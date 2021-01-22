МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зони за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

МОЗ оновив перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Так, до "червоної зони" віднесені 68 країн (тижнем раніше було 66 країн). Серед них: Ірландія, Чехія, Велика Британія, Португалія, Білорусь, Росія, Франція, Італія та інші.

У списку "зелених" країн: Туреччина, Болгарія, Єгипет, Японія, Вірменія та інші.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 204,3 активні випадки COVID-19 на 100 тис. населення. Відповідно Україну віднесено до країн "зеленої" зони.

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