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Затримано директора департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА, який вимагав "відкати" за виділення коштів на боротьбу з COVID-19. ФОТО

Затримано директора департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА, який вимагав

Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури № 7 викрила на "відкатах" із коштів, виділених на протидію пандемії COVID-19, директора департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав гроші з керівництва комунального некомерційного медичного закладу. Установа отримала субвенцію з державного бюджету згідно з постановою Кабміну про виділення коштів на боротьбу з пандемією. Лікарні перерахували понад 1,2 мільйона гривень, на які було закуплено медичне обладнання для потреб пацієнтів з діагностованим коронавірусом.

Директор департаменту вимагав від керівництва лікарні 10% "відкату" за виділені кошти. Співробітники СБ України задокументували отримання чиновником першої частини хабара.

Правоохоронці затримали його згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поблизу службового кабінету під час передачі другого "траншу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Блоковано розкрадання бюджетних коштів на ремонті судна, завдано збитків на 8 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.

За даними пресслужби Київської міської прокуратури, затриманому вже повідомили про підозру. На цей момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Затримано директора департаменту охорони здоровя Житомирської ОДА, який вимагав відкати за виділення коштів на боротьбу з COVID-19 01
Затримано директора департаменту охорони здоровя Житомирської ОДА, який вимагав відкати за виділення коштів на боротьбу з COVID-19 02
Затримано директора департаменту охорони здоровя Житомирської ОДА, який вимагав відкати за виділення коштів на боротьбу з COVID-19 03

Автор: 

хабар (4695) ОДА (1625) прокуратура (3669) СБУ (12783) Житомирська область (1256)


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что за глупость прятать рожу вора? по фамилии и должности все желающие все равно могут посмотреть фото!!
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22.01.2021 11:37 Відповісти
Служба безпеки України викрила на «відкатах» з коштів, виділених на протидію пандемії COVID-19, директора Департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації Миколу Суслика.
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22.01.2021 11:39 Відповісти
https://www.zhitomir.info/news_197646.html Житомир.info | Директора департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА затримали на хабарі

..https://www.zhitomir.info/news_197653.html Директор департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА вимагав від лікарні «відкат» з коштів, виділених на протидію COVID-19
.Задержан директор департамента здравоохранения Житомирской ОГА, требовавший "откаты" за выделение средств на борьбу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6158
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22.01.2021 11:37 Відповісти
Тоже мне сенсация. Вот если бы задержали директора департамента здравоохранения который не берёт откаты
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22.01.2021 11:40 Відповісти
Цього Сусліка вже не перший раз *беруть * , але *вищі відмазували * !
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22.01.2021 11:45 Відповісти
мастер спорта по борьбе с короновирусом как и зельц
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22.01.2021 12:40 Відповісти
Якийсь жирний суслик....
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22.01.2021 15:06 Відповісти
 
 