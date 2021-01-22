Розпочато досудове розслідування за фактом пожежі в харківському будинку для літніх людей, - ДБР

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Харківській області, що призвело до загибелі 15 людей унаслідок пожежі в одному з будинків Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

"За попередньою інформацією, 21 січня о 15:03 у місті Харків у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Внаслідок чого загинуло 15 осіб, ще 5 потрапили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Проводяться слідчі дії, в межах яких перевіряється інформація щодо неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС під час перевірок та інших методів контролю за станом протипожежної безпеки.

Розслідування зазначеного кримінального провадження перебуває на контролі керівництва ДБР.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

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