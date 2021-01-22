Постраждалі під час пожежі в Харкові перебувають у важкому і задовільному стані, - міськрада

Один потерпілий в пожежі в будинку для людей похилого віку в Харкові зараз у стабільно важкому стані, ще четверо - в задовільному.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської міськради з посиланням на інформацію з медичних установ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, один постраждалий перебуває в опіковому відділенні лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова.

"Це чоловік після інсульту, він погано ходить, отримав 20% опіків тіла. Стан стабільно важкий. Але чоловік в притомному стані, спілкується з лікарями. Медики роблять все необхідне", - зазначили в міськраді.

Ще один постраждалий, що був доставлений в токсикологічне відділення 2-ї лікарні, сьогодні буде переведений у хоспіс. "Загроза отруєння газом знята, всіх заходів вжито, триває оформлення документів для переведення в інший заклад", - сказали в лікарні.

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Стан ще трьох врятованих, яких з пожежі направили в хоспіс 17-ї міської лікарні, медики назвали задовільним. "Люди забезпечені всім необхідним", - запевнили в міськраді.

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня, - ДСНС