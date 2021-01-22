Школяр у Тернополі потрапив під обстріл, катаючись на санчатах: з його тіла вилучили 30 дробинок (оновлено)
У Тернополі вчора 11-річний хлопчик зазнав численних поранень під час катання на санчатах біля місцевої школи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, відразу після інциденту малолітнього госпіталізували до обласної дитячої лікарні із численними опіками.
Спочатку правоохоронці розглядали версію, що в дитину кинули петарду, яка пропалила куртку і спричинила опіки.
Однак, медики діагностували в пацієнта множинні поранення по всьому тілу, ймовірно спричинені вогнепальною зброєю.
"Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи. Оскільки потерпілий потребував серйозного хірургічного втручання, його доставили до столичної лікарні "Охматдит", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 КК (хуліганство).
Поліцейські продовжують детально розслідувати всі обставини злочину. У ході проведених оперативних дій правоохоронці обстежили прилеглу територію і виявили в квартирі одного з місцевих жителів гладкоствольну зброю. Її вилучили та направили на експертизу в НДЕКЦ.
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Номерных вообще гнать с Цензора нужно. Дабы своими глупыми номерами не отсвечивали.
Поналезли понимаешь ли.
Если пользователь заходит через фейсбук (под ником в большинстве соответствующим его реальным данным) то редактор присваивает ему номер.
Заходя через гугл или твиттер (под любым погонялом) номер не присваивается. Это конечно тонкости аутентификации "но як я їх не навиджу"
Попытка убийства!
Ожога даже от выстрела с пяти метров быть не может..
Еффективность поражения сего, сделанного на коленке, девайса метров 5-7. Когда и дробь под кожу зайдет и пьіж в комлексе с газами сгоревшей серьі ожог может вьвзвать