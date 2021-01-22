Сьогодні починається судове слідство у справі про зґвалтування в Кагарлику, - адвокатка Сотник
Сьогодні, 22 січня, починається судове слідство у справі зґвалтування жінки співробітниками поліції Кагарлика.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявила адвокатка потерпілої Олена Сотник.
"З сьогоднішнього дня починається безпосередньо судове слідство над усіма обвинуваченими. Уже зараз доведені три епізоди. Не тільки зґвалтування і тортур в травні, але ще і попередні тортури, які мають доказову базу. Вони показують системність", - зазначила вона.
Сотник розповіла, що зараз в цій справі п'ять постраждалих. Насильство було систематичним.
Адвокатка потерпілих додала також, що майже всіх поліцейських із Кагарлицької дільниці, яку розформували, перевели в Обухів. За результатами перевірок деяких навіть підвищили.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.
22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
При каденции Януковича силовики чувствовали себя достаточно вольготно, потому что над ними не было надлежащего контроля. Так, например, во Врадиевке трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала пострадавшая Ирина Крашкова.
Преступление такого же характера, с тяжкими последствиями совершили силовики в украинском городе Кагарлык.
Как рассказали журналистам в ГБР, ночью с 23 на 24 мая 2020 оперативники Кагарлыцкого отделения полиции в своем кабинете пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После издевательств и запугивания гражданки, начальник сектора криминальной полиции пан Николай Кузив и оперуполномоченный пан Сергей Сулима несколько раз изнасиловали свою жертву.
В городе Переяслав-Хмельницком, Киевской области, пьяные реформированные полицейские застрелили пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова. Убийцами ребенка оказались старший сержант группы реагирования 42-летний Василий Петровец, и инспектор водной патрульной полиции 31-летний лейтенант Иван Приходько.
Недавно «отличился» и одесский силовик. Следователи Государственного бюро расследований сообщили подозрение в изнасиловании несовершеннолетней девочки инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции в г. Одессе. В буцегарне узники уже ожидают прибытие этого «героя».