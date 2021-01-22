Угорщина уклала контракт на поставку російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V"

Угорщина підписала контракт на поставку російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V".

Про це на пресконференції в Москві заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hvg.hu.

За його словами, контракт був підписаний в ніч на 22 січня. Він також зазначив, що Будапешт і Москва вели переговори протягом двох з половиною місяців. Сіярто додав, що поставки вакцини "Супутник V" будуть здійснюватися в три етапи. Інших подробиць міністр не надав, але пообіцяв, що вони з'являться протягом дня.

Сіярто пояснив закупівлю російської вакцини тим, що щодня від COVID-19 в Угорщині вмирають близько сотні осіб. А національний карантин завдає шкоди на 10 млрд форинтів (34 млн доларів) щодня.

Сіярто підкреслив, що прискорення вакцинації захистить життя угорців і дасть шанс повернутися в нормальне русло.

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