 випадків захворювання.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Найгіршу ситуацію із захворюваністю зафіксовано в Запорізькій (367,3), Миколаївській (353,4) та Черкаській (300,1) областях.
Найкраща ситуація - в Кіровоградській (81,9), Херсонській (125,3) та Вінницькій (135,6) областях.
Також в Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для хрових на коронавірус. Станом на 21 січня в країні зайнято 28,5% ліжок. У Києві заповнено 31,2% лікарняних місць. Найвища заповненість ліжок у лікарнях у Миколаївській області - 39%.
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При этом эти идиоты собираются отменять ограничения. Где логика?
и 4х етажний дом отстроил
почему она уже несколько раз менялась и под какие планы и задачи?
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