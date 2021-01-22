Арестович назвав три головні складності у переговорах з РФ стосовно Донбасу, серед яких - проблеми з довірою між країнами

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів, що заважає отримати результат у переговорах з Росією стосовно Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ефірі каналу "Україна 24".

"В чому три складності полягають. Перше: ці угоди (щодо вирішення питання Донбасу. – Ред.) мають добровільний характер. Немає доброї волі – гальмується виконання угод. Друге: парламент користується політичним суверенітетом. ТКГ може виробити будь-які рекомендації, пропозиції. Потім вони переходять до парламенту, а парламент каже "ні". І що ми будемо робити? Нічого.

Третє: у нас і росіян дуже давня складна історія конфлікту. Ми пам’ятаємо "мєшковщину" в Криму в 1995-1996 роках – перша спроба відібрати Крим; Тузла тощо. У нас втрачений будь-який апарат довіри", - сказав він.

Арестович запропонував варіант вирішення проблеми з довірою між країнами.

"Має бути хтось, хто дасть вірчі грамоти нам і росіянам, хтось, кому повірить і українська, і російська сторона. Наприклад, Росія постійно звинувачує Німеччину і Францію, що вони зайняли сторону України, що вони більше не можуть бути посередниками", - сказав він.

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