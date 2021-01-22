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Новини
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Невідомі побили трьох журналістів на столичному Печерську, відкрито кримінальне провадження, - поліція

Невідомі побили трьох журналістів на столичному Печерську, відкрито кримінальне провадження, - поліція

Правоохоронці встановлюють обставини бійки за участю представників ЗМІ на столичному Печерську

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Поліція розпочала досудове розслідування за фактом завдання легких тілесних ушкоджень журналістам. Ця подія не пов’язана із професійною діяльністю постраждалих", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, вчора ввечері в поліцію надійшло повідомлення від представників ЗМІ про конфлікт на вулиці Євгена Коновальця. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Правоохоронці встановили, що троє журналістів поверталися додому. Між будинками на вулиці Євгена Коновальця між ними та невідомими особами виник конфлікт, в результаті якого невідомі завдали тілесні ушкодження представникам ЗМІ і втекли.

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На місці події журналісти надали пояснення правоохоронцям та звернулися по медичну допомогу до лікарні. Двоє потерпілих написали заяви про вчинення правопорушення.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всіх учасників події.

Невідомі побили трьох журналістів на столичному Печерську, відкрито кримінальне провадження, - поліція 01

Автор: 

журналістика (1753) Київ (19423) Нацполіція (15138)


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Топ коментарі
+15
так им гопники наваляли как журналистам или просто как прохожим? не оправдываю никоим образом мордобой, но не нужно акцентировать на том, что это были журналисты, если это не связано с проф.деятельностью. Как будто, слесарей, медиков или др.профессии не так уж и жалко
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22.01.2021 11:29
+7
А как звучала бы новость с другими профессиями:
Представитель бетонного завода, грузчик плодоовощной базы №7 и и представитель жека №4327 сообщили полиции, что на улице Коновальца в 23.45 когда они возвращались домой между ними и группой неизвестных произошла словесная перепалка переросшая в драку.В результате драки представителям рабочего класса были нанесены лёгкие телесные повреждения. В этом легко прослеживается рука мировой буржуазии и заговор против трудового пролетариата. Скажите, какая разница где работают три подвыпивших шлеппера получившие по загривку? Или от этого зависит эффективность расследования? Если до то почему? Это трое были журналистами? Или охранниками в этих СМИ. Охранник если работает в сми он же сотрудник сми?
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22.01.2021 11:33
+4
Якщо zik ківським зажопникам тог вже давно пора.
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22.01.2021 11:35
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опять рука москвы.....
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22.01.2021 11:20 Відповісти
неизвестные лица.... ага.... как в одном кино а артист больших и малых театров и моя фамилия столь известна..... что ее не надо тут озвучивать в целях конспирации...
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22.01.2021 11:26 Відповісти
так им гопники наваляли как журналистам или просто как прохожим? не оправдываю никоим образом мордобой, но не нужно акцентировать на том, что это были журналисты, если это не связано с проф.деятельностью. Как будто, слесарей, медиков или др.профессии не так уж и жалко
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22.01.2021 11:29 Відповісти
Совершенно верно!
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22.01.2021 11:34 Відповісти
А как звучала бы новость с другими профессиями:
Представитель бетонного завода, грузчик плодоовощной базы №7 и и представитель жека №4327 сообщили полиции, что на улице Коновальца в 23.45 когда они возвращались домой между ними и группой неизвестных произошла словесная перепалка переросшая в драку.В результате драки представителям рабочего класса были нанесены лёгкие телесные повреждения. В этом легко прослеживается рука мировой буржуазии и заговор против трудового пролетариата. Скажите, какая разница где работают три подвыпивших шлеппера получившие по загривку? Или от этого зависит эффективность расследования? Если до то почему? Это трое были журналистами? Или охранниками в этих СМИ. Охранник если работает в сми он же сотрудник сми?
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22.01.2021 11:33 Відповісти
Есть второй вариант:
Трое журналистов, ночью, пристебались к гопникам или торговцам наркотой ...
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22.01.2021 12:09 Відповісти
А кто сказал что они вообще журналисты?
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22.01.2021 19:54 Відповісти
Якщо zik ківським зажопникам тог вже давно пора.
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22.01.2021 11:35 Відповісти
Радио Свобода
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22.01.2021 14:21 Відповісти
Тоді треба адекватна відповідь ваті.Хай живе кпсс на Чорнобильській АС.
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22.01.2021 14:24 Відповісти
А радиосвобода это сми? Это помойка фейкомётная)
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22.01.2021 19:55 Відповісти
журналістів в украііні мало мало в основному продажні журнашлюхи які за гроші перевертають все з ніг на голову наприклад зік
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22.01.2021 11:36 Відповісти
Бывшая улица Щорса....
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22.01.2021 11:44 Відповісти
Нападение на журналистов - надо называть вещи своими именами.
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22.01.2021 12:40 Відповісти
 
 