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Новини
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Завтра буде день жалоби на державному рівні у зв’язку з пожежею в Харкові, - Зеленський

Завтра буде день жалоби на державному рівні у зв’язку з пожежею в Харкові, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосить день жалоби на державному рівні через пожежу в будинку для літніх людей, в якому загинули 15 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час брифінгу в Харкові.

"Висновки потрібно робити після отримання всіх деталей ... Ще раз співчуття всім рідним і близьким, харків'янам ... На жаль, причини приїзду до Харкова в останній рік не дуже хороші. Але ми з'ясуємо всю ситуацію, розуміємо, що дуже серйозні виклики будуть. Я підпишу указ, завтра буде день жалоби на державному рівні", - сказав Зеленський.

Читайте: Дуда висловив співчуття сім'ям загиблих у пожежі в Харкові: "Наші думки з українським народом"

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня, - ДСНС

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) пожежа (4313) жалоба (160) Харків (5569)


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Топ коментарі
+16
Особенно траур будет виден на 1+1:
Телепрограма 1+1 на 23.01.2021
07:00 "Життя відомих людей 2020"
08:00 "Сніданок. Вихідний"
10:00 "Світ навиворіт"
17:35 "Вечірній квартал"
19:30 "ТСН: Телевізійна служба новин"
20:15 "Вечірній квартал"
21:50 "Жіночий квартал 2020"
23:15 "Світське життя. 2021 дайджест"
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22.01.2021 12:05
+14
за авакова держится как за спасательный , а ведь это его "орлы" крышуют такие дома
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22.01.2021 12:04
+5
Ну і всім старикам присвоїти героїв України. Земля їм пухом, а нашим властям більше адекватності і навчитися попереджати трагедії і злочини, а не розповідати, які потужні міністри
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22.01.2021 12:20
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Не упускаем момент, друзья. В квартале - существенные скидки. В первые ряды скидка еще больше.
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22.01.2021 12:03 Відповісти
зеленая ****--А КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА УМЕРШЕГО ,на нейтральной полосе, нашего воина ? ТЫ,шваль,отдало преступный приказ не идти ему на помощь !!!!!!!
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22.01.2021 14:27 Відповісти
за авакова держится как за спасательный , а ведь это его "орлы" крышуют такие дома
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22.01.2021 12:04 Відповісти
спасательный круг
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22.01.2021 12:07 Відповісти
Аваков умело играет на трусости и фобиях величайшего потерпевшего. Такого трусливого и тупого президента у нас еще не было. Даже яйцом вдаренному Овощу фору даст.
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22.01.2021 12:34 Відповісти
Особенно траур будет виден на 1+1:
Телепрограма 1+1 на 23.01.2021
07:00 "Життя відомих людей 2020"
08:00 "Сніданок. Вихідний"
10:00 "Світ навиворіт"
17:35 "Вечірній квартал"
19:30 "ТСН: Телевізійна служба новин"
20:15 "Вечірній квартал"
21:50 "Жіночий квартал 2020"
23:15 "Світське життя. 2021 дайджест"
показати весь коментар
22.01.2021 12:05 Відповісти
у бєніних жалоби нема
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22.01.2021 12:06 Відповісти
Война войной, а обед по расписанию.
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22.01.2021 12:06 Відповісти
куют "железо" и когда гарячо и когда холодно.
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22.01.2021 12:16 Відповісти
берегите карманы, под траур зещипачи нас будут грабить
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22.01.2021 12:33 Відповісти
траурные дни есть обзначенные на год (Чернобыль, Голодомор...) и есть те, которые возникают непредвиденно. На каналах ТВ в срочном порядке меняют сетку вещания.А общенациональным трауром бубочка объявил 23.01 тольо сейчас (до этого был только Харьков сегодня)
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22.01.2021 13:00 Відповісти
А лысый с хором споёт про хату ?
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22.01.2021 13:10 Відповісти
И опять это слово "вызовы". Не власть, а сборище поцов по вызову
"Вызовы" любимое словечко *****, его любимое выражение - "...вызовы для нас".
Сразу видно чей стиль и чья школа.
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22.01.2021 12:14 Відповісти
Ну і всім старикам присвоїти героїв України. Земля їм пухом, а нашим властям більше адекватності і навчитися попереджати трагедії і злочини, а не розповідати, які потужні міністри
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22.01.2021 12:20 Відповісти
вылез мордой поторговать?
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22.01.2021 12:29 Відповісти
а может уже с понедельника...25-го ?
ну или с завтра...на 3 дня...не?
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22.01.2021 12:33 Відповісти
25 никак нельзя - бубочкин ДР
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22.01.2021 13:03 Відповісти
я на это и намекал
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22.01.2021 13:10 Відповісти
1! трагедия. полностью сочувствую в отношении погибших и пострадавших.
2! комедия. примазаться хоть как то даже и к такому хайпу(. осмелиться объявить траур! в соотношении к количеству ежедневных ковидных смертей. и сделать весь народ подельниками при трагедии
маразм признать дом престарелых вне закона (как судить мента или коммуниста и перед тем срочно уволить или отобрать парт.билет) ....этим пробовать уже как гопник примитивно отмазать управленческую систему. не забудь срочно
дать указание посадить стрелочников. открыто мотивировать народ о новом
мэре и сильной руке

Зе! это не кино не тв и даже не дети в новый год. Живи с этим, попробуй превратитьс в человека,,,,,,,,,,с наступающей ДНЮХОЙ!
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22.01.2021 12:34 Відповісти
І для чого це потрібно, тоді і для військових, які гинуть на війні, встановлюйте день трауру...
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22.01.2021 13:55 Відповісти
оце недолуге не баче, але льотчикам, які загинули в ірані дав героя України. може воно дасть героїв тим 15 загиблих у пансіонаті. зелена пліснява згадила усю Україну.
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22.01.2021 14:32 Відповісти
Чому в Харкові не оголосили траур з приводу Гепи?
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22.01.2021 14:28 Відповісти
Людей жалко, конечно. Но другие, которые сотнями умирают и гибнут в стране каждый день, чем хуже? Недостойны траура по ним?
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22.01.2021 21:07 Відповісти
 
 