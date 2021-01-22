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Новини Коронавірус і карантин
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Для людини середнього віку ризик смерті від COVID-19 у 100 разів вищий, ніж смерті в ДТП, і значно небезпечніший, ніж грип, - дослідження. Таблиця

Для людини середнього віку ризик смерті від COVID-19 у 100 разів вищий, ніж смерті в ДТП, і значно небезпечніший, ніж грип, - дослідження. Таблиця

Коронавірусна хвороба COVID-19, всупереч поширеній думці, небезпечна не тільки для літніх, а й для людей середнього віку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пишуть, показуючи відповідні статистичні графіки, автори опублікованого в European Journal of Epidemiology дослідження від Дартмутського коледжу.

Вони проаналізували понад 1000 дослідницьких робіт та урядових документів до 18 вересня 2020 року. До підсумкового пулу увійшли загалом 27 досліджень, які репрезентативні для населення в цілому і охоплюють 34 географічні точки в США, Канаді, Азії та Європі.

Чим старша людина, тим вище ризик отримати летальний результат під час ковіду. Імовірність того, що захворювання стане смертельним, становить лише 0,002% у віці 10 років, 1 випадок на 10 000 - у віці 25 років, 1 на 100 - в 60 років, 1 на 40 - в 70 років, і >10% - у віці 80 років і вище.

"Для людини середнього віку ризик смерті від COVID-19 приблизно в 100 разів вищий, ніж смерті в ДТП, і набагато небезпечніший, ніж сезонний грип", - наголошується в статті, яка аналізувала летальність хвороби в країнах з розвиненою економікою.

Для людини середнього віку ризик смерті від COVID-19 у 100 разів вищий, ніж смерті в ДТП, і значно небезпечніший, ніж грип, - дослідження 01

Майже 40% смертей від COVID-19 у США сталося серед людей віком від 45 до 74 років, і майже 60% - серед тих, хто старше 75 років. Діти і молоді люди віком до 45 років становлять ~ 3% ковідних смертей серед американців.

Також читайте: Стартували випробування першої "живої" вакцини від COVID-19: 48 здорових британців заразили ослабленим варіантом коронавірусу

Автори застерігають: вакцинація охопить основну масу людей у розвинених країнах не раніше, ніж через кілька місяців, і "нам потрібно пройти цей період якомога безпечніше: з носінням масок, соцдистанціюванням і миттям рук".

Нагадаємо, наприкінці 2019 року в Ухані (КНР) почався спалах інфекції COVID-19: її викликає коронавірус SARS-CoV-2. За рік від хвороби померли понад 2 млн осіб (це лише офіційні дані). На 22 січня 2021-го щонайменше перші дози антикоронавірусних вакцин отримали вже майже 57 млн ​​осіб у світі (Bloomberg).

На початку 2021 року в США показали статистику тяжких алергічних реакцій на вакцину Pfizer-BioNTech.

Автор: 

випробування (402) дослідження (605) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Отэта ты мощно проснулся. То, что "*******" на зарплате у раиси, еще лет 10 назад все знали.
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22.01.2021 12:44
+5
поэтому нужно срочно закупить китайскю ширку через рыгоанальную прачечную?
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22.01.2021 12:37
+5
не бздите! я, человек который за пару месяцев ни дня не появлявшийся в общественных местах без маски, выливший на руки для дезинфекции 5литров 96% спирта и несколько литров других дезинфекторов, передвигавшийся вне дома исключительно на своем транспорте - ТАКИ ПОДХВАТИЛ ЭТУ ЗАРАЗУ!!! узнал об этом, когда здал тест на "антитела" - в крови присутствовали IgM и IgG. я ничем не болел, у меня ВСЕГДА была температура 36,6 и тут тебе такое. я это к чему. потихоньку приходит переосмысление - по всей видимости, вирус не такой "опасный", как это изображается в СМИ.
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22.01.2021 12:43
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Карантины и вакцины теперь навсегда!
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22.01.2021 12:27 Відповісти
Якщо всі будуть вакциновані, то карантин не потрібен.
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22.01.2021 12:35 Відповісти
Не, на "карантины" деньги нужны, а казна пустая, так что вряд ли.
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22.01.2021 13:16 Відповісти
А таких примусово, щоб нe заражали мeнe.
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22.01.2021 12:59 Відповісти
Судячи з даних в таблиці, то в США шанс загинути в ДТП в середньому в 5 разів вищий, ніж в Британії. Пора з цим щось вирішувати. Обмежити потужність двигунів в американських авто, наприклад. Та і, взагалі, в США жити стрьомно, якщо на останній стовпчик глянути. (Іронізую, раптом хто не зрозумів)
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22.01.2021 12:35 Відповісти
В американських авто мотори великі, а не потужні, там і 5"кубів" може мати <200к.с. ,не всі само собою
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22.01.2021 12:56 Відповісти
у штатах теж водять як мудаки, самі американці мені жалілися. можемо пишатися, шо хоч у чомусь із ними схожі. а ще там допустимий рівень алкоголю в крові - 0.8 промілле. ну і рівень автомобілезації.
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22.01.2021 13:09 Відповісти
Так, п"яним за кермом у них вважаєшся, коли вже на ногах рівно не стоїш. Хоча дороги там чудові. Розділові смуги вночі сяють, як на злітній смузі аеродрому. Можна трохи і "на автопілоті" успішно їздити.
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22.01.2021 14:51 Відповісти
так, але і обмеження швидкості там так само не поважають.
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22.01.2021 14:57 Відповісти
Ум, честь и совесть 73 % избирателей гневно разоблачают: "Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов./ депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью.
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22.01.2021 12:37 Відповісти
Ну в таком случае они официально подтверждают , что Осел БРЕХЛО , бо оно видосики из Феофании постило именно когда короной болело.
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22.01.2021 12:39 Відповісти
Когда в стране 73% идиоты и в СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ верят в сказки и голосуют за наркомана и имбецила , то не имеет значения от какой болячки они умрут им государство один хер не фига гарантировать не сможет.
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22.01.2021 12:37 Відповісти
Народ голосовал против алкоголика и барыги! А как еще во втором туре голосовать, если достал. А ты сходи к психиатру, пусть он тебя обследует на всякий случай. А то синдромом Наполеона попахивает - полнарода идиотами обзывать!
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22.01.2021 12:59 Відповісти
О, как.
А я то все тогда думала, чем же милосердное провидения таких голосоватей огреет по кумполу, а вот оно: ни трусов, ни спичек, ни носков, ни лампочек электрических не купить в локдауне в Украине, и платежки за доставку газа выросли в полтора раза.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох">С)
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22.01.2021 13:15 Відповісти
Тільки не варто розповідати казочки що при рошену не було б цих лохдаунів та інших коронавірусних маразмів.
Можу вас запевнити що в це повірять лише хворобливі 8%
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22.01.2021 16:35 Відповісти
Эдгар Алан По :
"Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей - идиоты".
, То есть классики по твоему , то же комплексом наполеона страдают . И не имеет значения мотивация совершенного тупорылого действия , главное когда человек признает свою ошибку , а не ищет ей оправдания , как вы тупорылые зебилы.
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22.01.2021 13:32 Відповісти
Кожен по собі міряє.... Нічого свої проблеми на когось перекидати... Замість того, щоб признати свої помилки, (хто не помиляється) приблизно 30% ще намагаються доказати, що всі кругом неправі... Ньо-ньо... Ще місяць,ну два... Як холодильник зовсім опустіє - зовсім інакше заспівають.. КЛОУНИ, БЛІН
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22.01.2021 14:38 Відповісти
поэтому нужно срочно закупить китайскю ширку через рыгоанальную прачечную?
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22.01.2021 12:37 Відповісти
Правильно и колоть ею исключительно избирателей Осла , таким образом мы уменьшим количество идиотов на душу населения на 50%.
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22.01.2021 12:40 Відповісти
Идея здравая. А фанатов жОпоблока колть спутником-5.
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22.01.2021 12:47 Відповісти
Само собой , там вообще результаты офигенные будут , вымрут на хрен как мамонты.
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22.01.2021 13:33 Відповісти
у Скабеевой и по всем каналам трубят что ЕС купят Спутник Венгрия решила купить вакцину у кацапов официально 2000 000 доз ...Вот вам венгры и раскрылись и терерь понятно кто нам палки в колеса подкивает руками венгров
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22.01.2021 12:38 Відповісти
нету никаких венгров. ксть мадьяры. и страна у них называется Хангари.
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22.01.2021 12:40 Відповісти
Отэта ты мощно проснулся. То, что "*******" на зарплате у раиси, еще лет 10 назад все знали.
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22.01.2021 12:44 Відповісти
ну будут свою цыганву "лечить" к стати угадайте что за страна - https://www.youtube.com/watch?v=dJEx7F2QRNY
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22.01.2021 12:46 Відповісти
Думаешь, вирусы в флагах разбираются?
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22.01.2021 15:06 Відповісти
как можно сравнивать дтп и вирус? это такая же шизофрения как у нас несколько месяцев назад дороги пожарки химикатами поливали, чтобы машины вирус не развозили ..
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22.01.2021 12:41 Відповісти
"как можно сравнивать дтп и вирус?" По цифрам.
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22.01.2021 14:09 Відповісти
не бздите! я, человек который за пару месяцев ни дня не появлявшийся в общественных местах без маски, выливший на руки для дезинфекции 5литров 96% спирта и несколько литров других дезинфекторов, передвигавшийся вне дома исключительно на своем транспорте - ТАКИ ПОДХВАТИЛ ЭТУ ЗАРАЗУ!!! узнал об этом, когда здал тест на "антитела" - в крови присутствовали IgM и IgG. я ничем не болел, у меня ВСЕГДА была температура 36,6 и тут тебе такое. я это к чему. потихоньку приходит переосмысление - по всей видимости, вирус не такой "опасный", как это изображается в СМИ.
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22.01.2021 12:43 Відповісти
нельзя такое писать. как после этого реформаторы кормиться будут?
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22.01.2021 12:45 Відповісти
мало того, мне уже за пятьдесят. позади был чернобыль и все, что этим связано. у человека моего возраста писутствует уже определённый "набор" сопутствующих недугов и тут - бессимптомное протекание болезни напрямую связанное с вирусом.
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22.01.2021 12:51 Відповісти
Сейчас короноверующие и коронопсихозные повылазят со своими мантрами "пока тебя или твоих родителей не коснется". Спланированное мировое вранье. Интернет то надо как то использовать, вот и разрекламировали "несуществующую опасную болячку"
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22.01.2021 13:09 Відповісти
ну або це говорить про рівень тестування і точність тестів.
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22.01.2021 13:10 Відповісти
Польская частная клиника. 78 злотых за тест. они заинтересованы в качественном тестировании - в противном случае прогорят.
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22.01.2021 14:54 Відповісти
а я очень тяжело болел, почти 2 месяца отходил от этой болячки
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22.01.2021 13:28 Відповісти
я это к чему. потихоньку приходит переосмысление - по всей видимости, вирус не такой "опасный
===
Не козырись, а то судьба-злодейка может сделать пируэт и....
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22.01.2021 14:37 Відповісти
Ниасилил данные с таблицы - по поводу детепе это в год или на тыщщу кеме?
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22.01.2021 13:04 Відповісти
Если средняя продолжительность жизни мужчин в Украине 58 лет, значит средний возраст = 29 лет.
А до 70+ доживает только 8% мужчин.
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22.01.2021 13:07 Відповісти
Как это считал? А, что до 29ти у вас не умирают? Наверное же если проигнорировать годы с демографическими ямами, то должна была бы быть, линейно убывающая численность по годам рождения по мере старения.
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22.01.2021 15:14 Відповісти
Коли на кону 1 млр доларів для фармкорпорацій то потрібно проплатити в медіа більше пекла для жителів , щоб загнати їх вколотись бурдою.
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22.01.2021 14:01 Відповісти
Бла бла бла, не более. Не. Никакой вирусни, **************!
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22.01.2021 15:26 Відповісти
А ДАЛЬШЕ БУДУТ ,,, ДАЛЬНЕЙШИЕ действия )))))))))
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22.01.2021 17:25 Відповісти
 
 