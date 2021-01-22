Євросоюз закликав Росію відкрити всі КПВВ на Донбасі: "Перетин лінії зіткнення потрібно максимально полегшити"

Євросоюз закликав Росію вплинути на підтримувані нею збройні формування на Донбасі з метою відкриття всіх КПВВ і двох додаткових у Щасті і Золотому.

Про це йдеться в заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України і незаконну окупацію Криму, яку він виголосив на засіданні Постійної ради ОБСЄ 21 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Навіть у цей час пандемії перетин цивільним населенням лінію зіткнення слід максимально полегшити. Ми вітаємо кроки, здійснені Україною з відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте", і закликаємо Росію використати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, для забезпечення синхронного та прозорого відкриття цих двох КПВВ, а також відновлення роботи усіх наразі закритих КПВВ", - йдеться у заяві.

У делегації ЄС вказали на тематичний звіт СММ ОБСЄ в Україні, згідно з яким через вжиті бойовиками обмеження у березні після початку пандемії COVID-19 відбулося падіння кількості перетинів лінії зіткнення мирними жителями на понад 90%.

"У результаті сотні тисяч мирних жителів виявилися відрізаними від членів сім'ї та позбавленими засобів до існування, пенсій, медичного обслуговування та інших послуг. Приголомшливо чути численні історії цивільних осіб, які були вимушені ночувати у важких умовах на КПВВ або яким було відмовлено у перетині через адміністративні перепони. І це виглядає ще більш плачевно на тлі того, що тисячам мирних жителів дозволяється щодня перетинати неконтрольовану ділянку кордону з Росією", - заявили в ЄС.

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Як повідомляється, російські окупаційні війська залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка". Фактичний пропуск громадян здійснюється лише через пішохідний КПВВ "Станиця Луганська" – щоденно та "Новотроїцьке" – у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.

Крім того, Україна відкрила ще у листопаді 2020 року додаткові КПВВ у Золотому та Щасті у рамках виконання домовленостей Нормандського саміту у Парижі та домовленостей за результатами консультацій у ТКГ, які передбачали одночасне відкриття двох КПВВ на Луганщині задля забезпечення гуманітарних потреб. Однак російська сторона не стала виконувати цю домовленість.

При цьому переміщення людей через непідконтрольну Уряду України ділянку українсько-російського кордону на окупованому Донбасі та самою РФ відбувається безперешкодно.

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