Арестович назвав три головні складності у переговорах з РФ стосовно Донбасу, серед яких - проблеми з довірою між країнами
Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів, що заважає отримати результат у переговорах з Росією стосовно Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ефірі каналу "Україна 24".
"В чому три складності полягають. Перше: ці угоди (щодо вирішення питання Донбасу. – Ред.) мають добровільний характер. Немає доброї волі – гальмується виконання угод. Друге: парламент користується політичним суверенітетом. ТКГ може виробити будь-які рекомендації, пропозиції. Потім вони переходять до парламенту, а парламент каже "ні". І що ми будемо робити? Нічого.
Третє: у нас і росіян дуже давня складна історія конфлікту. Ми пам’ятаємо "мєшковщину" в Криму в 1995-1996 роках – перша спроба відібрати Крим; Тузла тощо. У нас втрачений будь-який апарат довіри", - сказав він.
Арестович запропонував варіант вирішення проблеми з довірою між країнами.
"Має бути хтось, хто дасть вірчі грамоти нам і росіянам, хтось, кому повірить і українська, і російська сторона. Наприклад, Росія постійно звинувачує Німеччину і Францію, що вони зайняли сторону України, що вони більше не можуть бути посередниками", - сказав він.
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Доречі, слово "нісенітниця" ламає щелепи лаптєногих надійніше ніж "паляниця".)
О ЧЁМ, мать твою, договориться?
Договор с Кремлём возможен только на условиях Кремля, не знал?
Дети, поймите простую вещь: "блогер Арестович" - это вывеска для вас, наивных читателей фейсбука.
Арестович - это Министерство Обороны, так понятно ?
Или вы в самом деле думаете что майор военной разведки будет нести отсебятину ?
Но вот вопрос: а почему они это делают здесь, а не на фронте ? В окопе сидеть не хочется, по-видимому ? Или свист снарядов быстро прочищает запотевшие от боевого духа головы ?
Мы против бреда перекрасившегося полуактера-полублогера о доверии между Украиной и оккупантом.
Зеленский давеча предложил мобилизовать всех подряд, включая женщин, и послать их отвоёвывать Крым. Вскоре после этого выступил Хомчак (по должности - именно он Главком ВСУ, а не Зеленский). И сказал что РФ останется соседом, как бы оно дальше не сложилось.
И Зеленский больше не поднимал вопрос о мобилизации.
Вы ведь умный человек. Ответьте на вопрос: кто же на самом деле управляет страной сегодня ?
Зеля гундел свой бред о всеобщей мобилизации только для того, чтобы напугать лохторат, который не додумается задать вопрос "А можно несколько примеров всеобщих мобилизаций женщин и мужчин в современных войнах?". Напугать для того, чтобы принудить население одобрить капитуляцию и не воевать под предводительством величайшего воеваки Зели, Ермака, Арестовича, который подался в зону ООС только в 2018 году, а не в горячий период 2014-2015 годов.
2) Решения о том: воевать или не воевать, и как именно воевать - принимают не Ермак, и не Зеленский. Решения принимает консенсус в правящем классе (в Украине правящий класс - это олигархат). Правда, с начала войны появился новый фактор: в Украине появилась армия, и с её мнением приходится считаться.
Так вот: консенсус между олигархатом и армией состоит в том что конфликт следует заморозить. О чём они договорились с российскими олигархами - то нам неведомо. Но, видимо, с той стороны - такое же мнение.
А Хомчак озвучил решение, принятое хозяевами страны (ни Ермак, ни Зеленский к ним не относятся).
Вы слишком персонифицируете политику. Хотя в рамках сегодняшнего государственного устройства, решения принимают хозяева ФПГ (финансово-промышленных групп). По-простому: олигархи.
Если я не ошибаюсь, на свой странице в фейсбуке весной 2019 года он писал, что заключал контракт на год в 2018 году.
А то, что Арестовича взял в свое ближайшее окружение Ермак, говорит о том, что он стопроцентно их человек-консерва. Патриотов Украины в кругу ермаков-татаровых нет.
Иди своей дорогой.
Є проблема довіри українців до Арестовича.
на правій - ЧЕРЕВИК.
То й не знає кому підмахувати !