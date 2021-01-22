УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6711 відвідувач онлайн
Новини Скандали в Слузі народу
7 077 33

"Слуга народу" Гетманцев попросив фракцію не замовчувати питання Дубінського: "Водевіль плавно переходить у мильну оперу з елементами гротеску"

"Слуга народу" Данило Гетманцев дорікнув фракції СН в "гробовому мовчанні" з приводу санкцій США проти їхнього колеги Олександра Дубінського.

Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп СН Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

"Водевіль, розіграний навколо Олександра Дубінського, певними групами впливу, плавно переходить у мильну оперу з елементами гротеску зі своїми рядженими провокаторами, інтригами і дрімучою драматургією.

П'єса розгортається на тлі мертвого мовчання фракції.

Переконаний, що попри особисте ставлення до будь-якого політика, ми завжди повинні залишатися людьми і як можна довше - командою. Сильні ми єдністю, чесністю та відкритістю.

Вважаю за необхідне не замовчувати питання, а глибоко з ним розібратися і виробити спільну позицію, ставши в результаті сильнішими", - заявив "слуга народу" Гетманцев.

Також читайте: Пресслужба Офісу генпрокурора підтвердила, що проти нардепа СН Дубінського відкрили 2 провадження, - ЗМІ

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Слуга народу Гетманцев попросив фракцію не замовчувати питання Дубінського: Водевіль плавно переходить у мильну оперу з елементами гротеску 01

Автор: 

санкції (11773) США (22590) Гетманцев Данило (873) Слуга народу (2811) Дубінський Олександр (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
алкаш призывает парикмахеров, нянь, любовниц и любовников, фотографов и половину состава говноквартал 95 в Раде высказаться))...интересно будет услышать
показати весь коментар
22.01.2021 12:48
+10
"Слуга народа" Гетманцев попросил фракцию не замалчивать вопрос Дубинского:"Водевиль плавно переходит в мыльную оперу с элементами гротеска" - Цензор.НЕТ 9089

Читать Дубинского в последние дни сплошное удовольствие.
. Зассал он конкретно.
. Героический румын..
показати весь коментар
22.01.2021 12:47
+9
сашеньку исключать из фракции нельзя , иначе Игорь Валерьевич отзовёт всех своих слуг и тогда капут фракции
показати весь коментар
22.01.2021 12:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гетьманцев ублюдок похлеще дубинского...Мразь либерторианская.
показати весь коментар
22.01.2021 12:45 Відповісти
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
Вы иностранных слов боитесь , так Гугл в помощь , какой он либерторианец ?
показати весь коментар
22.01.2021 12:52 Відповісти
Ну чому ж?Була навіть партія лібертативної свободи,яка захищала геїв та їх право на браки.В цьому сенсі Гетьманцев(язичєскій нацист),який називав Закон про захист української мови МОВНИМ НАЦИЗМОМ,є 100-відсотковим підором,тим самим лібертарианцем.Лібертаріанці вони різні.
показати весь коментар
22.01.2021 15:01 Відповісти
Вы хоть поинтересуйтесь значением слов, которыми артикулируете
показати весь коментар
22.01.2021 13:03 Відповісти
ты ученое...в Трускавец сгоняй и сам подлечись .
показати весь коментар
22.01.2021 13:27 Відповісти
он шестерка дубинского
показати весь коментар
22.01.2021 13:06 Відповісти
гетманцев -ты пойдешь впереди зеленого стада давать показания за создание экономических прокладок и сдачу национальных интересов
показати весь коментар
22.01.2021 14:22 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев попросил фракцию не замалчивать вопрос Дубинского:"Водевиль плавно переходит в мыльную оперу с элементами гротеска" - Цензор.НЕТ 9089

Читать Дубинского в последние дни сплошное удовольствие.
. Зассал он конкретно.
. Героический румын..
показати весь коментар
22.01.2021 12:47 Відповісти
алкаш призывает парикмахеров, нянь, любовниц и любовников, фотографов и половину состава говноквартал 95 в Раде высказаться))...интересно будет услышать
показати весь коментар
22.01.2021 12:48 Відповісти
сашеньку исключать из фракции нельзя , иначе Игорь Валерьевич отзовёт всех своих слуг и тогда капут фракции
показати весь коментар
22.01.2021 12:48 Відповісти
Як не дивно, звільнення Дубинського призведе до розпуску парламенту.
показати весь коментар
22.01.2021 12:51 Відповісти
може бути і так
показати весь коментар
22.01.2021 12:54 Відповісти
Не поспішайте, санкції Собачого Рота автоматом перекинуться на "партію" Слуга народу - будете отримувати замість баксів в конвертах у кращому випадку гривні, у гіршому - тугрики.
показати весь коментар
22.01.2021 12:49 Відповісти
Відчуття, що опариші у вуличному нужнику намагаються звідти вилізти по спинах один одного!
показати весь коментар
22.01.2021 12:50 Відповісти
ой и какое ж оно все же тошнотворное...*****...
показати весь коментар
22.01.2021 12:53 Відповісти
Зебилы, а у вас такие же рты? Надо же как-то вас различать. Может по рту?
показати весь коментар
22.01.2021 12:54 Відповісти
Тобто гетманцев образився що проти нього і решти вати не ввели санкції? Вати у них багато,а санкцій всім не вистачило?
показати весь коментар
22.01.2021 12:55 Відповісти
А що ви хотіли від того хто був помічником у сівковича ?
показати весь коментар
22.01.2021 12:57 Відповісти
Та я хотів би щоб їм санкцій добавили або взагалі депортували всю вату. кху .-..ям.
показати весь коментар
22.01.2021 13:05 Відповісти
Їм тільки ліхтарні стовпи допоможуть ...
показати весь коментар
22.01.2021 13:26 Відповісти
Дуже б допомогла політична воля справжнього українського керівництва,але його нема ні в минулому і не видно в майбутньому.Все фікція а керує мордор. На жаль.
показати весь коментар
22.01.2021 13:44 Відповісти
..став в итоге сильнее (с)
Став перед Беней в позицию "раком" вы чувствуете себя сильнее, да Гетьманцев..
Вот уж где "мыльная опера с элементами гротеска", вот уж где водевиль !
показати весь коментар
22.01.2021 12:58 Відповісти
Не сцать , зебилы! У папашки Байдена припасено еще много санкций для вас - вкусных и полезных, главное неи порвите свой собачий рот
показати весь коментар
22.01.2021 12:58 Відповісти
Дубинский хоть в отличие от остальной зеленой братии может внятно свои мысли высказывать,зря только на хозяев жизни попер буром.
показати весь коментар
22.01.2021 13:00 Відповісти
"Мильна опера" в їх розумінні означає, що треба запасатися милом, вазеліном і чимось схожим, бо "драть будут нє по дєтскі".
показати весь коментар
22.01.2021 13:07 Відповісти
Припекает уже.
А клоун как в рот воды набрал.
По идее, на этой почве у них должен произойти раскол в партии и тогда, прощай зеленая монобильшисть.
показати весь коментар
22.01.2021 13:13 Відповісти
"Сильны мы единством, честностью и открытостью."

Штоаа???!
показати весь коментар
22.01.2021 13:26 Відповісти
Починайте його в тупий, собачий рот... громадяни підключаться...
показати весь коментар
22.01.2021 13:38 Відповісти
Во, правильно. Все государственные дела фракция имени Ары Хамия уже порешала, в государстве всё налажено - теперь можно и внутренними проблемами фракции заняться.
показати весь коментар
22.01.2021 14:20 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев попросив фракцію не замовчувати питання Дубінського: "Водевіль плавно переходить у мильну оперу з елементами гротеску" - Цензор.НЕТ 7583
показати весь коментар
22.01.2021 14:54 Відповісти
Гетманцєв,це мабуть той "економіст",що "пасчітал" і заяввіл,чта ані могут запраста платіть учітєлям в школах по 4 000 євріков.За це його і призначили керівником фінансового комітету Ради.
показати весь коментар
22.01.2021 15:11 Відповісти
Животное которое разинуло пасть на фото, это и есть Дубинский?
показати весь коментар
22.01.2021 16:44 Відповісти
а що там "замовчувати".нормальна партія вже давно виключила б його зі свого списку,за "нанесення шкоди репутації партії" і забули б про цього корупціонера і коломойської підстилки.а разом і з ним і всіх "сочуствующих"...але це ж "слуга народу",їх і партією то назвати важко,кому там цікава ця "репутація"😆😆😆.
показати весь коментар
23.01.2021 09:20 Відповісти
 
 