Держкомісія, створена для з'ясування причин трагедії, розпочала роботу на місці пожежі в Харкові, - ДСНС. ФОТО

На місці пожежі в Харкові розпочала роботу Державна комісія, створена для з'ясування причин трагедії в будинку для літніх людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

22 січня голова ДСНС Микола Чечоткін прибув до Харкова для участі в робочому візиті президента України Володимира Зеленського, який відбувається у зв'язку з пожежею, що сталася напередодні в будинку для літніх людей. Керівництво держави вже відвідало місце трагедії.

Сьогодні Володимир Зеленський заслухає доповідь Державної комісії, яку очолив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов і яка працює над з'ясуванням причин пожежі. Крім того, голова ДСНС Микола Чечоткін візьме участь у робочій нараді під головуванням президента України з координації напрацювання механізмів запобігання подібних надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня, - ДСНС





