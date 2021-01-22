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На трагічному кейсі пожежі в Харкові потрібно провести реформу надання соціальних послуг, - Зеленський

На трагічному кейсі пожежі в Харкові потрібно провести реформу надання соціальних послуг, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні ринку справедливих соціальних послуг для громадян на тлі пожежі в будинку для літніх людей у Харкові. За його словами, зараз в країні не надають нормальних послуг із соціального догляду за нужденними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, на кейсі пожежі в харківському будинку для літніх людей повинна бути проведена реформа надання соціальних послуг.

"Зараз на цьому трагічному кейсі треба зробити все. Дати повноваження місту, щоб можна було надавати людям такі послуги. Треба зробити на законодавчому рівні. Ми ж не знаємо, скільки таких об'єктів є в країні. Тому будуть законодавчі ініціативи. Повинна бути реформа", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що такі послуги можуть надавати як приватними, так і державними закладами.

"Люди можуть отримувати нормальні якісні послуги. Такий ринок справедливих соціальних послуг повинен бути відкритий в Україні. Сьогодні цього немає", - зауважив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра буде день жалоби на державному рівні у зв’язку з пожежею в Харкові, - Зеленський

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня, - ДСНС

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) пожежа (4313) Харків (5569)


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Топ коментарі
+51
Кейс, *****
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22.01.2021 13:10
+41
Какое убожество... Вцепились в это слово "кейс" и везде его уже тулят. Астанавитесь!
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22.01.2021 13:10
+29
"На трагическом кейсе... нужно провести..."

На трагическом кейсе пожара в Харькове нужно провести реформу оказания социальных услуг, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5157
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22.01.2021 13:17
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Вздрючить хозяина за то что дважды министр МВД со товарищи работать легально не дают?
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22.01.2021 22:18 Відповісти
Трагічний кейс - що це таке? Ужасний чемодан, да? Анальфабети, кур/ва
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22.01.2021 18:40 Відповісти
Ну чому ж ?? Це так і перекладається "Трагічна валіза" ...
Насправді учасники вище вже пояснили - Зе невірно використав словосполучення з англійської мови.
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22.01.2021 19:35 Відповісти
Нельзя безлаберно вносить в славянский язык очень многозначное английское слово значение которого в английском очень сильно варьирует от контекста. Т.к. case это и случай и чудак (he is case), и публичный дом (case house), казус, поднадзорное лицо, довод, падеж, ящик, ларец, футляр ножны, кассета , гильза, наволочка . и т.д.
Нашим неукам для придания наукообразности своей речи очень хочется в наш весьма богатый язык впихнуть невпихуемое.
PS: Забавно, что выражение "this case things for a while" переводится "теперь всё заглохнет на некоторое время", Может быть он это думал сказать.
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23.01.2021 07:31 Відповісти
Не смог нигде найти "thing" в качестве глаглла.
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23.01.2021 07:57 Відповісти
глагола
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23.01.2021 07:59 Відповісти
В разговорной речи это как срывать (дело), откладывать (типа в долгий ящик).
Полностью эту фразу можно найти в "Новом англо-русском словаре" акад. Ю.Д.Апресяна и проф. Э.М. Медниковой. (У меня электронная версия установленная в "Kindle").
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23.01.2021 10:55 Відповісти
... а так же - назначить Жаренного Петуха советником президента по реформам.
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22.01.2021 19:11 Відповісти
А не хочет Осляра попиариться на смерти морпеха , приехать к его родителям извиниться перед ними , потому что их сын погиб , бо оно мудила приказал перестать стрелять ,война правда после этого не закончилась , но то такое . Бо этот мудак задрал уже , мало того что оно за ДВА года не в состоянии выучить свои должностные обязанности , так еще и любой социально значущий повод , хороший или плохой , так оно тут как тут со своей тупорылой мордой.
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22.01.2021 19:55 Відповісти
На трагічному кейсі пожежі в Харкові потрібно провести реформу надання соціальних послуг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8535
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22.01.2021 20:15 Відповісти
Закєйсований
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22.01.2021 21:53 Відповісти
Україною править трампівсько-х@йловське кодло в кіпах - це сама повна відповідь на питання про причини всього, що відбувається в Україні!
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22.01.2021 20:25 Відповісти
трагический кейс ... точніше трагический (для України) ідіот
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22.01.2021 21:03 Відповісти
два в одному кейсі
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22.01.2021 21:54 Відповісти
Немічних виноситимуть в зЄльонку.
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22.01.2021 21:53 Відповісти
Я думал что не доживу до такого маразма, вот вам и прикол...
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23.01.2021 03:36 Відповісти
Зараз в українські ЗМІї протягують новий проект,мабуть з подачі Єрмака та Мандель. Проект для масового вжитку і переведення пальця на інших. І називається цей "прожект"....ВИНУВАТІ ВСІ,КРІМ МЕНЕ,А БІЛЬШЕ ВСЬОГО ТІ,ЩО МЕНІ НЕ ДАЮТЬ " РАБОТАТЬ". Ось ця поїздка з тої ж серії "проєкта". Інтересно,скільки часу і як будемо розгрібати все те Лайно,що залишать людям ось такі " срезиденти" і його слуги?
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23.01.2021 06:13 Відповісти
Доповнення,пробачте. Юра! Судячи по поїздці "президента" до Харкова і реакції людей на його приїзд туди, то ті,що голосували за нього,більше всього і оскаженіло скреготали зубами з показом йому фігур із п'яти пальців. Тому потрібно може на твоїй платформі "Цензор" почати допомагати таким людям у скорійшому приведенні їх психічно-неврологічного стану до норми з коментарами цих "голосіянтів за Зе". Принцип: знаходити їх і нехай на камеру чи так висловлюють все наболіле за час того,за кого вони і голосували без тями в мізках!
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23.01.2021 06:23 Відповісти
Видосики баста? пошли трагикейсы из траги-**********-ни...
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23.01.2021 08:48 Відповісти
Вот у дурбыцала шлепера ляпы получались природно, а в цего клоуна -надприродно, та як пытается из себя умняк корчить... Одним словом, шлепер нервно курит в сторонке.
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23.01.2021 08:56 Відповісти
https://u-news.com.ua/104183-v-merezhah-dotepno-troliat-zelenskogo-za-styl-peresuvannia-iak-u-sashy-bielogo.html В мережах дотепно тролять Зеленського за стиль пересування як у "Саши Бєлого"
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23.01.2021 09:06 Відповісти
На трагічному кейсі пожежі в Харкові потрібно провести реформу надання соціальних послуг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1408
...
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23.01.2021 09:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=S8kS745qklw Проект Зеленкого закончен. Украину ждет большой передел
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23.01.2021 09:40 Відповісти
" На трагическом кейсе пожара в Харькове нужно провести реформу оказания социальных услуг, - Зеленский"
Боже, какой идиот!
Какой "кейс"?
Хоть по поводу трагедии ты можешь говорить на человеческой языке?
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23.01.2021 10:19 Відповісти
На "цьому кейсі" - Зєля модний, недоумок.
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23.01.2021 10:38 Відповісти
У Вас,мразей не кейс,а эшелон кейсов. Но болезневозбудитель не может быть лекарством. Система государственной гнили и разложения порождает миазмы таких трагедий. Лечить надо ОПЕРАТИВНО( ну отсекать то от чего гниль идёт)
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23.01.2021 11:17 Відповісти
до Зе-чма дiйшло накiнець модняве слово?
але вiслюк i тут обiсрався, бо використав його зовсiм не до мiсця...




На трагічному кейсі пожежі в Харкові потрібно провести реформу надання соціальних послуг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7368
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25.01.2021 11:33 Відповісти
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