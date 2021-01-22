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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зони за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

МОЗ оновив список країн

МОЗ оновив перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Так, до "червоної зони" віднесені 68 країн (тижнем раніше було 66 країн). Серед них: Ірландія, Чехія, Велика Британія, Португалія, Білорусь, Росія, Франція, Італія та інші.

У списку "зелених" країн: Туреччина, Болгарія, Єгипет, Японія, Вірменія та інші.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 204,3 активні випадки COVID-19 на 100 тис. населення. Відповідно Україну віднесено до країн "зеленої" зони.

Читайте: Для людини середнього віку ризик смерті від COVID-19 у 100 разів вищий, ніж смерті в ДТП, і значно небезпечніший, ніж грип, - дослідження. Таблиця

МОЗ оновив список країн червоної і зеленої зони за кількістю активних випадків COVID-19 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) туризм (1560) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зімбабве ліберія -зелені. Італія Швейцарія червоні, Папуа НГ зелена.. Де найбільше тестують, жорсткіший локдаун і найбільше вакцинували -там червоне.Придурки блт
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22.01.2021 12:56 Відповісти
В общем, где высокая солнечная активность, там низкое распространение этой заразы. Аксиома, проникающая способность ультрафиолетового облучения убивает вирусы и бактерии.
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22.01.2021 13:11 Відповісти
Это такая филькина грамота этот ваш список. Кто делает тесты? Почему в Европе тесты бесплатные и на каждом шагу, а в Украине 800-1100 гривен надо отдать? Из моих знакомых в Украине уже переболели 63 человека в разных городах, а тесты сдавали только 6 человек.
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22.01.2021 15:01 Відповісти
 
 