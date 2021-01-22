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Сьогодні починається судове слідство у справі про зґвалтування в Кагарлику, - адвокатка Сотник

Сьогодні починається судове слідство у справі про зґвалтування в Кагарлику, - адвокатка Сотник

Сьогодні, 22 січня, починається судове слідство у справі зґвалтування жінки співробітниками поліції Кагарлика.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявила адвокатка потерпілої Олена Сотник.

"З сьогоднішнього дня починається безпосередньо судове слідство над усіма обвинуваченими. Уже зараз доведені три епізоди. Не тільки зґвалтування і тортур в травні, але ще і попередні тортури, які мають доказову базу. Вони показують системність", - зазначила вона.

Сотник розповіла, що зараз в цій справі п'ять постраждалих. Насильство було систематичним.

Адвокатка потерпілих додала також, що майже всіх поліцейських із Кагарлицької дільниці, яку розформували, перевели в Обухів. За результатами перевірок деяких навіть підвищили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зґвалтування в Кагарлику: Поліцейські за кілька годин до злочину "викрали" для слідчих дій неповнолітню сестру потерпілої

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

Автор: 

зґвалтування (384) Київська область (4007) Нацполіція (15138) суд (11659) Сотник Олена (21)


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На не красную зону ментов.
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22.01.2021 13:06 Відповісти
Нынешняя «реформированная» украинская полиция при еврейском Правительстве возвращается на уровень времен дважды судимого шапкокрада пана Виктора Януковича и похоже что «съехала с катушек».
При каденции Януковича силовики чувствовали себя достаточно вольготно, потому что над ними не было надлежащего контроля. Так, например, во Врадиевке трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала пострадавшая Ирина Крашкова.
Преступление такого же характера, с тяжкими последствиями совершили силовики в украинском городе Кагарлык.
Как рассказали журналистам в ГБР, ночью с 23 на 24 мая 2020 оперативники Кагарлыцкого отделения полиции в своем кабинете пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После издевательств и запугивания гражданки, начальник сектора криминальной полиции пан Николай Кузив и оперуполномоченный пан Сергей Сулима несколько раз изнасиловали свою жертву.
В городе Переяслав-Хмельницком, Киевской области, пьяные реформированные полицейские застрелили пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова. Убийцами ребенка оказались старший сержант группы реагирования 42-летний Василий Петровец, и инспектор водной патрульной полиции 31-летний лейтенант Иван Приходько.
Недавно «отличился» и одесский силовик. Следователи Государственного бюро расследований сообщили подозрение в изнасиловании несовершеннолетней девочки инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции в г. Одессе. В буцегарне узники уже ожидают прибытие этого «героя».
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22.01.2021 13:07 Відповісти
Поки самі громадяни не будуть вибирати начальників райвіділів і дільничних ці Кагарлики і Врадієвкі будуть вічно повторюватись. Мало того, ця хабарна мусорня лізе, завдяки валізам з доларами які вони пхають на верх їх начальникам на самі вершини влади, інфікуючі всю вертикаль влади. Тому в райвіділах не може бути начальник чи його сім'я власником базарів, яток, магазинів заводів , бізнесів тощо. Самі громадяни повинні вибирати таких начальників на альтернативній основі як вибирають шерифів. І де закон про обіг зброї в Україні. Поліцаї це не народна структура, це нагайки панів, тому народ і поліція повинні мати паритер в володінні зброєю. А бо позбавити поліцію зброї, або надати її також і громадянам, бо ніхто не захистить будинок від бандитів на хуторі Веприк, чи такий же приватний будинок десь на периферії Києва.
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22.01.2021 13:54 Відповісти
Що самое интересное,после таких событий министр не подал в отставку.Ганьба.
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22.01.2021 17:40 Відповісти
Нехай дівчині щастить, а її дитина має прихисток.
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22.01.2021 18:24 Відповісти
 
 