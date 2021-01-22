Невідомі побили трьох журналістів на столичному Печерську, відкрито кримінальне провадження, - поліція
Правоохоронці встановлюють обставини бійки за участю представників ЗМІ на столичному Печерську
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Поліція розпочала досудове розслідування за фактом завдання легких тілесних ушкоджень журналістам. Ця подія не пов’язана із професійною діяльністю постраждалих", - сказано в повідомленні.
За даними відомства, вчора ввечері в поліцію надійшло повідомлення від представників ЗМІ про конфлікт на вулиці Євгена Коновальця. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.
Правоохоронці встановили, що троє журналістів поверталися додому. Між будинками на вулиці Євгена Коновальця між ними та невідомими особами виник конфлікт, в результаті якого невідомі завдали тілесні ушкодження представникам ЗМІ і втекли.
На місці події журналісти надали пояснення правоохоронцям та звернулися по медичну допомогу до лікарні. Двоє потерпілих написали заяви про вчинення правопорушення.
За фактом події розпочато кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всіх учасників події.
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Представитель бетонного завода, грузчик плодоовощной базы №7 и и представитель жека №4327 сообщили полиции, что на улице Коновальца в 23.45 когда они возвращались домой между ними и группой неизвестных произошла словесная перепалка переросшая в драку.В результате драки представителям рабочего класса были нанесены лёгкие телесные повреждения. В этом легко прослеживается рука мировой буржуазии и заговор против трудового пролетариата. Скажите, какая разница где работают три подвыпивших шлеппера получившие по загривку? Или от этого зависит эффективность расследования? Если до то почему? Это трое были журналистами? Или охранниками в этих СМИ. Охранник если работает в сми он же сотрудник сми?
Трое журналистов, ночью, пристебались к гопникам или торговцам наркотой ...