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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановська не планує брати участь у наступних виборах у Білорусі

Тіхановська не планує брати участь у наступних виборах у Білорусі

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що не планує брати участь у наступних виборах у Білорусі, а також запропонувала розширити санкційні заходи проти білоруських структур влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Запад".

"Раніше насильство проти незгодних було фізичним. Зараз у в'язницях перебувають не тільки політв'язні, а й люди, яким не пред'явлені обвинувачення. Можливо, їх не катують, але вони страждають у в'язницях кожен день", - заявила Тіхановська в п'ятницю на пресконференції в Талліні.

За її словами, санкції "важливо застосовувати не тільки щодо вищих чинів. Важливо ввести в цей список суддів, працівників силових структур, які били людей. Перед тим, як бити людей, вони повинні зрозуміти, що їхні діти не зможуть нічого зробити в Європі".

Тіхановська додала також, що на цей момент не братиме участі в наступних виборах.

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При цьому міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, який брав участь у конференції в онлайн-режимі, висловив думку, що "санкції працюють. Вони показали крихкість режиму Лукашенка".

Міністр вважає, що Заходу слід "підтримувати чітку політичну позицію. Єдиний вихід - нові прозорі вибори".

"По-друге, важливо, щоб Захід продовжував політику санкцій. Зараз санкції застосовані до 88 осіб і семи компаній, цей список треба збільшити. По-третє, потрібна підтримка, наприклад, в питанні вакцин, в якому Лукашенко зазнав повного провалу", - додав Рейнсалу.

Автор: 

Білорусь (7925) Рейнсалу Урмас (68) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+3
А следущие выбары когда? В 2024-2025, а до того времени бяларусы и дальше будут водить хороводы на потеху Бацки?
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22.01.2021 13:42
+2
Ну так скажи людям что ты сдулась. Нефиг им хороводы водить и по кумполу получать. Дура
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22.01.2021 14:08
+1
Боже, ну какая же она дура!
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22.01.2021 13:48
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подала на ВНЖ....
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22.01.2021 13:17 Відповісти
"Светик-семицветик". То планирую, то не планирую. Народ недоумевает.
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22.01.2021 13:32 Відповісти
Но вам то чего волновацца то? У вашего царя не будет конкурентов, а это очень позитивно сказывается на результатах выборов, скажу я вам...
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22.01.2021 13:48 Відповісти
Она тебе сказала когда-нибудь что будет участвовать? Заткнись НКВДовец поганый.
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22.01.2021 14:38 Відповісти
Говорила. Уже и правительство в изгнании приготовила. Вроде пять тыс. чиновников.
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22.01.2021 15:25 Відповісти
А следущие выбары когда? В 2024-2025, а до того времени бяларусы и дальше будут водить хороводы на потеху Бацки?
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22.01.2021 13:42 Відповісти
Боже, ну какая же она дура!
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22.01.2021 13:48 Відповісти
Света, давай досвидания.
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22.01.2021 14:00 Відповісти
-- белый шум...
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22.01.2021 14:05 Відповісти
Ну так скажи людям что ты сдулась. Нефиг им хороводы водить и по кумполу получать. Дура
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22.01.2021 14:08 Відповісти
Nado prodolzat vodit sankciji protiv nezakonoj vlasti.
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22.01.2021 14:26 Відповісти
Есть тут УКРАИНЦЫ, или одни кацапы-хохлы? Всё в Беларуси решится весной, и ***** попутно уберём, вам же сделаем добро.
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22.01.2021 14:42 Відповісти
А в чем сакральный смысл весны?
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22.01.2021 15:26 Відповісти
 
 