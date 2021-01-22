У США прибиральник знищив 1,9 тис. доз вакцини Moderna: випадково вимкнув морозильну камеру
В американському Бостоні тисячі доз вакцини проти коронавірусу компанії Moderna були знищені через те, що прибиральник випадково вимкнув холодильник, у якому вони зберігалися.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє ABC News.
"У вівторок, 19 січня, співробітники VA Boston Pharmacy виявили, що морозильна камера у кампусі Ямайка плейн вийшла з ладу. Як результат, 1900 доз вакцини Moderna проти COVID-19, що зберігається в морозильній камері, були зіпсовані", - сказав представник VA Boston Healthcare System Кайл Тото.
За його словами, на холодильнику була встановлена система сигналізації, проте вона не спрацювала. Тото додав, що зараз з’ясовується, чому стався інцидент і з якої причини не спрацювала сигналізація.
Дози вакцини Moderna надходять до медзакладів у замороженому вигляді, після цього їх можна зберігати у холодильнику за температури від +2 до +7 градусів за Цельсієм до 30 днів.
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Просто журнашлюхам приказала та же модерна поддерживать ажиотаж...
Позапрошлой осенью, на Майами бич, тётка -- самого затрапезного дворницкого вида -- с метлой и совком, повыгоняла всех из общественного туалета, прям посреди бела дня... -- хоть в Океан справляй свои нужды...*)
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1) потому, что температура не успела подняться выше +7
или
2) из-за отсутствия электричества.