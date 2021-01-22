Кличко: Київ закупить 1 млн доз вакцини від коронавірусу американських і європейських компаній
Київ веде переговори з кількома виробниками про закупівлю вакцини для столиці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.
"Столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу. Я використовую всі свої іноземні контакти та зв’язки, для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 мільйон доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян", – сказав Кличко.
Він підкреслив, що столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. Адже поки в Україну жодна з вакцин не надійшла. А Київ – багатомільйонне місто, де вірус тут розповсюджується найбільшими темпами.
"Ми маємо упередити поширення хвороби. Захистити, насамперед, найуразливіші категорії населення. Лікарів, які рятують сьогодні хворих, літніх людей, працівників соціальних служб, працівників сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури – транспортників, спеціалістів сфери ЖКГ. Правоохоронців, рятувальників та інших", – наголосив мер Києва.
Він зауважив, що сьогодні у міської влади є попередні домовленості з деякими виробникам.
Віталій Кличко зазначив, що в столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації: є обладнання для зберігання вакцини, кабінети щеплень, а фахівцям централізовано проведуть відповідні навчання.
"Місто закупатиме вакцину напряму, у виробників. Вакцина, яку придбає столиця, буде застосовуватися виключно безкоштовно і для визначених категорій людей. Як тільки ми підпишемо контракт, я одразу поінформую про це киян, громадськість. А сьогодні я подаю на розгляд депутатів проект рішення про внесення змін до програми "Здоров’я киян" на 2021 рік, яке дозволить за рахунок міського бюджету закупити вакцину та вакцинувати зазначені категорії киян", – сказав мер Києва.
Він у прямому ефірі, під час брифінгу, підписав розпорядження про відповідний проект рішення.
"Ми маємо невідкладно ухвалити це рішення, щоб не зволікати з оплатою, як тільки буде підписаний контракт. Щоб Київ якнайшвидше отримав вакцину", - наголосив Віталій Кличко.
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клованы по своей воле ничего не переадресовуют - они бабло из рук не выпускают, у них на бабло хватательный рефлекс.
это как раз местные власти перехватывают полномочия.
потому что с клованов толку ноль - это уже все видят.
а прочитал ты о том, что они бабло на вакцину не выпустят
точнее, не удается совсем.
последнее твое предложение - набор слов.
вчитайся в него критически.
Или быдло должно только строем ходить для обеспечения откатов пастухам?
Да - Кличко лично не будет проводить ни закупки, ни саму вакцинацию...
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Геник, проспись... Виталику сейчас и на....не нужны рейтинги. Тем более от тебя.
т.е. кто хочет (из мэров, например) может самостоятельно вести переговоры????
https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/zakupivlyu-vaktsin-vid-covid-19-sabotuvav-funktsioner-ofisu-prezidenta-dzherelo.htm Закупівлю вакцин проти COVID-19 саботував функціонер Офісу президента, - джерело
В точку.
Вы себе выбрали свою местную власть. Вот к ней и топайте с вопросами.
Однак не зробила цього через саботаж радника президента з дипломатичних питань Ігоря Жовкви.
Тому мер Києва не став чекати від Зевлади вакцини , а вирішив діяти самостійно !
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И Виталия столько лавров, что и тебе на могилку будет что положить...
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А я не забуду тебе сказать - А ты кто и кому интересно твоё мнение?