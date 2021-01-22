Дуда висловив співчуття сім'ям загиблих у пожежі в Харкові: "Наші думки з українським народом"

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття сім'ям загиблих у пожежі в Харкові. Він заявив, що "думки поляків з українським народом".

Про це йдеться в оприлюдненому адміністрацією президента Польщі зверненні до президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

"Шановний пане президенте, із сумом я дізнався про трагічну пожежу в харківському будинку для літніх людей, унаслідок якої загинули і постраждали так багато людей", - заявив польський президент.

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"Від імені польського народу і від себе особисто я хотів би висловити свої співчуття сім'ям загиблих і всім, хто постраждав від цієї трагедії. У ці важкі моменти ми приєднуємося до них із болем і в молитві. Запевняю вас, що особливо в цей важкий час наші думки з українським народом", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

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