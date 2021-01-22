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Поліція Москви готується припиняти акцію на підтримку Навального: загроза громадському порядку

Поліція Москви готується припиняти акцію на підтримку Навального: загроза громадському порядку

ГУ МВС Росії по Москві офіційно попередило про відповідальність за участь "у несанкціонованих акціях 23 січня 2021 року".

Про це йдеться на офіційному сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Спроби провести неузгоджений публічний захід, а також будь-які провокаційні дії з боку їх учасників будуть розцінюватися як загроза громадському порядку і негайно припинятися. Правоохоронні органи будуть негайно реагувати на правопорушення і вживатимуть усіх необхідних заходів для забезпечення правопорядку", - йдеться в повідомленні.

Відомство також закликає "не піддаватися на провокації, не брати участі в неузгоджених публічних заходах".

23 січня прихильники політика Олексія Навального, затриманого на 30 діб після прильоту до Росії, планують проведення акцій на його підтримку в десятках російських міст. Вимогу про звільнення політика підтримали багато відомих артистів, громадські діячі та журналісти.

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

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22.01.2021 13:17 Відповісти
До сраки цей проект,але ***** памперси-труселя незавадять.
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22.01.2021 13:27 Відповісти
Получат доблестные кацапы дубинами по спинам и убегут ныть в фб о том, как они пытались изменить страну. Рабы чёртовы
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22.01.2021 13:52 Відповісти
я так думаю

1. Путин долже посадить Навального - иначе развалится Россия
2. ЭС должны ввести санкции чтобы развалить России

бинго ! цуцванг !

.
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22.01.2021 15:03 Відповісти
Абсолютно нас рать.
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22.01.2021 15:56 Відповісти
 
 