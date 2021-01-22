Зеленський прибув до Харкова: Відвідає місце пожежі в будинку для літніх людей і заслухає доповідь урядової комісії

У зв'язку з пожежею, що сталася вчора в будинку для літніх людей, Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Глава держави відвідає місце трагедії та заслухає доповідь урядової комісії на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка працює над з’ясуванням її причин", - йдеться в повідомленні.

Також президент проведе нараду щодо координації напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочато досудове розслідування за фактом пожежі в харківському будинку для літніх людей, - ДБР

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня, - ДСНС