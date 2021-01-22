Фонд боротьби з COVID-19 у 2020 році не використав 231 млн грн на доплати медикам, - Рахункова палата

Фонд боротьби з COVID-19 за підсумками 2020 року не використав 116 млн грн, або майже 35% передбаченої суми на доплату медикам медзакладів системи управління Міністерства охорони здоров'я, і 115 млн грн (2,2% передбаченої суми) медикам комунальних медзакладів.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати із посиланням на главу Рахункової палати Валерія Пацкана, передає Цензор.НЕТ.

Доплати працівникам медичних закладів здійснювали за рахунок бюджетної програми доплати медикам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19. Загальна сума бюджетної програми - 5,5 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від COVID-19 у Києві вилікувалися рекордні 2 854 людини, померли 14, виявили 507 нових випадків, - Кличко

Кошти розподілялися за двома напрямками: 337 млн ​​грн - на доплати медпрацівникам закладів охорони здоров'я, що входять до сфери управління Міністерства охорони здоров'я, 5,2 млрд грн - на доплати медичним та іншим працівникам 1,563 тис. закладів охорони здоров'я комунальної форми власності.

За даними пресслужби Рахункової палати, зокрема, за рахунок передбачених 337 млн ​​грн для доплат медикам у медзакладах системи управління МОЗ планувалися доплати більш ніж для 26 тис. медиків у розмірі в середньому 2,637 тис. грн на одну людину в 100 закладах охорони здоров'я за період вересень-грудень 2020 року. Зокрема, виплати передбачалися для 8,371 тис. лікарів, 12,236 тис. осіб середнього медперсоналу та 5,627 тис. - молодшого медперсоналу.

Як повідомляє Рахункова палата, за фактом МОЗ виділило на доплати тільки 221 млн грн для 192 медичних закладів. Найбільші виплати отримали клініки "Охматдит" - 19,2 млн грн, Інститут серця - 10,2 млн грн, Центр дитячої кардіології та кардіохірургії - 9,3 млн грн, Національний інститут раку - 8,9 млн грн, держустанова "Спеціалізована багатопрофільна лікарня №1" - 8,9 млн грн. Крім того, з цієї бюджетної програми доплати були переказані для дитячих спеціалізованих санаторіїв, науково-дослідних інститутів, державних закладів, медичних університетів тощо.

Також читайте: За обслуговування держборгу кожен українець у 2020 році заплатив 3 тис. грн, - голова Рахункової палати Пацкан

У 2021 році Рахункова палата планує провести аналіз використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з COVID-19.