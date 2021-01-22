Тіхановська не планує брати участь у наступних виборах у Білорусі

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що не планує брати участь у наступних виборах у Білорусі, а також запропонувала розширити санкційні заходи проти білоруських структур влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Запад".

"Раніше насильство проти незгодних було фізичним. Зараз у в'язницях перебувають не тільки політв'язні, а й люди, яким не пред'явлені обвинувачення. Можливо, їх не катують, але вони страждають у в'язницях кожен день", - заявила Тіхановська в п'ятницю на пресконференції в Талліні.

За її словами, санкції "важливо застосовувати не тільки щодо вищих чинів. Важливо ввести в цей список суддів, працівників силових структур, які били людей. Перед тим, як бити людей, вони повинні зрозуміти, що їхні діти не зможуть нічого зробити в Європі".

Тіхановська додала також, що на цей момент не братиме участі в наступних виборах.

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При цьому міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, який брав участь у конференції в онлайн-режимі, висловив думку, що "санкції працюють. Вони показали крихкість режиму Лукашенка".

Міністр вважає, що Заходу слід "підтримувати чітку політичну позицію. Єдиний вихід - нові прозорі вибори".

"По-друге, важливо, щоб Захід продовжував політику санкцій. Зараз санкції застосовані до 88 осіб і семи компаній, цей список треба збільшити. По-третє, потрібна підтримка, наприклад, в питанні вакцин, в якому Лукашенко зазнав повного провалу", - додав Рейнсалу.