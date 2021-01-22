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Пєсков про мітинги на підтримку Навального: Як такої акції немає, є провокатори

Пєсков про мітинги на підтримку Навального: Як такої акції немає, є провокатори

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував поширювані в соціальних мережах і деяких ЗМІ заклики взяти участь в акціях 23 січня. У Кремлі назвали їх неприпустимими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Интерфакс".

Пєсков назвав осіб, які закликають до акцій, провокаторами. "Позиція може бути тільки одна: на користь безумовної необхідності дотримання закону, неприпустимості організації нелегітимних акцій і тим більше провокування до участі в них молодих людей, дітей і так далі", - розповів він про позицію Кремля.

За його словами, виші можуть оцінювати участь студентів у незаконних акціях відповідно до своєї політики.

Разом з тим, відповідаючи на питання "Эха Москвы" з приводу акції, яка обіцяє бути більш численною, ніж останні півроку-рік бували, в чому в Кремлі бачать причину такого ажіотажу, в соцмережах зокрема? Чим незадоволені ці люди? Як оцінюють у Кремлі, в чому причина? Пєсков відповів: "Послухайте, як такої акції немає. Є певні провокатори, які закликають до цієї акції. Дії провокаторів нам добре зрозумілі. Вони добре зрозумілі правоохоронним органам, і вживаються відповідні заходи щодо цих провокаторів. А що стосується людей, ну зараз нам чого заздалегідь говорити?!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція Москви готується припиняти акцію на підтримку Навального: загроза громадському порядку

Раніше поліція Москви попередила про відповідальність за участь у несанкціонованих акціях 23 січня. "Спроби провести неузгоджений публічний захід, а також будь-які провокаційні дії з боку їх учасників будуть розцінюватися як загроза громадському порядку і негайно припинятися", - йдеться в повідомленні.

Про плани провести несанкціоновані акції 23 січня повідомляли прихильники Олексія Навального.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Сьогодні російський суд заарештував на 9 діб прессекретарку Навального Кіру Ярмиш.

Автор: 

акція (1452) росія (64969) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+5
судя по частым блеяниям писькова , у @уйла устойчивый , непрекращающийся дрист , в бункере уже сидеть не возможно
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22.01.2021 13:20
+3
Усатый зассал походу. Раз даже прокоментировал.
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22.01.2021 13:21
+3
После Немцова он единственный остался.
С ним есть шанс какой никакой вернуть РФ в нормальное русло взаимоотношений среди других государств, а не поведение гопника во дворе, который достал уже всех.
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22.01.2021 13:32
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судя по частым блеяниям писькова , у @уйла устойчивый , непрекращающийся дрист , в бункере уже сидеть не возможно
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22.01.2021 13:20 Відповісти
Усатый зассал походу. Раз даже прокоментировал.
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22.01.2021 13:21 Відповісти
... им, дворцов заманчивые своды,
не заменят никогда "свободы"
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22.01.2021 13:23 Відповісти
а может уже хватит об этом придурке навальном вспоминать... пусть незабвенный гордом сделает с ним интервью и задаст только один вопрос - Крым чей? и на этом все закончится... он такой же падлюдчий подлый имперский кацап, как и большинство недоимперцев на расии...
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22.01.2021 13:28 Відповісти
После Немцова он единственный остался.
С ним есть шанс какой никакой вернуть РФ в нормальное русло взаимоотношений среди других государств, а не поведение гопника во дворе, который достал уже всех.
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22.01.2021 13:32 Відповісти
С ним по крайней мере можно вести диалог.
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22.01.2021 13:33 Відповісти
Надо говорить и писать о Навальном, он жертва хренля! Надо вводить санкции , проводить протесты по всему миру! Надо бы , что бы в Америке за Навального толпы ходили возле посольства параши. Что бы в Берлине , Париже стояли сочувствующие каждый день и скандировали « свободу навальному, тюрьма ворам» . Это в интересах Украины и всего демократического мира!
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22.01.2021 13:37 Відповісти
А ще іх нєту ні в Криму ні на Донбасі.ІХТАМНЄТВИВСЬОВРЬОТЄ.
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22.01.2021 13:38 Відповісти
Провокация на рашке сегодняшняя опг ***** и сам письков !
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22.01.2021 13:39 Відповісти
Козни Госдепа. Легионы НАТО у границ. Сорос на лихом коне. Спасайсяяяяя!
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22.01.2021 13:41 Відповісти
"Как таковых госдумы РФ, президента Путина и его пресс-секретаря Пескова нет. Есть отдельные провокаторы."
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22.01.2021 14:01 Відповісти
Не ну а чо. Беспроигрышный для них вариант.
1) На митинги выходят толпы народу.
2) Через 14 дней имеются аналогичные толпы зараженных потихонькую превращающиеся в горы трупов.
...
еще через какое-то время в рфии остаются только верные им жители

...

Profit
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22.01.2021 14:01 Відповісти
Украины могут помочь в протесте, заказывая такси с полным баком бензина под кремль)
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22.01.2021 14:23 Відповісти
Хотелось бы ошибаться, но что-то подсказывает, что акцией завтрашнее мероприятие действительно будет назвать трудно. Слишком уж не зрелым для реального протеста выглядит российское (прости Господи) общество. Недовольство царём ещё не означает готовность хоть чем-то пожертвовать ради его свержения. Одно дело просмотр, коммент и лайк под видосиком, и совсем другое активное гражданское сопротивление репрессивной машине, со всеми вытекающими рисками.
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22.01.2021 14:54 Відповісти
 
 