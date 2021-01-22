"Слуга народу" Гетманцев попросив фракцію не замовчувати питання Дубінського: "Водевіль плавно переходить у мильну оперу з елементами гротеску"

"Слуга народу" Данило Гетманцев дорікнув фракції СН в "гробовому мовчанні" з приводу санкцій США проти їхнього колеги Олександра Дубінського.

Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп СН Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

"Водевіль, розіграний навколо Олександра Дубінського, певними групами впливу, плавно переходить у мильну оперу з елементами гротеску зі своїми рядженими провокаторами, інтригами і дрімучою драматургією.

П'єса розгортається на тлі мертвого мовчання фракції.

Переконаний, що попри особисте ставлення до будь-якого політика, ми завжди повинні залишатися людьми і як можна довше - командою. Сильні ми єдністю, чесністю та відкритістю.

Вважаю за необхідне не замовчувати питання, а глибоко з ним розібратися і виробити спільну позицію, ставши в результаті сильнішими", - заявив "слуга народу" Гетманцев.

Також читайте: Пресслужба Офісу генпрокурора підтвердила, що проти нардепа СН Дубінського відкрили 2 провадження, - ЗМІ

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.