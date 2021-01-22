Сьогодні починається судове слідство у справі про зґвалтування в Кагарлику, - адвокатка Сотник

Сьогодні, 22 січня, починається судове слідство у справі зґвалтування жінки співробітниками поліції Кагарлика.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявила адвокатка потерпілої Олена Сотник.

"З сьогоднішнього дня починається безпосередньо судове слідство над усіма обвинуваченими. Уже зараз доведені три епізоди. Не тільки зґвалтування і тортур в травні, але ще і попередні тортури, які мають доказову базу. Вони показують системність", - зазначила вона.

Сотник розповіла, що зараз в цій справі п'ять постраждалих. Насильство було систематичним.

Адвокатка потерпілих додала також, що майже всіх поліцейських із Кагарлицької дільниці, яку розформували, перевели в Обухів. За результатами перевірок деяких навіть підвищили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зґвалтування в Кагарлику: Поліцейські за кілька годин до злочину "викрали" для слідчих дій неповнолітню сестру потерпілої

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.