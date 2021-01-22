Заяви Офісу Президента про можливість видобутку літію компаніями Ілона Маска в Україні передчасні, - ЗМІ

Засновник автовиробника Tesla Ілон Маск навряд чи зацікавиться можливостями видобутку літію в Україні через юридичні війни навколо родовищ цього металу і складності ведення бізнесу в Україні.

Про це пише видання Dsnews, передають Українські Новини.

Видання нагадує, що про те, що Україна може запропонувати Маску проєкти з виробництва літію, заявив заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква.

Оскільки під час виготовлення акумуляторів автомобілів Tesla використовується значна кількість літію, раніше Маск справді вирішив зайнятися видобутком цього металу самостійно.

Зокрема, компанія Tesla отримала дозвіл на видобуток у Неваді, в безпосередній близькості від своєї NevadaGigafactory, де спільно з японською Panasonic виготовляє акумулятори.

Однак згідно з даними Геологічної служби США, в США далеко не найбільші запаси літію. Глобальні запаси металу розподіляються між Чилі (58%), Австралією (19%), Аргентиною (14%) та Китаєм (7%).

Що стосується безпосередньо розробки, то в 2018 році у світі було видобуто приблизно 36 тисяч тонн літію. При цьому 60% видобутку припадало на Австралію, 19% – на Чилі, 9% – на Китай і 7% – на Аргентину. Проєкти з виробництва літію реалізуються в Німеччині, Туреччині, Сербії та інших країнах.

В Україні є кілька родовищ літію: Шевченківське в Донецькій області, а також Полоховське і Станкуватське в Кіровоградській.

Інформація про запаси літію засекречена СБУ, однак, за окремими відомостями, запаси літієвих руд на Шевченківському родовищі по категорії С1 складають 5,7 млн ​​тонн, по категорії С2 – понад 8 млн тонн.

За даними ЗМІ, дозволу на видобуток літію на цих родовищах видавалися без конкурсу.

У 2017 році дозвіл на Полоховське родовище отримало ТОВ "Укрлітійвидобуток", а в лютому 2018 року компанії "Петро-Консалтинг" дозволили розробляти Шевченківське родовище. При цьому, як зазначає видання Dsnews грошей на розробку цих родовищ у компаній не було. Це були фірми-посередники, які планували залучити зарубіжних інвесторів.

Крім того, ЗМІ неодноразово писали, що завдяки певним схемах, дозволу освоювати родовища отримали наближені до влади люди.

"Отже, заяви Жовкви, що Україна може запропонувати Маску добувати у нас літій, передчасні. Для початку потрібно, як мінімум, вирішити всі питання юридичного очищення цих родовищ від всіляких позовів з боку колишніх правовласників", – пише видання.

Також Dsnews нагадує, що згідно з рейтингом легкості ведення бізнесу DoingBusiness, за показником "підключення до електромереж", Україна на 128-му місці, за показниками "реєстрація власності та бізнесу", "забезпечення виконання контрактів", "оподаткування" – в шостому десятку рейтингу, а за показником "вирішення питань неплатоспроможності" – на 146-му.

"Тому навряд чи Ілона Маска зацікавить перспектива вкладення десятків мільйонів доларів в країну, де їх буде дуже довго і дорого освоїти. Тим більше що в світі повно проєктів, які вже знаходяться на стадії реалізації. Таким чином, судячи з масштабів виробництва Tesla, наші поклади літію, можливо, і могли б бути цікаві найбагатшій людині світу, проте лише за найсприятливіших умов. Тобто не сьогодні", – резюмує видання.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році виконуючий обов'язки голови Госгеонадр Олег Кирилюк заявляв, що інвестиції у видобуток літію в Україні йдуть, але складно.