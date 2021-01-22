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Sinovac Biotech представив результати випробувань вакцини CoronaVac у трьох країнах: Загальний показник ефективності - 50,38%

Sinovac Biotech представив результати випробувань вакцини CoronaVac у трьох країнах: Загальний показник ефективності - 50,38%

Інактивована вакцина CoronaVac, розроблена китайською біофармацевтичною компанією Sinovac Biotech, під час клінічних випробувань продемонструвала хорошу ефективність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова правління і головний виконавчий директор Sinovac Biotech Інь Вейдун, пише "Синьхуа".

3-тя фаза клінічних випробувань вакцини Sinovac проходила переважно в Бразилії, Індонезії та Туреччині.

"Дані клінічних випробувань, отримані в цих трьох країнах, дозволили нам зміцнити впевненість у її безпеці та ефективності", - зазначив Інь Вейдун.

За його словами, результати клінічних випробувань у Туреччині показали, що ефективність вакцини становить 91,25%, а в Індонезії - 65,3%. Згідно з результатами клінічних досліджень у Бразилії, вакцина на 100% ефективна проти важкої форми COVID-19, і на 78% за легких випадків, що потребують медичного лікування. Її загальний показник ефективності становив 50,38%.

"Різні результати у різних країнах - це абсолютно нормально, адже клінічні випробування залежать від безлічі факторів", - заявив він, додавши, що всі учасники клінічних випробувань фази-3 у Бразилії були медичними працівниками, які працюють в умовах високого ризику і піддаються багаторазовим атакам з боку вірусу.

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"Очікується, що простим людям вакцина забезпечить кращий захист", - підкреслив Інь Вейдун.

Також повідомляється, що вакцина може бути ефективною проти "британського" штаму.

"У співпраці з відповідним інститутом при Академії медичних наук Китаю ми виявили, що сироватка добровольців, які отримали вакцину Sinovac, може нейтралізувати штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії. Ми також вивчаємо ефективність захисту, яку забезпечує вакцина проти штаму, виявленого в ПАР, і своєчасно поділимося результатами", - резюмував Інь Вейдун.

Станом на ранок 22 січня у світі з початку пандемії підтвердили в цілому 98 092 928 випадків зараження коронавірусом.

Міністерство охорони здоров'я України 30 грудня уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз.

Автор: 

вакцина (4419) випробування (402) Китай (4517) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+51
У чая с лимоном эффективность выше)
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22.01.2021 11:45
+46
блондинку спрашивают какая вероятность встретить на улице динозавра
- 50%
- как так?
- либо встречу, либо нет
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22.01.2021 11:46
+23
Настойка из корней лопуха на слезах горного барана показала такой же результат , как китайская вакцна.....50/50
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22.01.2021 11:46
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Сторінка 2 з 2
нет не легко!!здесь чистая математика если у тебя цыфра 60и 100!!то средняя будет 80!! и никак не 75 или 65!!а то что ты/вы описываете если взять да подумать и редположить то это уже будет манипуляция и ничего другого (математика точная наука и в данной статье приведены конкретные цифры из которых и надо исходить)
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23.01.2021 13:15 Відповісти
чи треба людям вакцина якщо ніхто не несе отвественность за последствия?
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23.01.2021 07:03 Відповісти
може степашкин недомингистр уступит место (вместе с зелей на ху..) адекватньім специалистам, а тогда и про вакцини поговорим.
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23.01.2021 09:25 Відповісти
Эффективность разных вакцин при правильной схеме проведения прививок:
Sinovac Biotech представив результати випробувань вакцини CoronaVac у трьох країнах: Загальний показник ефективності - 50,38% - Цензор.НЕТ 4056
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23.01.2021 11:05 Відповісти
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