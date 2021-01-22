Кличко: Київ закупить 1 млн доз вакцини від коронавірусу американських і європейських компаній

Київ веде переговори з кількома виробниками про закупівлю вакцини для столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу. Я використовую всі свої іноземні контакти та зв’язки, для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 мільйон доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян", – сказав Кличко.

Він підкреслив, що столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. Адже поки в Україну жодна з вакцин не надійшла. А Київ – багатомільйонне місто, де вірус тут розповсюджується найбільшими темпами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Sinovac Biotech представив результати випробувань вакцини CoronaVac у трьох країнах: Загальний показник ефективності - 50,38%

"Ми маємо упередити поширення хвороби. Захистити, насамперед, найуразливіші категорії населення. Лікарів, які рятують сьогодні хворих, літніх людей, працівників соціальних служб, працівників сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури – транспортників, спеціалістів сфери ЖКГ. Правоохоронців, рятувальників та інших", – наголосив мер Києва.

Він зауважив, що сьогодні у міської влади є попередні домовленості з деякими виробникам.

Віталій Кличко зазначив, що в столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації: є обладнання для зберігання вакцини, кабінети щеплень, а фахівцям централізовано проведуть відповідні навчання.

"Місто закупатиме вакцину напряму, у виробників. Вакцина, яку придбає столиця, буде застосовуватися виключно безкоштовно і для визначених категорій людей. Як тільки ми підпишемо контракт, я одразу поінформую про це киян, громадськість. А сьогодні я подаю на розгляд депутатів проект рішення про внесення змін до програми "Здоров’я киян" на 2021 рік, яке дозволить за рахунок міського бюджету закупити вакцину та вакцинувати зазначені категорії киян", – сказав мер Києва.

Він у прямому ефірі, під час брифінгу, підписав розпорядження про відповідний проект рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи закликали заборонити реєстрацію російської вакцини проти COVID-19

"Ми маємо невідкладно ухвалити це рішення, щоб не зволікати з оплатою, як тільки буде підписаний контракт. Щоб Київ якнайшвидше отримав вакцину", - наголосив Віталій Кличко.