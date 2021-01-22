30 січня в Будинку офіцерів відбудеться конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика"
30 січня о 10.00 у великому залі Будинку офіцерів відбудеться конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика" за участю всіх небайдужих громадян.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Умови акредитації для виступу: оприлюднення в фейсбуці тексту доповіді не пізніше 28 січня.
Текст доповіді повинен відповідати на 5 запитань, визначених у цій статті: "Єдиний шлях почати реформу ТРО для президента - це не законопроєкт, а відповіді на 5 запитань".
Умови участі: заявка в коментарях і запис на вході.
Порядок проведення: виступи доповідачів до 7 хвилин, відповіді на запитання до 15.
Конференція триватиме з 10 до 15 годин.
Охочі можуть вести відеозапис, трансляцію.
За результатами конференції буде оприлюднено звіт.
"Дякую керівництву Міноборони, І. Старобінському і Н. Абаєву за сприяння в організації конференції", - зазначив журналіст.
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Одна армия не выстоит....
Опьіт подсказьівает что любителей попрьігать по капоту машиньі из президентского кортежа, ни в коем случае нельзя привлекать к теробороне и тем более вооружать