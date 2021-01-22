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Новини Коронавірус і карантин
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Кличко: Київ закупить 1 млн доз вакцини від коронавірусу американських і європейських компаній

Кличко: Київ закупить 1 млн доз вакцини від коронавірусу американських і європейських компаній

Київ веде переговори з кількома виробниками про закупівлю вакцини для столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу. Я використовую всі свої іноземні контакти та зв’язки, для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 мільйон доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян", – сказав Кличко.

Він підкреслив, що столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. Адже поки в Україну жодна з вакцин не надійшла. А Київ – багатомільйонне місто, де вірус тут розповсюджується найбільшими темпами.

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"Ми маємо упередити поширення хвороби. Захистити, насамперед, найуразливіші категорії населення. Лікарів, які рятують сьогодні хворих, літніх людей, працівників соціальних служб, працівників сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури – транспортників, спеціалістів сфери ЖКГ. Правоохоронців, рятувальників та інших", – наголосив мер Києва.

Він зауважив, що сьогодні у міської влади є попередні домовленості з деякими виробникам.

Віталій Кличко зазначив, що в столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації: є обладнання для зберігання вакцини, кабінети щеплень, а фахівцям централізовано проведуть відповідні навчання.

"Місто закупатиме вакцину напряму, у виробників. Вакцина, яку придбає столиця, буде застосовуватися виключно безкоштовно і для визначених категорій людей. Як тільки ми підпишемо контракт, я одразу поінформую про це киян, громадськість. А сьогодні я подаю на розгляд депутатів проект рішення про внесення змін до програми "Здоров’я киян" на 2021 рік, яке дозволить за рахунок міського бюджету закупити вакцину та вакцинувати зазначені категорії киян", – сказав мер Києва.

Він у прямому ефірі, під час брифінгу, підписав розпорядження про відповідний проект рішення.

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"Ми маємо невідкладно ухвалити це рішення, щоб не зволікати з оплатою, як тільки буде підписаний контракт. Щоб Київ якнайшвидше отримав вакцину", - наголосив Віталій Кличко.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
удар под дых кловану с компанией криворожских гопников....молоток Виталя)
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22.01.2021 12:55
+13
Если МОЗ оказался способен только чесать языком, то почему бы и нет?
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22.01.2021 13:01
+11
У нас клован окремо, а Україна окремо.
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22.01.2021 13:17
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не, это первый звонок, что закупки вакцины для населения переадресуют на местные громады, за их же кошты
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22.01.2021 13:01 Відповісти
переоцениваешь клованов.
клованы по своей воле ничего не переадресовуют - они бабло из рук не выпускают, у них на бабло хватательный рефлекс.

это как раз местные власти перехватывают полномочия.
потому что с клованов толку ноль - это уже все видят.
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22.01.2021 13:59 Відповісти
тебе с трудом удается понимать прочитанное...
а прочитал ты о том, что они бабло на вакцину не выпустят
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22.01.2021 14:10 Відповісти
тебе с трудом удается связно говорить.
точнее, не удается совсем.

последнее твое предложение - набор слов.
вчитайся в него критически.
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22.01.2021 14:14 Відповісти
никто не говорил...тебе показалось...
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22.01.2021 14:24 Відповісти
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22.01.2021 13:17 Відповісти
удар под дых кловану с компанией криворожских гопников....молоток Виталя)
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22.01.2021 12:55 Відповісти
Это что то новенькое....Хм, так можно и району, улице....дому тоже закупится?! Бред...для поднятия рейтингов педалика...ну говорит то хорошее!
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22.01.2021 12:55 Відповісти
Если МОЗ оказался способен только чесать языком, то почему бы и нет?
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22.01.2021 13:01 Відповісти
"Хм, так можно и району, улице....дому тоже закупится?" - а почему нельзя?

Или быдло должно только строем ходить для обеспечения откатов пастухам?
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22.01.2021 13:19 Відповісти
потому что это ВАКЦИНА, а не кока кола или пицца...балбес ты. Сдохнуть можешь!
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22.01.2021 13:30 Відповісти
ты считаешь, что Пфайзер государствам продаёт настоящую вакцину, а муниципалитетам поддельную ?
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22.01.2021 13:43 Відповісти
чукча, так её ж не на паРаше закупать будут, и закупать будут не проходимцы типа Степанова с Зе-жуликом, а специалисты у специалистов и не на базаре...
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22.01.2021 13:44 Відповісти
чурбан, ну уж точно не педалик!
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22.01.2021 13:49 Відповісти
село, руководители просто согласовывают действия специалистов.
Да - Кличко лично не будет проводить ни закупки, ни саму вакцинацию...
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22.01.2021 13:59 Відповісти
.для поднятия рейтингов педалика...
===
Геник, проспись... Виталику сейчас и на....не нужны рейтинги. Тем более от тебя.
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22.01.2021 14:17 Відповісти
Это корова Степанова и он ее доит.
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22.01.2021 12:55 Відповісти
Гарна новина для киян!👍🏼👍🏼👍🏼
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22.01.2021 12:55 Відповісти
а так можно? не централизовано, без степашкиного отката???
т.е. кто хочет (из мэров, например) может самостоятельно вести переговоры????
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22.01.2021 12:55 Відповісти
Може спробувати в статусі мера столиці європейської держави,президент і уряд якої саботують закупівлю.
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22.01.2021 13:05 Відповісти
думаю ...медицинская мафия будет против
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22.01.2021 13:12 Відповісти
Іншого виходу немає. Бо з прєзіком від Бєні каші не звариш.
https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/zakupivlyu-vaktsin-vid-covid-19-sabotuvav-funktsioner-ofisu-prezidenta-dzherelo.htm Закупівлю вакцин проти COVID-19 саботував функціонер Офісу президента, - джерело
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22.01.2021 13:01 Відповісти
т е у нас получается киев отдельно а Украина отдельно?? так Кличко??
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22.01.2021 13:13 Відповісти
У нас клован окремо, а Україна окремо.
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22.01.2021 13:17 Відповісти
+100000000....
В точку.
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22.01.2021 14:03 Відповісти
Спасение утопающи - дело рук сами утопающих.

Вы себе выбрали свою местную власть. Вот к ней и топайте с вопросами.
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22.01.2021 17:39 Відповісти
Україна не скористалася щонайменше трьома можливостями отримати вакцину від COVID-19 на кілька місяців раніше від анонсованого березня.
Однак не зробила цього через саботаж радника президента з дипломатичних питань Ігоря Жовкви.
Тому мер Києва не став чекати від Зевлади вакцини , а вирішив діяти самостійно !
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22.01.2021 13:24 Відповісти
Якщо 48 млн громадян вколють по 500 грн вакциною (за кеш чи кеш з бюджету) то фармкомпанія заробить тут 1 млр доларів. Тут буде ціла війна за вакцинацію.
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22.01.2021 13:58 Відповісти
Могу сказать только одно: Виталя поставил зелупу раком - и это есть гут.
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22.01.2021 14:02 Відповісти
Боксеру не дают покоя лавры Степашки, тоже хочется немного поиметь на закупках вакцины.
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22.01.2021 14:03 Відповісти
не дают покоя лавры
===
И Виталия столько лавров, что и тебе на могилку будет что положить...
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22.01.2021 14:22 Відповісти
У правоохренителей в этом году достаточно щедрое финансинование из Госбюджета. Может быть разрешить им самим покупать вакцину для своих? А не тянуть деньги из местных бюджетов? Немного меньше денежек на парализаторы(электрошокеры), например. Аваков, предложите Кабмину статью расходов из вашего раздувшегося бюджета-на вакцинацию для ваших. Или это невозможно?
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22.01.2021 14:15 Відповісти
Витале забыли рассказать, что Киев - не отдельное государство? Или теперь каждый глава поселкового совета самостоятельно должен заботиться о закупке вакцины? Понтарь долбанный...
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22.01.2021 14:17 Відповісти
Витале забыли рассказать
===
А я не забуду тебе сказать - А ты кто и кому интересно твоё мнение?
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22.01.2021 14:26 Відповісти
Правилно выбрали мэра киевляне. А было бы в мэрах вот это чмо, деньги из бюджета Киева уже ветром бы сдуло. В её и другие ЗЕлёные карманы.
Кличко: Київ закупить 1 млн доз вакцини від коронавірусу американських і європейських компаній - Цензор.НЕТ 5997
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22.01.2021 15:36 Відповісти
Соседей не вакцинировать. Им и китайчатина сойдет.
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22.01.2021 17:37 Відповісти
Повезло Киеву что есть такой мер! Вата гоу меняться Харьков на Киев!
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22.01.2021 18:09 Відповісти
 
 