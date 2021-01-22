На трагічному кейсі пожежі в Харкові потрібно провести реформу надання соціальних послуг, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні ринку справедливих соціальних послуг для громадян на тлі пожежі в будинку для літніх людей у Харкові. За його словами, зараз в країні не надають нормальних послуг із соціального догляду за нужденними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, на кейсі пожежі в харківському будинку для літніх людей повинна бути проведена реформа надання соціальних послуг.

"Зараз на цьому трагічному кейсі треба зробити все. Дати повноваження місту, щоб можна було надавати людям такі послуги. Треба зробити на законодавчому рівні. Ми ж не знаємо, скільки таких об'єктів є в країні. Тому будуть законодавчі ініціативи. Повинна бути реформа", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що такі послуги можуть надавати як приватними, так і державними закладами.

"Люди можуть отримувати нормальні якісні послуги. Такий ринок справедливих соціальних послуг повинен бути відкритий в Україні. Сьогодні цього немає", - зауважив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра буде день жалоби на державному рівні у зв’язку з пожежею в Харкові, - Зеленський

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня, - ДСНС