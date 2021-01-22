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Новини Коронавірус і карантин
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У США прибиральник знищив 1,9 тис. доз вакцини Moderna: випадково вимкнув морозильну камеру

У США прибиральник знищив 1,9 тис. доз вакцини Moderna: випадково вимкнув морозильну камеру

В американському Бостоні тисячі доз вакцини проти коронавірусу компанії Moderna були знищені через те, що прибиральник випадково вимкнув холодильник, у якому вони зберігалися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє ABC News.

"У вівторок, 19 січня, співробітники VA Boston Pharmacy виявили, що морозильна камера у кампусі Ямайка плейн вийшла з ладу. Як результат, 1900 доз вакцини Moderna проти COVID-19, що зберігається в морозильній камері, були зіпсовані", - сказав представник VA Boston Healthcare System Кайл Тото.

За його словами, на холодильнику була встановлена система сигналізації, проте вона не спрацювала. Тото додав, що зараз з’ясовується, чому стався інцидент і з якої причини не спрацювала сигналізація.

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Дози вакцини Moderna надходять до медзакладів у замороженому вигляді, після цього їх можна зберігати у холодильнику за температури від +2 до +7 градусів за Цельсієм до 30 днів.

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вакцина (4419) карантин (18172) США (22590) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Ну а в Украине отключат - включат назад , а потом будут вакцинировать Украинцев - еще и деньги возьмут....
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22.01.2021 13:50
+11
В США уборщик уничтожил 1,9 тыс. доз вакцины Moderna: случайно отключил морозильную камеру - Цензор.НЕТ 1101

..
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22.01.2021 14:02
+9
Когда отключал холодильник то на полу оставил следы лаптей в разлитой настойке боярышника
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22.01.2021 13:45
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Когда отключал холодильник то на полу оставил следы лаптей в разлитой настойке боярышника
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22.01.2021 13:45 Відповісти
Я думаю, что этим уборщиком мог быть Андрей Дидовик, наш главный ковидный дисидент
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22.01.2021 13:50 Відповісти
Обтекай дальше!
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22.01.2021 14:07 Відповісти
...надо ему памятник поставить - сколько американцев спас!!!))
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22.01.2021 15:32 Відповісти
Вот кто стоит за геополитическими процессами
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22.01.2021 13:46 Відповісти
Срочно проверить уборщика на предмет его связи с россией!
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22.01.2021 13:48 Відповісти
скоро просрочка появится у крадуцкого и Co....
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22.01.2021 13:48 Відповісти
$20 * 2000 = $40 тыс - какая фигня для Moderna... А по сравнению со сверхприбылями - смех.

Просто журнашлюхам приказала та же модерна поддерживать ажиотаж...
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22.01.2021 13:48 Відповісти
Ну а в Украине отключат - включат назад , а потом будут вакцинировать Украинцев - еще и деньги возьмут....
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22.01.2021 13:50 Відповісти
миллион процентов, шо у нас хрен бы признались и вкололи бы эту просрочку лохам
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22.01.2021 13:55 Відповісти
лохам вколят синовак с эффективностью 50/50. просроченную Модерну вкололи бы "элите" за хорошие бабки.
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24.01.2021 20:19 Відповісти
Ну по уровню дибилизма этого уборщика тоже можно президентом Украины назначать. Тот же кейс
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22.01.2021 13:51 Відповісти
...компьютерщики хорошо знают, как уборщицы умеют ронять сервера - теперь будут знать и медики
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22.01.2021 13:52 Відповісти
на пару лет работой обеспечен, пока не отработает.
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22.01.2021 13:53 Відповісти
Интересно, а у нас сколько пропадет, свет отключают веярно.
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22.01.2021 13:55 Відповісти
Где это у вас свет отключают веерно?
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22.01.2021 13:56 Відповісти
Уборщики, они такие -- везде, как их одна мама родила...
Позапрошлой осенью, на Майами бич, тётка -- самого затрапезного дворницкого вида -- с метлой и совком, повыгоняла всех из общественного туалета, прям посреди бела дня... -- хоть в Океан справляй свои нужды...*)
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22.01.2021 13:56 Відповісти
Ходют и ходют по вымытому....
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22.01.2021 13:58 Відповісти
В США уборщик уничтожил 1,9 тыс. доз вакцины Moderna: случайно отключил морозильную камеру - Цензор.НЕТ 1101

..
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22.01.2021 14:02 Відповісти
В США уборщик уничтожил 1,9 тыс. доз вакцины Moderna: случайно отключил морозильную камеру - Цензор.НЕТ 4445
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22.01.2021 14:00 Відповісти
Высчитают стоимость из зарплаты
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22.01.2021 14:00 Відповісти
то не прибиральник винний, а ті тупарі, які не маркували кабель і розетку "не чіпати, вакцина"
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22.01.2021 14:36 Відповісти
все гораздо прозаичнее..убирал помещение, шнур от пылесоса не доставал до розетки - вытащил первый попавщийся, воткнул от пылесоса
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22.01.2021 14:38 Відповісти
В реанимацию такого затейника лучше уборщиком не нанимать...
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22.01.2021 18:49 Відповісти
Не верю, что случайно. Это же не дома у себя, захотел выключил свой холодильник, захотел включил. Или совсем безмозглый (мож трампофил😄)
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22.01.2021 15:57 Відповісти
Чей агент этот уборщик?
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22.01.2021 20:56 Відповісти
Сигнализация не сработала
1) потому, что температура не успела подняться выше +7
или
2) из-за отсутствия электричества.
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22.01.2021 16:02 Відповісти
Ну не уничтожил, зачем истерить заголовками, 30 дней еще годные .
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22.01.2021 16:14 Відповісти
Ага, там такой холодильк типа ДоМбас, никто не заметил, пока с него капать не начало. Трындеж для поддержания имени на слуху.
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22.01.2021 18:39 Відповісти
 
 