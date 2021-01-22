Невідомі побили трьох журналістів на столичному Печерську, відкрито кримінальне провадження, - поліція

Правоохоронці встановлюють обставини бійки за участю представників ЗМІ на столичному Печерську

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Поліція розпочала досудове розслідування за фактом завдання легких тілесних ушкоджень журналістам. Ця подія не пов’язана із професійною діяльністю постраждалих", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, вчора ввечері в поліцію надійшло повідомлення від представників ЗМІ про конфлікт на вулиці Євгена Коновальця. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Правоохоронці встановили, що троє журналістів поверталися додому. Між будинками на вулиці Євгена Коновальця між ними та невідомими особами виник конфлікт, в результаті якого невідомі завдали тілесні ушкодження представникам ЗМІ і втекли.

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На місці події журналісти надали пояснення правоохоронцям та звернулися по медичну допомогу до лікарні. Двоє потерпілих написали заяви про вчинення правопорушення.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всіх учасників події.





