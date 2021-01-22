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Новини Коронавірус і карантин
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Угорщина уклала контракт на поставку російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V"

Угорщина уклала контракт на поставку російської вакцини проти коронавірусу

Угорщина підписала контракт на поставку російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V".

Про це на пресконференції в Москві заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hvg.hu.

За його словами, контракт був підписаний в ніч на 22 січня. Він також зазначив, що Будапешт і Москва вели переговори протягом двох з половиною місяців. Сіярто додав, що поставки вакцини "Супутник V" будуть здійснюватися в три етапи. Інших подробиць міністр не надав, але пообіцяв, що вони з'являться протягом дня.

Сіярто пояснив закупівлю російської вакцини тим, що щодня від COVID-19 в Угорщині вмирають близько сотні осіб. А національний карантин завдає шкоди на 10 млрд форинтів (34 млн доларів) щодня.

Сіярто підкреслив, що прискорення вакцинації захистить життя угорців і дасть шанс повернутися в нормальне русло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Угорщини Сійярто прибув до Москви на переговори щодо поставки російської вакцини

Автор: 

вакцина (4419) Угорщина (2264) карантин (18172) росія (64958) Євросоюз (13327) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Потрібно заборонити в'їзд в Україну всім хто вакцинований російською вакциною!
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22.01.2021 11:16
+15
Венгру просто обожают забористый шмурдяк))
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22.01.2021 11:16
+10
Ну хоть кому-то втулят бесполезное говно
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22.01.2021 11:18
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Венгру просто обожают забористый шмурдяк))
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22.01.2021 11:16 Відповісти
мадярам так и нада
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22.01.2021 11:37 Відповісти
Та вони одні з перших почали вакцинуватися Пфайзером! Мабуть Спутник купляють для чогось іншого?
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22.01.2021 12:41 Відповісти
Потрібно заборонити в'їзд в Україну всім хто вакцинований російською вакциною!
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22.01.2021 11:16 Відповісти
Шчастя и Здоровля мадярам))))
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22.01.2021 11:16 Відповісти
В невдовзі почнуть отримувати співчуття в звязку з високою смертністю...
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22.01.2021 13:02 Відповісти
pust pokupajet no pfizer ES dolzna nedat ne odnoj ampuli
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22.01.2021 11:17 Відповісти
Венгры это же генетические братья россиянам. И ничего удивительного.
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22.01.2021 11:18 Відповісти
100%. Вони вийшли з території північного Уралу, тому любов до Свинособакії цілком зрозуміла.
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22.01.2021 11:21 Відповісти
Угры с угро-финнами адиннарот и мышибратья!
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22.01.2021 11:23 Відповісти
Ну хоть кому-то втулят бесполезное говно
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22.01.2021 11:18 Відповісти
Не факт, що це гівно вони будуть споживати? Більш за все, це не більше, ніж маркетинговий хід? РФ домовляється з країнами, які хочуть мати з нею гарні відносини про закупівлю незначної кількості вакцин, щоб потім розповідати, що її вакцина користується попитом!
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22.01.2021 13:02 Відповісти
Ага, Сийарто для понтов поехал, при этом угрозы от ЕС звучали.
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22.01.2021 13:14 Відповісти
Какое отношение это имеет к Украине ?
Почему про Венгрию речь ? Расскажите о Габоне, Гондурасе, Гватемале, Гваделупе и Гайане.
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22.01.2021 11:20 Відповісти
такое же как и ты и Венгрия и ты добряче срут в Украине
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22.01.2021 12:06 Відповісти
коли Україна ввійде у Євросоюз, треба буде потихеньку видавлювати звідти ********
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22.01.2021 11:20 Відповісти
Современный вариант поговорки звучит так: когда кацапы с бутылок встанут
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22.01.2021 12:07 Відповісти
Да, кацап без бутылки в жопе не кацап,бо нет тогда скрепы и бестолковка на плечах не держится
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22.01.2021 12:12 Відповісти
если бы мне платили много денег я бы даже не подумал колоться русошмурдяком, а эти придурки сами за него платят
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22.01.2021 11:20 Відповісти
усім вакцинованим "Супчиком-V" щастя, здоровля та довгих років..
***** Сійарто, зараз у вас гине 100 угорців на день, а після вакцинування лаптєстанським шмурдяком буде набагато більше..
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22.01.2021 11:20 Відповісти
Сама Венгрия вроде и неплохая ( природа, климат), но население удивляет, какое- то тормознутое ( в большинстве). В Будапеште пол часа искали людей с хоть каким нибудь знанием английского ))))) честно у меня был легкий шок
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22.01.2021 11:20 Відповісти
Я с женой в 2005г. был в Будапеште. Даже на ж.д. вокзале среди служащих не нашлось знающих английский. А вот молодая девушка помогла.
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22.01.2021 11:27 Відповісти
Мы были осенью 2019 года ( так что ничего не изменилось за 14 лет ))))))))) в районе нового автовокзала, нам нужно было проехать на ж. Д вокзал ( а метро было на ремонте в этом районе), вообщем просто абзац. И да удивлена количеством ханурья в Будапеште.
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22.01.2021 11:59 Відповісти
А шо робыть? Орбан и Сийярто люди подневольные. Приказало фсб-шное начальство, надо закупать. Бедные венгры... Гнать бы им этих захарченок с плотницкими венгерского разлива коленом под сраку...
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22.01.2021 11:21 Відповісти
В первую очередь всех ******* усиленной дозой ширните.
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22.01.2021 11:21 Відповісти
Всё,что нужно знать о мадьярах с их сийяртами.
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22.01.2021 11:21 Відповісти
******* зовсім чокнулись....
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22.01.2021 11:21 Відповісти
не-не...все идет как надо...))) нехай...
******* от долбо** фуфловакцина - саме то !
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22.01.2021 11:40 Відповісти
Будуть ширятися цим мутняком, а потім буде пізно.
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22.01.2021 11:22 Відповісти
Главное что ты присесть на бутылку всегда готов😄
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22.01.2021 12:05 Відповісти
Ещё один клин путлера для раскола Европы, как и СП-2.
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22.01.2021 11:22 Відповісти
Наразі Сійярто бідкається, що в Угорщині щоденно помирають до сотні людей без роSSійської вакцини, а що він заспіває, якщо після вакцінування їх кількість зросте у декілька разів? Або реакція на вакцину буде жахливою? Він теж бере ситуацію "ПІД СВІЙ КОНТРОЛЬ"?
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22.01.2021 11:23 Відповісти
******* совсем ********** кацапское ширево колоть
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22.01.2021 11:23 Відповісти
Цей ***** не тільки їздив підписувати договір на поставку новоспутника, він ще й отримав інструкції від ***** чи його халдєїв як вести переговори з Україною коли він приїде з візитом.
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22.01.2021 11:24 Відповісти
Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - Цензор.НЕТ 2071
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22.01.2021 11:28 Відповісти
да как же так? тут на сайте упорно утверждали, что это "не вакцина"?!!
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22.01.2021 11:30 Відповісти
Так і є. Ти б собі вколов?
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22.01.2021 11:32 Відповісти
мне по цимбалам! на ближайшие пару месяцев у меня есть иммунитет к "короне" и без шмурляков - я переболел!!!!!
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22.01.2021 11:34 Відповісти
За два чи три місяці, чи за пів року ти собі вколиш кацапську "вакцину"?
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22.01.2021 11:38 Відповісти
в Польше нет кацапского шмурдюка! придётся колоть американский))))))))))))
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22.01.2021 11:42 Відповісти
Поедь на россию, там есть
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22.01.2021 11:43 Відповісти
езжай сам - тебе ближе!
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22.01.2021 11:45 Відповісти
Ты в Польше руцким стрелочником работаешь?
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22.01.2021 11:54 Відповісти
Так якого тоді банана ти впрягся за кацапів та *******...? ********* кацапію здалеку?
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22.01.2021 11:50 Відповісти
с чего ты решил, что "впрягаюсь"? я живу по принципу - "Платон мне друг, но истина дороже"!
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22.01.2021 11:54 Відповісти
На твою думку це істина?:

да как же так? тут на сайте упорно утверждали, что это "не вакцина"?!!
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22.01.2021 11:57 Відповісти
Эксперт Минздрава Дубров о российской "вакцине" от коронавируса: "Очень опасно для людей, которые будут ее получать"; ". Я бы вообще воздержался от высказываний, что вакцина "Спутник-5" или какая-то другая есть в Российской Федерации", - заявил Дубров.Источник: https://censor.net/ru/n3232578
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22.01.2021 12:06 Відповісти
На твою думку це істина?: Так, чи ні.

да как же так? тут на сайте упорно утверждали, что это "не вакцина"?!!
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22.01.2021 12:11 Відповісти
тебя тоже в Польше нет - и что?
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22.01.2021 12:09 Відповісти
Распинаешься тут за Спутник-Новичок, а вот себе вколешь Pfizer в Польше.
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22.01.2021 13:28 Відповісти
И тут, вспоминаются сепаратистские раскачивания Венгрией, Закарпатья. Совпадение? Не думаю ...
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22.01.2021 11:30 Відповісти
Мышебратушки лаптеногие ******, еще одни недоимперцы.
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22.01.2021 11:34 Відповісти
Хорошая новость, пусть колят всех, вопрос решится сам собой ))))))
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22.01.2021 11:34 Відповісти
Интересно, кто доказал неэффективность Спутник V?Диванные вирусологи?
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22.01.2021 11:37 Відповісти
Доказал сам ботоксный карлик, а что?
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22.01.2021 11:41 Відповісти
Лаптеногий ти переплутав, як завжди, бо тупий.
У СВІТІ НЕ ТРЕБА ДАКАЗУВАТИ НЕЕФЕКТИВНІСТЬ ВАКЦИНИ, ТРЕБА ДОКАЗАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЩОБ ПРЕПАРАТ ВИЗНАЛИ ВАКЦИНОЮ.
P.S.
Хутин-пУЙЛО.
Крим - Україна.
сРашка- Ворог.
Хутин&сРашка-ПНХ.
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22.01.2021 11:44 Відповісти
критерии ВООЗ, которым шмурдяк не соответствует
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22.01.2021 12:10 Відповісти
По заключению ВОЗ спутник 5 по уровню вакцины относится к ветеринарным препаратам, так что на кацапских животных пусть и используют
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22.01.2021 12:29 Відповісти
Ссылочку, плииз
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22.01.2021 13:41 Відповісти
Даже Российский РАН об этом писал https://rusmonitor.com/putinskaya-vakczina-ot-covid-19-okazalas-opasnym-dlya-zdorovya-veterinarnym-preparatom.html
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22.01.2021 13:52 Відповісти
Источник и "жксперт" не заслуживают никакого доверия
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22.01.2021 14:09 Відповісти
также как и кацапская вакцина
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22.01.2021 14:24 Відповісти
В России привились послы Швейцарии и Италии, для которых наверняка не было проблемой получить Pfizer.
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22.01.2021 16:26 Відповісти
уже привился или сыкотно?
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22.01.2021 16:28 Відповісти
у тебя есть вакцина, уважаемый товарищ?
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22.01.2021 17:30 Відповісти
Договор заключен но не указано кол-во на закупку. Так что ни о чем не говорит. Можно допустить что минимум пробный.
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22.01.2021 11:40 Відповісти
це тільки мені хочеться написати, що так їм і треба?
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22.01.2021 11:40 Відповісти
Турки тоже договаривались а потом отказались
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22.01.2021 11:42 Відповісти
******* паРашка еще явно доплатила кэшака в карманы, чтоб они этот фуфломецин своей биомассе вкололи !
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22.01.2021 11:45 Відповісти
Такое впечатление что Венгрия хочет вернуться в "ВСР" и войти в состав "ссср"!
А пока, я сочувствую венграм, за что им это???
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22.01.2021 11:47 Відповісти
Це єдина країна яка почала гірше жити після вступу до ЄС ніж жила до вступу. Це аграрна країна, а конкурувати у ЄС, це вам не перти аби що кацапам. До того ж там купа промисловості яка виступає посередником між Рашкою і ЄС. Беруть ліс із Сибіру, розпилюють і перепродають у Австрію та Швейцарію. До того ж Рашка фінансує спроби Мадярів спровокувати сепаратизм у Закарпатті, це теж не аби яка стаття прибутків їхньої влади...
Крім того, думаю, що мадяри приторговують таємною інформацією НАТО...
Дарма ви їм співчуваєте, вони генетично брати із кацапами...
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22.01.2021 11:58 Відповісти
Угорщина уклала контракт на поставку російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 8164
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22.01.2021 11:59 Відповісти
кацап вакцинирует венгерское население от заразы фошызма, 1956 год
Угорщина уклала контракт на поставку російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 5479
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22.01.2021 12:00 Відповісти
Мадьяры уже забыли, скольких лучших представителей их народа убили коцапы начиная с 19 века - Шандора Петёфи, Ласло Райка, Имре Надя и других
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22.01.2021 12:21 Відповісти
мадяры всегда были в союзе с фашистами
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22.01.2021 12:28 Відповісти
идиоты, кто ж их пустит в свою страну с этими прививками.
странные люди
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22.01.2021 12:29 Відповісти
После прививки привитыій может оставаться носителем вируса и заражать других
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22.01.2021 14:12 Відповісти
Да пусть хоть гавно заказывают с кацапии,шобы петухов лепить.Нахера такая сверхважная новость нужна,а,бутусовцы?
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22.01.2021 12:48 Відповісти
меркель, макрон - плохие, итальянцы вообще вата, Чехия, Венгрия - вата, Австрия - туда же.
Кхм... Меня терзают смутные сомнения - может надо в консерватории что-то подправить?
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22.01.2021 14:39 Відповісти
Сикорский вертолёт изобрёл, Королёв ракету. А с вакциной что то не заладилось. Обидно.
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22.01.2021 16:09 Відповісти
І чим Вам так "Спутник-5" не сподобався?
Аби тільки похаяти. Звідки стільки злості і ненависті?

"Спутник-5" це не Путін, це російські науковці створили "Спутник-5" і які мають досвід в цій галузі.
Молодці, що змогли створити "Спутник-5".
І не треба мішати праведне з грішним.
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09.05.2021 20:57 Відповісти
 
 