Заяви Офісу Президента про можливість видобутку літію компаніями Ілона Маска в Україні передчасні, - ЗМІ
Засновник автовиробника Tesla Ілон Маск навряд чи зацікавиться можливостями видобутку літію в Україні через юридичні війни навколо родовищ цього металу і складності ведення бізнесу в Україні.
Про це пише видання Dsnews, передають Українські Новини.
Видання нагадує, що про те, що Україна може запропонувати Маску проєкти з виробництва літію, заявив заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква.
Оскільки під час виготовлення акумуляторів автомобілів Tesla використовується значна кількість літію, раніше Маск справді вирішив зайнятися видобутком цього металу самостійно.
Зокрема, компанія Tesla отримала дозвіл на видобуток у Неваді, в безпосередній близькості від своєї NevadaGigafactory, де спільно з японською Panasonic виготовляє акумулятори.
Однак згідно з даними Геологічної служби США, в США далеко не найбільші запаси літію. Глобальні запаси металу розподіляються між Чилі (58%), Австралією (19%), Аргентиною (14%) та Китаєм (7%).
Що стосується безпосередньо розробки, то в 2018 році у світі було видобуто приблизно 36 тисяч тонн літію. При цьому 60% видобутку припадало на Австралію, 19% – на Чилі, 9% – на Китай і 7% – на Аргентину. Проєкти з виробництва літію реалізуються в Німеччині, Туреччині, Сербії та інших країнах.
В Україні є кілька родовищ літію: Шевченківське в Донецькій області, а також Полоховське і Станкуватське в Кіровоградській.
Інформація про запаси літію засекречена СБУ, однак, за окремими відомостями, запаси літієвих руд на Шевченківському родовищі по категорії С1 складають 5,7 млн тонн, по категорії С2 – понад 8 млн тонн.
За даними ЗМІ, дозволу на видобуток літію на цих родовищах видавалися без конкурсу.
У 2017 році дозвіл на Полоховське родовище отримало ТОВ "Укрлітійвидобуток", а в лютому 2018 року компанії "Петро-Консалтинг" дозволили розробляти Шевченківське родовище. При цьому, як зазначає видання Dsnews грошей на розробку цих родовищ у компаній не було. Це були фірми-посередники, які планували залучити зарубіжних інвесторів.
Крім того, ЗМІ неодноразово писали, що завдяки певним схемах, дозволу освоювати родовища отримали наближені до влади люди.
"Отже, заяви Жовкви, що Україна може запропонувати Маску добувати у нас літій, передчасні. Для початку потрібно, як мінімум, вирішити всі питання юридичного очищення цих родовищ від всіляких позовів з боку колишніх правовласників", – пише видання.
Також Dsnews нагадує, що згідно з рейтингом легкості ведення бізнесу DoingBusiness, за показником "підключення до електромереж", Україна на 128-му місці, за показниками "реєстрація власності та бізнесу", "забезпечення виконання контрактів", "оподаткування" – в шостому десятку рейтингу, а за показником "вирішення питань неплатоспроможності" – на 146-му.
"Тому навряд чи Ілона Маска зацікавить перспектива вкладення десятків мільйонів доларів в країну, де їх буде дуже довго і дорого освоїти. Тим більше що в світі повно проєктів, які вже знаходяться на стадії реалізації. Таким чином, судячи з масштабів виробництва Tesla, наші поклади літію, можливо, і могли б бути цікаві найбагатшій людині світу, проте лише за найсприятливіших умов. Тобто не сьогодні", – резюмує видання.
Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році виконуючий обов'язки голови Госгеонадр Олег Кирилюк заявляв, що інвестиції у видобуток літію в Україні йдуть, але складно.
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Литий нужен, что бы очень, то не очень, так и останется у разбитого корыта.
На рынке единственный конкурент - карбоновые китайские, по сути тот же свинцовый доработанный. И конкурент не потому что лучше, а потому что дешевле намного при сравнительно хороших характеристиках, которым правда все равно далеко до литиевых.
А то что там в статейках разных уже десятилетиями обещают чудо аккумуляторы - пока не больше чем просто треп.
У 2019-му ситуація не змінилась. Основним українським гравцем цього ринку і надалі вважають Ріната Ахметова. А намагання знизити «зелений» тариф та проштовхування законопроєкту про це у парламенті - закулісною боротьбою між власником ДТЕК та Ігорем Коломойським. Через свої групи впливу у Верховній Раді Коломойський начебто лобіює суттєве зниження тарифу, за попередніми прогнозами, на 30-50%. Оновлення, у разі його затвердження Верховною Радою, найбільше зачепить бізнес-інтереси саме Ахметова.
Крім того, обговорюється можливість скасування фіксованого «зеленого» тарифу для промислових СЕС та продаж «зеленої» енергетики на аукціонах уже в цьому році, що теж суттєво погіршить прибутковість напрямку.
Глава энергокооператива "Сонячне місто" Андрей Зинченко отметил, что подобные данные вырваны из контекста рынка и на самом деле ситуация выглядит иным образом:
"Знаете, данные это хорошо, когда они находятся в контексте. Как только их вырвать из контекста они становятся средством манипуляций. Так и было с данными про собственников украинских ВИЭ-электростанций. Целый хор популистов и проплаченных медиа пытались сформировать картинку, что ВИЭ - это олигархи. При этом обязательно указывали на то, что 1 ГВт мощности принадлежит ДТЭК Рината Ахметова. Звучит убедительно, но вне контекста это обычная манипуляция."
Андрей Зинченко подчеркнул, если сопоставить данные по номинальной мощности ВИЭ-электростанций 10-ти самых больших собственников и поставить их в контекст полной картины, то ситуация выглядит по-другому:На первом месте находятся 300+ компаний-собственников ВИЭ, которые не вошли в ТОП-10 с 1986 МВт мощностей.
"Рассматривать только ТОП-10 без контекста всего рынка это, как минимум, неточно. Думаю, что собственников может набраться под тысячу. Вывод можно сделать один - такого огромного количества собственников и близко нету в традиционной энергетике. Там их не более 20", - прокомментировал Зинченко.На втором месте находится ДТЭК с 1050 МВт ВИЭ-мощностей.На третьем месте - 24000 домашних солнечных электростанций общей мощностью 618 МВт.
№Власники групи Вироб-ництво за 6 місяців 2019 року, млн кВт*г
1 Рінат Ахметов 564,21
2 Карл Стурен253,17
3 CNBM, Китай204,55
4 Максим Єфімов, Едуард Мкртчан 110,47
"Ахметов виробляє більше електрики ніж всі інші крупні оператори СЕС разом узяті."
Но только исходя из твоего поста состоящего из 4 игроков на рынке, Стурен, СНБМ и Ефимов, выдают больше чем Ахметов - можешь на калькуляторе посчитать. ТЫ сам себя сливаешь петушок)))
Клюевские панели давно никто не ставит. Я за 7 лет работы на рынке этом в глаза не видел их панелей))))
http://www.activsolar.com/
но пришли новые лица и похоронили эту затею
И от скупости,
И от подлости, ква-ква,
И от глупости,
И ещё от хвастовства,
Ква-ква-ква да ква-ква-ква,
Не поможет твой товар,
Злой противный Дуремар.
Сказать правду про нашу быдлоелиту может только гений)
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Он уже наелся, пытаясь купить у московитов корабли "Союз".
Зеко ***** ничем не лучше.