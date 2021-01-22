Держкомісія, створена для з'ясування причин трагедії, розпочала роботу на місці пожежі в Харкові, - ДСНС. ФОТО
На місці пожежі в Харкові розпочала роботу Державна комісія, створена для з'ясування причин трагедії в будинку для літніх людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
22 січня голова ДСНС Микола Чечоткін прибув до Харкова для участі в робочому візиті президента України Володимира Зеленського, який відбувається у зв'язку з пожежею, що сталася напередодні в будинку для літніх людей. Керівництво держави вже відвідало місце трагедії.
Сьогодні Володимир Зеленський заслухає доповідь Державної комісії, яку очолив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов і яка працює над з'ясуванням причин пожежі. Крім того, голова ДСНС Микола Чечоткін візьме участь у робочій нараді під головуванням президента України з координації напрацювання механізмів запобігання подібних надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.
Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.
За даними слідства, перевіряються три основні версії події.
Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.
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