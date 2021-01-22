Пєсков про мітинги на підтримку Навального: Як такої акції немає, є провокатори

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував поширювані в соціальних мережах і деяких ЗМІ заклики взяти участь в акціях 23 січня. У Кремлі назвали їх неприпустимими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Интерфакс".

Пєсков назвав осіб, які закликають до акцій, провокаторами. "Позиція може бути тільки одна: на користь безумовної необхідності дотримання закону, неприпустимості організації нелегітимних акцій і тим більше провокування до участі в них молодих людей, дітей і так далі", - розповів він про позицію Кремля.

За його словами, виші можуть оцінювати участь студентів у незаконних акціях відповідно до своєї політики.

Разом з тим, відповідаючи на питання "Эха Москвы" з приводу акції, яка обіцяє бути більш численною, ніж останні півроку-рік бували, в чому в Кремлі бачать причину такого ажіотажу, в соцмережах зокрема? Чим незадоволені ці люди? Як оцінюють у Кремлі, в чому причина? Пєсков відповів: "Послухайте, як такої акції немає. Є певні провокатори, які закликають до цієї акції. Дії провокаторів нам добре зрозумілі. Вони добре зрозумілі правоохоронним органам, і вживаються відповідні заходи щодо цих провокаторів. А що стосується людей, ну зараз нам чого заздалегідь говорити?!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція Москви готується припиняти акцію на підтримку Навального: загроза громадському порядку

Раніше поліція Москви попередила про відповідальність за участь у несанкціонованих акціях 23 січня. "Спроби провести неузгоджений публічний захід, а також будь-які провокаційні дії з боку їх учасників будуть розцінюватися як загроза громадському порядку і негайно припинятися", - йдеться в повідомленні.

Про плани провести несанкціоновані акції 23 січня повідомляли прихильники Олексія Навального.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Сьогодні російський суд заарештував на 9 діб прессекретарку Навального Кіру Ярмиш.