Школяр у Тернополі потрапив під обстріл, катаючись на санчатах: з його тіла вилучили 30 дробинок (оновлено)

У Тернополі вчора 11-річний хлопчик зазнав численних поранень під час катання на санчатах біля місцевої школи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, відразу після інциденту малолітнього госпіталізували до обласної дитячої лікарні із численними опіками.

Спочатку правоохоронці розглядали версію, що в дитину кинули петарду, яка пропалила куртку і спричинила опіки.

Однак, медики діагностували в пацієнта множинні поранення по всьому тілу, ймовірно спричинені вогнепальною зброєю.

"Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи. Оскільки потерпілий потребував серйозного хірургічного втручання, його доставили до столичної лікарні "Охматдит", - йдеться в повідомленні.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 КК (хуліганство).

Поліцейські продовжують детально розслідувати всі обставини злочину. У ході проведених оперативних дій правоохоронці обстежили прилеглу територію і виявили в квартирі одного з місцевих жителів гладкоствольну зброю. Її вилучили та направили на експертизу в НДЕКЦ.