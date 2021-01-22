Завтра буде день жалоби на державному рівні у зв’язку з пожежею в Харкові, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосить день жалоби на державному рівні через пожежу в будинку для літніх людей, в якому загинули 15 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час брифінгу в Харкові.

"Висновки потрібно робити після отримання всіх деталей ... Ще раз співчуття всім рідним і близьким, харків'янам ... На жаль, причини приїзду до Харкова в останній рік не дуже хороші. Але ми з'ясуємо всю ситуацію, розуміємо, що дуже серйозні виклики будуть. Я підпишу указ, завтра буде день жалоби на державному рівні", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

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