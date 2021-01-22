Для людини середнього віку ризик смерті від COVID-19 у 100 разів вищий, ніж смерті в ДТП, і значно небезпечніший, ніж грип, - дослідження. Таблиця

Коронавірусна хвороба COVID-19, всупереч поширеній думці, небезпечна не тільки для літніх, а й для людей середнього віку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пишуть, показуючи відповідні статистичні графіки, автори опублікованого в European Journal of Epidemiology дослідження від Дартмутського коледжу.

Вони проаналізували понад 1000 дослідницьких робіт та урядових документів до 18 вересня 2020 року. До підсумкового пулу увійшли загалом 27 досліджень, які репрезентативні для населення в цілому і охоплюють 34 географічні точки в США, Канаді, Азії та Європі.

Чим старша людина, тим вище ризик отримати летальний результат під час ковіду. Імовірність того, що захворювання стане смертельним, становить лише 0,002% у віці 10 років, 1 випадок на 10 000 - у віці 25 років, 1 на 100 - в 60 років, 1 на 40 - в 70 років, і >10% - у віці 80 років і вище.

"Для людини середнього віку ризик смерті від COVID-19 приблизно в 100 разів вищий, ніж смерті в ДТП, і набагато небезпечніший, ніж сезонний грип", - наголошується в статті, яка аналізувала летальність хвороби в країнах з розвиненою економікою.

Майже 40% смертей від COVID-19 у США сталося серед людей віком від 45 до 74 років, і майже 60% - серед тих, хто старше 75 років. Діти і молоді люди віком до 45 років становлять ~ 3% ковідних смертей серед американців.

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Автори застерігають: вакцинація охопить основну масу людей у розвинених країнах не раніше, ніж через кілька місяців, і "нам потрібно пройти цей період якомога безпечніше: з носінням масок, соцдистанціюванням і миттям рук".

Нагадаємо, наприкінці 2019 року в Ухані (КНР) почався спалах інфекції COVID-19: її викликає коронавірус SARS-CoV-2. За рік від хвороби померли понад 2 млн осіб (це лише офіційні дані). На 22 січня 2021-го щонайменше перші дози антикоронавірусних вакцин отримали вже майже 57 млн ​​осіб у світі (Bloomberg).

На початку 2021 року в США показали статистику тяжких алергічних реакцій на вакцину Pfizer-BioNTech.