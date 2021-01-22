Завтра буде день жалоби на державному рівні у зв’язку з пожежею в Харкові, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський оголосить день жалоби на державному рівні через пожежу в будинку для літніх людей, в якому загинули 15 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час брифінгу в Харкові.
"Висновки потрібно робити після отримання всіх деталей ... Ще раз співчуття всім рідним і близьким, харків'янам ... На жаль, причини приїзду до Харкова в останній рік не дуже хороші. Але ми з'ясуємо всю ситуацію, розуміємо, що дуже серйозні виклики будуть. Я підпишу указ, завтра буде день жалоби на державному рівні", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.
Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.
За даними слідства, перевіряються три основні версії події.
Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.
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"Вызовы" любимое словечко *****, его любимое выражение - "...вызовы для нас".
Сразу видно чей стиль и чья школа.
ну или с завтра...на 3 дня...не?
2! комедия. примазаться хоть как то даже и к такому хайпу(. осмелиться объявить траур! в соотношении к количеству ежедневных ковидных смертей. и сделать весь народ подельниками при трагедии
маразм признать дом престарелых вне закона (как судить мента или коммуниста и перед тем срочно уволить или отобрать парт.билет) ....этим пробовать уже как гопник примитивно отмазать управленческую систему. не забудь срочно
дать указание посадить стрелочников. открыто мотивировать народ о новом
мэре и сильной руке
Зе! это не кино не тв и даже не дети в новый год. Живи с этим, попробуй превратитьс в человека,,,,,,,,,,с наступающей ДНЮХОЙ!