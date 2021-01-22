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Новини Агресія Росії проти України
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30 січня в Будинку офіцерів відбудеться конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика"

30 січня в Будинку офіцерів відбудеться конференція

30 січня о 10.00 у великому залі Будинку офіцерів відбудеться конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика" за участю всіх небайдужих громадян.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Умови акредитації для виступу: оприлюднення в фейсбуці тексту доповіді не пізніше 28 січня.

Текст доповіді повинен відповідати на 5 запитань, визначених у цій статті: "Єдиний шлях почати реформу ТРО для президента - це не законопроєкт, а відповіді на 5 запитань".

Також читайте: Головною метою законопроєкту про територіальну оборону є створення окремого від ЗСУ військового формування, - заступник секретаря РНБО Кривонос

Умови участі: заявка в коментарях і запис на вході.

Порядок проведення: виступи доповідачів до 7 хвилин, відповіді на запитання до 15.

Конференція триватиме з 10 до 15 годин.

Охочі можуть вести відеозапис, трансляцію.

За результатами конференції буде оприлюднено звіт.

"Дякую керівництву Міноборони, І. Старобінському і Н. Абаєву за сприяння в організації конференції", - зазначив журналіст.

Автор: 

конференція (175) Міноборони (7325) Бутусов Юрій (3580) тероборона (384)


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А ведь только РЕАЛЬНАЯ всеукраинская территориальная оборона может противостоять агрессии Путина....
Одна армия не выстоит....
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22.01.2021 12:13 Відповісти
Проблема в тому, що дуже багатьом концепція тотальної війни сильно не до вподоби. Адже значно комфортніше жити на хоч і окупованій але території де забезпечено єфективний контроль за суспільними процесами з боку окупаційної влади, ніж на території де відбувається постійна стрілянина та кожної години щось злітає у повітря, а сили опору на рівні з окупаційними органами чинять репресії щодо всьго населення, яке запідозрено у неблагонадійності.
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22.01.2021 12:27 Відповісти
Вот ето как раз и небезопасно.
Опьіт подсказьівает что любителей попрьігать по капоту машиньі из президентского кортежа, ни в коем случае нельзя привлекать к теробороне и тем более вооружать
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22.01.2021 12:28 Відповісти
Я щось не зрозумів. Є законопроект генерала Кривоноса, який так й не був розглянути у ВР. Навіщо збирати конференції, які нічого не вирішують?
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22.01.2021 12:20 Відповісти
Бо є законопроек від "Голоса" який зареєстровано в раді.
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22.01.2021 12:28 Відповісти
будут все квартальцы...
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22.01.2021 14:04 Відповісти
окремо запрошують кремлівських курсантів, а то якось не з руки повідомляти рейх з чужих слів.
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22.01.2021 14:11 Відповісти
Какие войска терротириальной обороны? Их нету и не будет в Украине.Знаете что придумали)))...Всех тех у кого есть охотничье оружие - внесут в список)))....На бумаге создадут типа "войска" на этом все и закончится)))....
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22.01.2021 14:40 Відповісти
 
 