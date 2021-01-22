Затримано директора департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА, який вимагав "відкати" за виділення коштів на боротьбу з COVID-19. ФОТО
Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури № 7 викрила на "відкатах" із коштів, виділених на протидію пандемії COVID-19, директора департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав гроші з керівництва комунального некомерційного медичного закладу. Установа отримала субвенцію з державного бюджету згідно з постановою Кабміну про виділення коштів на боротьбу з пандемією. Лікарні перерахували понад 1,2 мільйона гривень, на які було закуплено медичне обладнання для потреб пацієнтів з діагностованим коронавірусом.
Директор департаменту вимагав від керівництва лікарні 10% "відкату" за виділені кошти. Співробітники СБ України задокументували отримання чиновником першої частини хабара.
Правоохоронці затримали його згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поблизу службового кабінету під час передачі другого "траншу".
Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.
За даними пресслужби Київської міської прокуратури, затриманому вже повідомили про підозру. На цей момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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..https://www.zhitomir.info/news_197653.html Директор департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА вимагав від лікарні «відкат» з коштів, виділених на протидію COVID-19
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