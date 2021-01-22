"Слуга народу" Гетманцев попросив фракцію не замовчувати питання Дубінського: "Водевіль плавно переходить у мильну оперу з елементами гротеску"
"Слуга народу" Данило Гетманцев дорікнув фракції СН в "гробовому мовчанні" з приводу санкцій США проти їхнього колеги Олександра Дубінського.
Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп СН Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.
"Водевіль, розіграний навколо Олександра Дубінського, певними групами впливу, плавно переходить у мильну оперу з елементами гротеску зі своїми рядженими провокаторами, інтригами і дрімучою драматургією.
П'єса розгортається на тлі мертвого мовчання фракції.
Переконаний, що попри особисте ставлення до будь-якого політика, ми завжди повинні залишатися людьми і як можна довше - командою. Сильні ми єдністю, чесністю та відкритістю.
Вважаю за необхідне не замовчувати питання, а глибоко з ним розібратися і виробити спільну позицію, ставши в результаті сильнішими", - заявив "слуга народу" Гетманцев.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
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Вы иностранных слов боитесь , так Гугл в помощь , какой он либерторианец ?
Читать Дубинского в последние дни сплошное удовольствие.
. Зассал он конкретно.
. Героический румын..
Став перед Беней в позицию "раком" вы чувствуете себя сильнее, да Гетьманцев..
Вот уж где "мыльная опера с элементами гротеска", вот уж где водевиль !
А клоун как в рот воды набрал.
По идее, на этой почве у них должен произойти раскол в партии и тогда, прощай зеленая монобильшисть.
Штоаа???!