Клименко про справу Шеремета: Нам поки не давали дозволу на слідчі дії в Білорусі

У межах кримінального провадження з приводу пошуків замовників вбивства журналіста Павла Шеремета Національна поліція поки не отримала дозвіл на проведення слідчих дій на території Білорусі.

Про це повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам поки що ніхто не давав дозволу на проведення слідчих дій на території Білорусі. Наразі ми маємо у своєму розпорядженні лише ту інформацію, яка була оприлюднена в ЗМІ, зокрема, громадянином із Литви, який заявив про готовність свідчити про події 2012 року і Національна поліція готова його допитати", - уточнив Клименко.

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На запитання з приводу всіх інших фігурантів, які є на аудіозапису, глава НПУ заявив, що якщо Нацполіції будуть надані оригінали цих записів, "ми їх спочатку вивчимо, а потім будемо визначатися".

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.