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Новини Бюджет-2020 Коронавірус і карантин
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Фонд боротьби з COVID-19 у 2020 році не використав 231 млн грн на доплати медикам, - Рахункова палата

Фонд боротьби з COVID-19 у 2020 році не використав 231 млн грн на доплати медикам, - Рахункова палата

Фонд боротьби з COVID-19 за підсумками 2020 року не використав 116 млн грн, або майже 35% передбаченої суми на доплату медикам медзакладів системи управління Міністерства охорони здоров'я, і 115 млн грн (2,2% передбаченої суми) медикам комунальних медзакладів.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати із посиланням на главу Рахункової палати Валерія Пацкана, передає Цензор.НЕТ.

Доплати працівникам медичних закладів здійснювали за рахунок бюджетної програми доплати медикам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19. Загальна сума бюджетної програми - 5,5 млрд грн.

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Кошти розподілялися за двома напрямками: 337 млн ​​грн - на доплати медпрацівникам закладів охорони здоров'я, що входять до сфери управління Міністерства охорони здоров'я, 5,2 млрд грн - на доплати медичним та іншим працівникам 1,563 тис. закладів охорони здоров'я комунальної форми власності.

За даними пресслужби Рахункової палати, зокрема, за рахунок передбачених 337 млн ​​грн для доплат медикам у медзакладах системи управління МОЗ планувалися доплати більш ніж для 26 тис. медиків у розмірі в середньому 2,637 тис. грн на одну людину в 100 закладах охорони здоров'я за період вересень-грудень 2020 року. Зокрема, виплати передбачалися для 8,371 тис. лікарів, 12,236 тис. осіб середнього медперсоналу та 5,627 тис. - молодшого медперсоналу.

Як повідомляє Рахункова палата, за фактом МОЗ виділило на доплати тільки 221 млн грн для 192 медичних закладів. Найбільші виплати отримали клініки "Охматдит" - 19,2 млн грн, Інститут серця - 10,2 млн грн, Центр дитячої кардіології та кардіохірургії - 9,3 млн грн, Національний інститут раку - 8,9 млн грн, держустанова "Спеціалізована багатопрофільна лікарня №1" - 8,9 млн грн. Крім того, з цієї бюджетної програми доплати були переказані для дитячих спеціалізованих санаторіїв, науково-дослідних інститутів, державних закладів, медичних університетів тощо.

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У 2021 році Рахункова палата планує провести аналіз використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з COVID-19.

Автор: 

виплати (1036) держбюджет (2390) карантин (18172) медицина (2115) Рахункова палата (280) лікарі (1285) Пацкан Валерій (98) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Эти 231 млн. Радуцкий хотел получить как премию от китаёзов за вывезенные защитные маски из госрезерва
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22.01.2021 13:48 Відповісти
https://babel.ua/news/58012-avakov-znovu-poprosiv-u-kabminu-groshi-z-koronavirusnogo-fondu-na-doplati-u-mvs-4-6-milyarda-vzhe-mayzhe-vitratili Аваков знову попросив у Кабміну гроші з коронавірусного фонду на доплати у МВС. 4,6 мільярда вже майже витратили
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22.01.2021 13:48 Відповісти
все очень просто,- врачей "попросили" написать заявления на минималку, иначе- уволят
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22.01.2021 14:05 Відповісти
главное что с этого же фонда менты используют все возможности на 100%
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22.01.2021 14:53 Відповісти
Ну успели украсть? Недоработка...
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22.01.2021 15:03 Відповісти
 
 