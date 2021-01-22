Зеленський прибув до Харкова: Відвідає місце пожежі в будинку для літніх людей і заслухає доповідь урядової комісії
У зв'язку з пожежею, що сталася вчора в будинку для літніх людей, Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Харкова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Глава держави відвідає місце трагедії та заслухає доповідь урядової комісії на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка працює над з’ясуванням її причин", - йдеться в повідомленні.
Також президент проведе нараду щодо координації напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям.
Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.
Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.
За даними слідства, перевіряються три основні версії події.
Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.
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очередной пиар на смертях?
тварь.
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.https://www.radiosvoboda.org/a/news-kharkiv-zatrymannia/31062921.html У справі про пожежу в Харкові затримали 4 осіб - генпрокурор
А так абсолютный ноль практически во всем.
а то подзабыли как преЗЕ в жизни выглядает (из-за спин)...
Воно вже спец по протипожежній безпеці, чи піар понад усе?
Отопительный сезон на грани срыва, угля нет, энергосистемы в жопе и зашла речь про веерные отключения, а ЗЕ поехал разбираться с домом престарелых.
Конечно это главная и основная функция президента, что на остальное можно ради этого забить.