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Заяви Офісу Президента про можливість видобутку літію компаніями Ілона Маска в Україні передчасні, - ЗМІ

Заяви Офісу Президента про можливість видобутку літію компаніями Ілона Маска в Україні передчасні, - ЗМІ

Засновник автовиробника Tesla Ілон Маск навряд чи зацікавиться можливостями видобутку літію в Україні через юридичні війни навколо родовищ цього металу і складності ведення бізнесу в Україні.

Про це пише видання Dsnews, передають Українські Новини.

Видання нагадує, що про те, що Україна може запропонувати Маску проєкти з виробництва літію, заявив заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква.

Оскільки під час виготовлення акумуляторів автомобілів Tesla використовується значна кількість літію, раніше Маск справді вирішив зайнятися видобутком цього металу самостійно.

Зокрема, компанія Tesla отримала дозвіл на видобуток у Неваді, в безпосередній близькості від своєї NevadaGigafactory, де спільно з японською Panasonic виготовляє акумулятори.

Однак згідно з даними Геологічної служби США, в США далеко не найбільші запаси літію. Глобальні запаси металу розподіляються між Чилі (58%), Австралією (19%), Аргентиною (14%) та Китаєм (7%).

Що стосується безпосередньо розробки, то в 2018 році у світі було видобуто приблизно 36 тисяч тонн літію. При цьому 60% видобутку припадало на Австралію, 19% – на Чилі, 9% – на Китай і 7% – на Аргентину. Проєкти з виробництва літію реалізуються в Німеччині, Туреччині, Сербії та інших країнах.

В Україні є кілька родовищ літію: Шевченківське в Донецькій області, а також Полоховське і Станкуватське в Кіровоградській.

Інформація про запаси літію засекречена СБУ, однак, за окремими відомостями, запаси літієвих руд на Шевченківському родовищі по категорії С1 складають 5,7 млн ​​тонн, по категорії С2 – понад 8 млн тонн.

За даними ЗМІ, дозволу на видобуток літію на цих родовищах видавалися без конкурсу.

У 2017 році дозвіл на Полоховське родовище отримало ТОВ "Укрлітійвидобуток", а в лютому 2018 року компанії "Петро-Консалтинг" дозволили розробляти Шевченківське родовище. При цьому, як зазначає видання Dsnews грошей на розробку цих родовищ у компаній не було. Це були фірми-посередники, які планували залучити зарубіжних інвесторів.

Крім того, ЗМІ неодноразово писали, що завдяки певним схемах, дозволу освоювати родовища отримали наближені до влади люди.

"Отже, заяви Жовкви, що Україна може запропонувати Маску добувати у нас літій, передчасні. Для початку потрібно, як мінімум, вирішити всі питання юридичного очищення цих родовищ від всіляких позовів з боку колишніх правовласників", – пише видання.

Також Dsnews нагадує, що згідно з рейтингом легкості ведення бізнесу DoingBusiness, за показником "підключення до електромереж", Україна на 128-му місці, за показниками "реєстрація власності та бізнесу", "забезпечення виконання контрактів", "оподаткування" – в шостому десятку рейтингу, а за показником "вирішення питань неплатоспроможності" – на 146-му.

"Тому навряд чи Ілона Маска зацікавить перспектива вкладення десятків мільйонів доларів в країну, де їх буде дуже довго і дорого освоїти. Тим більше що в світі повно проєктів, які вже знаходяться на стадії реалізації. Таким чином, судячи з масштабів виробництва Tesla, наші поклади літію, можливо, і могли б бути цікаві найбагатшій людині світу, проте лише за найсприятливіших умов. Тобто не сьогодні", – резюмує видання.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році виконуючий обов'язки голови Госгеонадр Олег Кирилюк заявляв, що інвестиції у видобуток літію в Україні йдуть, але складно.

Автор: 

видобуток (1856) Маск Ілон (640)


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Топ коментарі
+11
Маск не насколько дурак, ему дешевле будет литий добывать на какой- нибудь Нубиру чем связываться с нашими наперсточниками из 95 подворотни
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22.01.2021 11:24
+8
Илону Маску расскажите как вы зеленызх инвесторов пытались кинуть - и он точно начнет работать в Украине))))
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22.01.2021 11:22
+7
А Маск в курсі, що на його прохання, всі дозвільні документи на родовища, а також завезення і купівлю обладнання для розробки, він має оформлювати виключно через фірму "Лекхім"?
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22.01.2021 11:46
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Илону Маску расскажите как вы зеленызх инвесторов пытались кинуть - и он точно начнет работать в Украине))))
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22.01.2021 11:22 Відповісти
Зелені інвестори це янукович, клюєв та ахметов, саме вони отримували земельні ділянки та дозволі на підключення своїх сонячних електростанцій в Україні і брали під це кредити в західних банках під державні гарантії. Нормальних інвесторів в зелену енергетику в Україні немає, бо нормальні інвестори не могли отримати всі дозволи і придбати земельні ділянки під сонячні та вітрові електростанції - цим дерибаном займалась виключно мафія.
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22.01.2021 11:26 Відповісти
Розробки покладів літія це найбільш цікавий напрямок інвестицій в Україні і крім Маска знайдеться багато бажаючих вкласти свої гроші в виробництво літієвих акумуляторів. Один завод з виробництва тягових акумуляторів з літія в Україні вже існує, а розробки покладів літія дозволить збільшити кількість заводів з виробництва акумуляторів до 10-15, що зробить Україну одним з головних виробників тягових акумуляторів для техніки та автомобілів. Маск це буде або ні, це вже не важливо! Офіс Президента правильно робить що рекламує в ЗМІ цю тему розробки літієвих покладів, це дозволить залучити до цього проекту серйозних інвесторів і серйозні інвестиції.
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22.01.2021 11:30 Відповісти
нема довіри до веселунів в світіЗаяви Офісу Президента про можливість видобутку літію компаніями Ілона Маска в Україні передчасні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2948
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22.01.2021 11:41 Відповісти
Губу не раскатывай, уже полно разработок и без лития.
Литий нужен, что бы очень, то не очень, так и останется у разбитого корыта.
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22.01.2021 12:03 Відповісти
Технологія виробництва літієвих акумуляторів відносно проста, дешева і доступна для України, тому потрібно активно просувати цю тему і залучати інвесторів для розробки покладів літія і будівництва заводів з виробництва літієвих акумуляторів.
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22.01.2021 13:05 Відповісти
где эти разработки? Где купить можно?
На рынке единственный конкурент - карбоновые китайские, по сути тот же свинцовый доработанный. И конкурент не потому что лучше, а потому что дешевле намного при сравнительно хороших характеристиках, которым правда все равно далеко до литиевых.
А то что там в статейках разных уже десятилетиями обещают чудо аккумуляторы - пока не больше чем просто треп.
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22.01.2021 18:31 Відповісти
не неси бред. Так было до 2014 года, пока Порошенко под требования Запада не переделал закон об энергорынке. Сейчас каждый желающий может поставить станцию под Зеленый тариф и ставят. У самого станция 30квт
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22.01.2021 11:41 Відповісти
Мова йде про станції на мегавати, саме вони головні отримувачі зеленого тарифу, а вони належать януковичу, клюєву та ахметову.
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22.01.2021 13:07 Відповісти
тоже не неси бред. Промышленные станции тоже ставит любой желающий. За попытки вставлять палки в колеса были преценденты, когда чиновников увольняли и облэнерго штрафовали на миллионы.
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22.01.2021 15:30 Відповісти
65% «зелених» грошей надійшло електростанціям китайської держкорпорації CNBM, холдингу Ріната Ахметова, а також ВЕС шведсько-українського бізнесмена Карла Стурена.
У 2019-му ситуація не змінилась. Основним україн­ським гравцем цього ринку і надалі вважають Ріната Ахметова. А намагання знизити «зелений» тариф та проштовхування законопроєкту про це у парламенті - закулісною боротьбою між власником ДТЕК та Ігорем Коломойським. Через свої групи впливу у Верховній Раді Коломойський начебто лобіює суттєве зниження тарифу, за попередніми прогнозами, на 30-50%. Оновлення, у разі його затвер­дження Верховною Радою, найбільше зачепить бізнес-інтереси саме Ахметова.
Крім того, обговорюється можливість скасування фіксованого «зеленого» тарифу для промислових СЕС та продаж «зеленої» енергетики на аукціонах уже в цьому році, що теж суттєво погіршить прибутковість напрямку.
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22.01.2021 16:33 Відповісти
мне твой бред сивой кобылы не интересен. Есть официальная статистика НКРЕП а остальное - фантазии. "Наши гроши" уже Свинарчуков "разоблачили" в свое время. После этого их бред слушают только самые упоротые зедебилы)))
Заяви Офісу Президента про можливість видобутку літію компаніями Ілона Маска в Україні передчасні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4430
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22.01.2021 18:07 Відповісти
СМИ все чаще появляются публикации о том, что "зеленые" электростанции принадлежат олигархам, а самые большие СЭС и ВЭС находятся в собственности ДТЭК.
Глава энергокооператива "Сонячне місто" Андрей Зинченко отметил, что подобные данные вырваны из контекста рынка и на самом деле ситуация выглядит иным образом:
"Знаете, данные это хорошо, когда они находятся в контексте. Как только их вырвать из контекста они становятся средством манипуляций. Так и было с данными про собственников украинских ВИЭ-электростанций. Целый хор популистов и проплаченных медиа пытались сформировать картинку, что ВИЭ - это олигархи. При этом обязательно указывали на то, что 1 ГВт мощности принадлежит ДТЭК Рината Ахметова. Звучит убедительно, но вне контекста это обычная манипуляция."
Андрей Зинченко подчеркнул, если сопоставить данные по номинальной мощности ВИЭ-электростанций 10-ти самых больших собственников и поставить их в контекст полной картины, то ситуация выглядит по-другому:На первом месте находятся 300+ компаний-собственников ВИЭ, которые не вошли в ТОП-10 с 1986 МВт мощностей.
"Рассматривать только ТОП-10 без контекста всего рынка это, как минимум, неточно. Думаю, что собственников может набраться под тысячу. Вывод можно сделать один - такого огромного количества собственников и близко нету в традиционной энергетике. Там их не более 20", - прокомментировал Зинченко.На втором месте находится ДТЭК с 1050 МВт ВИЭ-мощностей.На третьем месте - 24000 домашних солнечных электростанций общей мощностью 618 МВт.
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22.01.2021 18:10 Відповісти
Досить тут постити інформаційне лайно
№Власники групи Вироб-ництво за 6 місяців 2019 року, млн кВт*г
1 Рінат Ахметов 564,21
2 Карл Стурен253,17
3 CNBM, Китай204,55
4 Максим Єфімов, Едуард Мкртчан 110,47
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22.01.2021 18:13 Відповісти
зедебил, никто и не спорил, что у Ахметова больше всего станций, но это не значит что он понополист))) " доля ДТЭК на рынке ВИЭ составляет 22%" Смирись с этим, зедебил)))
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22.01.2021 18:17 Відповісти
Ахметов виробляє більше електрики ніж всі інші крупні оператори СЕС разом узяті.
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22.01.2021 18:19 Відповісти
балабол, отправляешься в петушиный уголок за балабольство))) " доля ДТЭК на рынке ВИЭ составляет 22%"
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22.01.2021 18:21 Відповісти
а еще ты запротиворечил сам себе, петушок:
"Ахметов виробляє більше електрики ніж всі інші крупні оператори СЕС разом узяті."
Но только исходя из твоего поста состоящего из 4 игроков на рынке, Стурен, СНБМ и Ефимов, выдают больше чем Ахметов - можешь на калькуляторе посчитать. ТЫ сам себя сливаешь петушок)))
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22.01.2021 18:24 Відповісти
И поехали далее. Твои Клюевы вылетели с рынка ровно в тот момент, когда при Порохе в 2014 ввели новые Законы, и отменили обязательным условием для Зеленого тарифа ставить украинские панели (по сути те же китайские только с завышенной ценой) которые клепали Клюевы на своем заводе.
Клюевские панели давно никто не ставит. Я за 7 лет работы на рынке этом в глаза не видел их панелей))))
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22.01.2021 18:15 Відповісти
Клюєви володіли не тільки панелями а компанією Актів Солар яка набудувала СЕС по всій Україні.
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22.01.2021 18:20 Відповісти
где сейчас этот Аквтив Солар петушок?))) Среди крупных поставщиков сейчас есть Атмосфера, Альтек, СоларТеч - остальные по мелочи в сравнении))))
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22.01.2021 18:26 Відповісти
а актив солар твой сейчас здесь, зедебил:
http://www.activsolar.com/
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22.01.2021 18:27 Відповісти
Ты не прав! А хиперлуп?! Чуть же не построили! Ну, не то что построили... чуть же Илон Маск об этом вслух не сказал!
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22.01.2021 11:27 Відповісти
Вообще-то, подготовились к строительству тестовой площадки,

но пришли новые лица и похоронили эту затею
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22.01.2021 11:32 Відповісти
А шо полезного эти лица еще не похоронили?
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22.01.2021 11:55 Відповісти
Инвестиционные няни 95 квартала озвучили Илону слишком высокую цену цену за свои услуги....
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22.01.2021 12:53 Відповісти
Дурачок опять не донес кал до туалета и навалил в штаны под дверью.
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22.01.2021 11:22 Відповісти
Но от жадности, ква-ква,
И от скупости,
И от подлости, ква-ква,
И от глупости,
И ещё от хвастовства,
Ква-ква-ква да ква-ква-ква,
Не поможет твой товар,
Злой противный Дуремар.
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22.01.2021 11:28 Відповісти
Там уже бенина мохнатая рука нацелилась, а Буратину понесло с очередными Нью-Васюками.
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22.01.2021 11:23 Відповісти
Маск не насколько дурак, ему дешевле будет литий добывать на какой- нибудь Нубиру чем связываться с нашими наперсточниками из 95 подворотни
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22.01.2021 11:24 Відповісти
Заявления Офиса Президента о возможности добычи лития компаниями Илона Маска в Украине преждевременны, - СМИ - Цензор.НЕТ 1370
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22.01.2021 11:34 Відповісти
И, шо станет как твоя засрашка?
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22.01.2021 12:23 Відповісти
Конечно "преждевременны". Буткевич (АТБ) все уже забронировал. Со всеми договорено, деньги розданы. Какой, нах, Маск? Маск ни с кем ничего не решал. Гуляет.
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22.01.2021 11:28 Відповісти
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22.01.2021 11:30 Відповісти
Ілон дуже поважає українські ракетні носії, але не поважає носіїв брєда. Зебіли звикли піаритись на чужому успіху, бо не здатні до власних успіхів, останній рік показав, що інерція виваженої політики бариг закінчилась, а власні потуги зеленоликих ведуть до деградації і розвалу. І це не вина Зеленського, з ним було ясно з самого початку, все це - результат незрілості і розбещеності громадян. Іншими словами - зробили себе разом.
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22.01.2021 11:30 Відповісти
Єто общеизвестній приём - чтобі тебя заметили, надо нагадить кучу спорной бредятины. И ты из безвестного дурака превращаешься в известного.
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22.01.2021 11:32 Відповісти
Маск взагалі палкий прихильник чесного бізнесу. Він чому ракети почав робити? Спочатку він хотів купити їх у москалів, але ті почали вимагати хабарі і откати і Маск їх послав. Це він сам розповідав!
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22.01.2021 11:33 Відповісти
Для того что бы в Украине что то добывать или делать бизнес никакие юридические аспекты не нужны, нужно понимать что такое крыша, откат, наезд, отжать, что значит фраза «Какая в ж...у Украина? Детей я чем кормить буду» и «Вы нам уже должны!» Добро пожаловать, Илон! Делай гешефт с нами!
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22.01.2021 11:35 Відповісти
То есть разрешения на добычу лития без конкурса были выданы во времена Порошенко. А команда Зеленского раздувает щеки и пытается показать свою значимость на болоте.
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22.01.2021 11:37 Відповісти
"..в феврале 2018 года компании "Петро-Консалтинг" разрешили разрабатывать..."
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22.01.2021 13:16 Відповісти
а почему литий должны добывать компании илоны маска, а не украинцев?
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22.01.2021 11:42 Відповісти
Ну как же? Так можно ничего не делать, а только взятки с этого собирать.
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22.01.2021 11:55 Відповісти
Яких українців? Ахметова з Коломойським?
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22.01.2021 13:27 Відповісти
" Ілон Маск навряд чи зацікавиться через складності ведення бізнесу в Україні " (с)

Заяви Офісу Президента про можливість видобутку літію компаніями Ілона Маска в Україні передчасні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2538
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22.01.2021 11:44 Відповісти
А Маск в курсі, що на його прохання, всі дозвільні документи на родовища, а також завезення і купівлю обладнання для розробки, він має оформлювати виключно через фірму "Лекхім"?
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22.01.2021 11:46 Відповісти
..жаль.. - а то у Зели Кара-Пуза уже есть готовые семь нянь для глаза Маска
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22.01.2021 11:49 Відповісти
Наши корупционеры уже губу раскатали обложить Илона Маска взятками.
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22.01.2021 11:54 Відповісти
Маск действительно лучший)
Сказать правду про нашу быдлоелиту может только гений)
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22.01.2021 11:56 Відповісти
А Ви шановні знаєте що на Землі родовища літію дуже рідкі. Мало того саме нестача літію і є гальмом на шляху розвидку електротранспорту із-за дефіциту літієвих батарей. Тому стрибати до стелі і радіти, що завдяки пролдажній владі і МВФ прийде, ще один колонізатор забрати родовища як панамериканські корпорації вкрали в Чілі їх надбання мідні рудники, який вже немає, то я б не спішив з одобрямсами і гордитись що Україна це колонія я б не спішив.

.
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22.01.2021 12:07 Відповісти
Краще бути колонією розумного і успіішного Ілона Маска, ніж колонією Москви.
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22.01.2021 12:38 Відповісти
Вам же зверху пишуть якщо збудувати завод літієвих акумуляторів то це буде здорово, а якщо вивозити руду до метрополії це буде повна дупа!
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22.01.2021 13:24 Відповісти
Ну и бред.
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22.01.2021 12:46 Відповісти
Да прямо: так и кинулся Илон Маск раздавать миллионные откаты направо и налево.
Он уже наелся, пытаясь купить у московитов корабли "Союз".
Зеко ***** ничем не лучше.
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22.01.2021 12:37 Відповісти
Родовища літію роздерибанили між собою Аваков і Потрох!!!
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22.01.2021 13:02 Відповісти
Засунуть литий в попку зеленского и жопу авакова.
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22.01.2021 13:35 Відповісти
Генри Форд вирішив робити автомобілі. асоціація автомобілебудівників і "держателей патентів" більшість членів якої були з Брайтон-Біч, запропонували відкат у 20 відсотків з кожного автомобіля. Судова тяжба йшла 4 роки, верховний суд сказав -Форд правий- це його автомобіль і він має право його робити без асоціації. Пройшло більше 100 років, і вже така ж асоціація "бумагомарателей и бумагодержателей" в Україні пропонує літій, якого нема, Маску. Взяли карти часів Сталіна, намалювали червоні лінії - купляй. Як говорив відомий герой, памятник якому стоїть на Прорізній" - нет Шура, вы поезжайте в Киев и спросите, кем был Паниковский до революции, нет-нет. вы поезжайте. Їхати не потрібно, відосики подивіться.
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22.01.2021 13:44 Відповісти
Ще дозволь останні ліси рубати! Нашому народу роботи нема???
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23.01.2021 18:30 Відповісти
 
 