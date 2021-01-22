Угорщина уклала контракт на поставку російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V"
Угорщина підписала контракт на поставку російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V".
Про це на пресконференції в Москві заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hvg.hu.
За його словами, контракт був підписаний в ніч на 22 січня. Він також зазначив, що Будапешт і Москва вели переговори протягом двох з половиною місяців. Сіярто додав, що поставки вакцини "Супутник V" будуть здійснюватися в три етапи. Інших подробиць міністр не надав, але пообіцяв, що вони з'являться протягом дня.
Сіярто пояснив закупівлю російської вакцини тим, що щодня від COVID-19 в Угорщині вмирають близько сотні осіб. А національний карантин завдає шкоди на 10 млрд форинтів (34 млн доларів) щодня.
Сіярто підкреслив, що прискорення вакцинації захистить життя угорців і дасть шанс повернутися в нормальне русло.
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Почему про Венгрию речь ? Расскажите о Габоне, Гондурасе, Гватемале, Гваделупе и Гайане.
***** Сійарто, зараз у вас гине 100 угорців на день, а після вакцинування лаптєстанським шмурдяком буде набагато більше..
******* от долбо** фуфловакцина - саме то !
да как же так? тут на сайте упорно утверждали, что это "не вакцина"?!!
да как же так? тут на сайте упорно утверждали, что это "не вакцина"?!!
У СВІТІ НЕ ТРЕБА ДАКАЗУВАТИ НЕЕФЕКТИВНІСТЬ ВАКЦИНИ, ТРЕБА ДОКАЗАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЩОБ ПРЕПАРАТ ВИЗНАЛИ ВАКЦИНОЮ.
P.S.
Хутин-пУЙЛО.
Крим - Україна.
сРашка- Ворог.
Хутин&сРашка-ПНХ.
А пока, я сочувствую венграм, за что им это???
Крім того, думаю, що мадяри приторговують таємною інформацією НАТО...
Дарма ви їм співчуваєте, вони генетично брати із кацапами...
странные люди
Кхм... Меня терзают смутные сомнения - может надо в консерватории что-то подправить?
Аби тільки похаяти. Звідки стільки злості і ненависті?
"Спутник-5" це не Путін, це російські науковці створили "Спутник-5" і які мають досвід в цій галузі.
Молодці, що змогли створити "Спутник-5".
І не треба мішати праведне з грішним.