УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7035 відвідувачів онлайн
Новини
9 828 42

Школяр у Тернополі потрапив під обстріл, катаючись на санчатах: з його тіла вилучили 30 дробинок (оновлено)

Школяр у Тернополі потрапив під обстріл, катаючись на санчатах: з його тіла вилучили 30 дробинок (оновлено)

У Тернополі вчора 11-річний хлопчик зазнав численних поранень під час катання на санчатах біля місцевої школи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, відразу після інциденту малолітнього госпіталізували до обласної дитячої лікарні із численними опіками.

Спочатку правоохоронці розглядали версію, що в дитину кинули петарду, яка пропалила куртку і спричинила опіки.

Однак, медики діагностували в пацієнта множинні поранення по всьому тілу, ймовірно спричинені вогнепальною зброєю.

"Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи. Оскільки потерпілий потребував серйозного хірургічного втручання, його доставили до столичної лікарні "Охматдит", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Житомирській області 16-річний юнак помер від удару електрострумом, - поліція

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 КК (хуліганство).

Поліцейські продовжують детально розслідувати всі обставини злочину. У ході проведених оперативних дій правоохоронці обстежили прилеглу територію і виявили в квартирі одного з місцевих жителів гладкоствольну зброю. Її вилучили та направили на експертизу в НДЕКЦ.

Автор: 

діти (5050) Нацполіція (15138) стрілянина (1778) Тернопільська область (586)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
...когда на Цензоре появится нормальный выпускающий со здравым смыслом? Из ребенка извлекают дробь, а копы "...устанавливают возможные траектории движения пули, которая травмировала малолетнего..."
показати весь коментар
22.01.2021 13:49
+7
Такая кучность из охотничьего оружия возможна максимум с 50 м , на таком расстоянии в любом случае или сам ребенок или кто то рядом со школой где он катался увидели бы стрелка. По тому вызывает очень большие сомнения , что это был охотник.
показати весь коментар
22.01.2021 13:52
+5
Та який, нафік, мисливець - густозаселений житловий масив. То якийсь виродок вирішив "пожартувати". Скоріше всього малолітній відморозок потягнув батькову рушницю.
показати весь коментар
22.01.2021 13:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...когда на Цензоре появится нормальный выпускающий со здравым смыслом? Из ребенка извлекают дробь, а копы "...устанавливают возможные траектории движения пули, которая травмировала малолетнего..."
показати весь коментар
22.01.2021 13:49 Відповісти
Гугл в помощь , ТТХ охотничьего ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО оружия.Тогда может поймешь , что если это был стрелок то он должен был почти рядом с ребенком стоять .Не приходило тебе в голову , ну как вариант , что это 11 летний пацан и как и все мы в таком возрасте баловались , взрывпакетами , самопалами и т д. Необязательно это он , кто то может быть из таких же пацанов которые бросили какую то хрень , а потом офигели от того , что натворили , по тому и надо установить траэкторию движения предметов похожих на дробь.
показати весь коментар
22.01.2021 14:02 Відповісти
...номерной, ты хоть понял, о чем я написал выше? Вчитайся в текст, вася, все эти буковки складываются в слова и предложения, несущие определенный смысл, но, видимо, эта способность дана не всем, что ярко демонстрирует твой "коммент" Чукча не читататель, да?
показати весь коментар
22.01.2021 14:10 Відповісти
Я то как раз все понял , а ты может когда слюни сотрешь с монитора , то попробуешь понять ,выстрел из оружия , это всего одна из версий , которая не выдерживает критики , того кто хотя бы несколько раз стрелял из такого оружия.
показати весь коментар
22.01.2021 14:16 Відповісти
...номерной, ты совсем глупый... Мой пост был о качестве текстов статей... Прими мои соболезнования...
Школяр у Тернополі потрапив під обстріл, катаючись на санчатах: з його тіла вилучили 30 дробинок - Цензор.НЕТ 7952
показати весь коментар
22.01.2021 14:22 Відповісти
Ну тогда такому выдающемуся гению как ты неплохо было бы научиться писать текст , что бы его еще кроме тебя кто то понимал.
показати весь коментар
22.01.2021 14:26 Відповісти
...кто умеет понимать - понимает, все остальные претензии можешь предъявлять своим родителям и учителям Обтекай, вася...
показати весь коментар
22.01.2021 14:28 Відповісти
Ну куда мне до гения твоего масштаба. масштаба
показати весь коментар
22.01.2021 14:33 Відповісти
Вот тут полностью с тобой согласен
показати весь коментар
22.01.2021 14:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/216417 - ...номерной, ты хоть понял, о чем я написал выше? ...номерной, ты совсем глупый...

Школяр у Тернополі потрапив під обстріл, катаючись на санчатах: з його тіла вилучили 30 дробинок - Цензор.НЕТ 5116 +++
Номерных вообще гнать с Цензора нужно. Дабы своими глупыми номерами не отсвечивали.
Поналезли понимаешь ли.

Если пользователь заходит через фейсбук (под ником в большинстве соответствующим его реальным данным) то редактор присваивает ему номер.
Заходя через гугл или твиттер (под любым погонялом) номер не присваивается. Это конечно тонкости аутентификации "но як я їх не навиджу"
показати весь коментар
22.01.2021 17:56 Відповісти
...жжош, номерная, пишиищо
показати весь коментар
23.01.2021 00:06 Відповісти
намек был на противоречие между дробинками и пулей. как всегда - пишут фиг поймешь что)
показати весь коментар
22.01.2021 20:25 Відповісти
Пуля состояла из 30=ти дробинок(((
показати весь коментар
22.01.2021 14:07 Відповісти
...по версии полиции
показати весь коментар
22.01.2021 14:11 Відповісти
наприклад можна встановити звідки було здійснено постріл (сектор) а по глибині проникнення дробу приблизну відстань ...
показати весь коментар
22.01.2021 14:29 Відповісти
А шо ви хочете?
Школяр у Тернополі потрапив під обстріл, катаючись на санчатах: з його тіла вилучили 30 дробинок - Цензор.НЕТ 8676
показати весь коментар
22.01.2021 15:56 Відповісти
Скорей бы разрешили мудрому нариду огнестрел...
показати весь коментар
22.01.2021 13:51 Відповісти
Ну вот сейчас он запрещен и что?
показати весь коментар
22.01.2021 13:54 Відповісти
Хто заборонений?
показати весь коментар
22.01.2021 13:58 Відповісти
давно пора ...тоді дурні десь подінуться ... за пів року ... за рік ... а далі буде статистична похибка
показати весь коментар
22.01.2021 14:30 Відповісти
А сезон охоты вроде бы как уже закончился
показати весь коментар
22.01.2021 13:52 Відповісти
Ніт.
показати весь коментар
22.01.2021 13:57 Відповісти
Такая кучность из охотничьего оружия возможна максимум с 50 м , на таком расстоянии в любом случае или сам ребенок или кто то рядом со школой где он катался увидели бы стрелка. По тому вызывает очень большие сомнения , что это был охотник.
показати весь коментар
22.01.2021 13:52 Відповісти
Та який, нафік, мисливець - густозаселений житловий масив. То якийсь виродок вирішив "пожартувати". Скоріше всього малолітній відморозок потягнув батькову рушницю.
показати весь коментар
22.01.2021 13:56 Відповісти
Под словом охотник , я имел ввиду человека с ружьем , возраст и пол которого значения не имеет .
показати весь коментар
22.01.2021 14:04 Відповісти
Мисливець то зовсім інше, а тут просто відморозок.
показати весь коментар
22.01.2021 14:07 Відповісти
Выше я уже написал , что не имея данных экспертизы утверждать , что это был выстрел из ружья как минимум глупо. Это мог быть какой то взрывпакет , которыми пацанва развлекается.
показати весь коментар
22.01.2021 14:11 Відповісти
Интересная логика: если увидели стрелка, значит, это - охотник, а если не увидели - не охотник.
показати весь коментар
22.01.2021 14:04 Відповісти
Вам диванным экспертам , которые не разу в жизни охотничьего оружия в руках не держали , всегда виднее .
показати весь коментар
22.01.2021 14:07 Відповісти
50 метрів? Ви жартуєте. Судячи з кількості - це дуже дрібний дріб. Така кучність можлива максимум з 20 метрів. А швидше з 10-15 (залежить від патрону та зброї). Я думаю, що малі гралися патронами і один із них вибухнув.
показати весь коментар
22.01.2021 14:15 Відповісти
Набій без ствола це безпечна пітарда. Вибухає капсуль та порох, відриваюче донце, заряд залишається на місці.
показати весь коментар
22.01.2021 14:21 Відповісти
Ой, діти дуже винахідливі. Могли в якусь трубку запхнути чи ще щось. Хоча, виходячи тут з останніх новин, що батькам голови відрізають, шизоїдів розвелось дофіга. Міг якийсь і пальнути, звичайно. Міг обріз бути - тому не побачили... Все що завгодно. Без додаткової інформації нічого сказати не можна.
показати весь коментар
22.01.2021 14:41 Відповісти
Да я знаю , по тому я и написал , что максимум , ну с учетом каких то супер контейнерных патронов. По тому и пытаюсь диванным экспертам объяснить , что с такого расстояния , в любом случае человека с оружием кто то бы увидел.
показати весь коментар
22.01.2021 14:22 Відповісти
Какое хулиганство?
Попытка убийства!
показати весь коментар
22.01.2021 13:55 Відповісти
Двоє українських поліцейських заарештовані на 60 діб за підозрою у вбивстві п'ятирічного Кирила з Переяслава-Хмельницького. Як повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР), поліцейські спочатку встановили, що хлопчик нібито "через необережність посковзнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, в результаті чого отримав травму голови", коли грав разом з іншими дітьми біля свого будинку. Можливо і тут поліцаї замішані?
показати весь коментар
22.01.2021 14:26 Відповісти
Раз есть ожоги...значит таки разбирали патрон...
Ожога даже от выстрела с пяти метров быть не может..
показати весь коментар
22.01.2021 14:54 Відповісти
И никому в голову из дописувачив мьісль не приходит что ето мог, судя по описанию, бьіть банальньій самопал )))
показати весь коментар
22.01.2021 14:56 Відповісти
Был такой случай в юности - у одного друга загорелся магниевый самодельный взрывпакет в кармане брюк. Не успел вытащить - тот взорвался и оторвал карман кусок штанов и получил страшный ожег. Так шо или стреляли в упор или самопальная граната.
показати весь коментар
22.01.2021 15:01 Відповісти
Думаю, еще куча информации всплывет. Пока это только ожог мозга от журналистов.
показати весь коментар
22.01.2021 15:09 Відповісти
Самопал. Похожие на дробь, не не она, могли бьіть мелкие шарики.
Еффективность поражения сего, сделанного на коленке, девайса метров 5-7. Когда и дробь под кожу зайдет и пьіж в комлексе с газами сгоревшей серьі ожог может вьвзвать
показати весь коментар
22.01.2021 15:06 Відповісти
МВД такое не рааследуеьт. ведь здесь непонятно. мвд лишь бы деньги брать, например на дорогах !!!!!!!!!!!!!!!!! а потом еще удивляются почему активисты находят деньги в патрульных автомобилях. а ведь прогонят эту зеленую барыгу и всё - лавочка закроется
показати весь коментар
22.01.2021 22:52 Відповісти
 
 