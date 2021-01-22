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Новини Убивство Шеремета
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Клименко про справу Шеремета: Нам поки не давали дозволу на слідчі дії в Білорусі

Клименко про справу Шеремета: Нам поки не давали дозволу на слідчі дії в Білорусі

У межах кримінального провадження з приводу пошуків замовників вбивства журналіста Павла Шеремета Національна поліція поки не отримала дозвіл на проведення слідчих дій на території Білорусі.

Про це повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам поки що ніхто не давав дозволу на проведення слідчих дій на території Білорусі. Наразі ми маємо у своєму розпорядженні лише ту інформацію, яка була оприлюднена в ЗМІ, зокрема, громадянином із Литви, який заявив про готовність свідчити про події 2012 року і Національна поліція готова його допитати", - уточнив Клименко.

Також читайте: Адвокат Антоненка Кулик про справу Шеремета: Якщо підтвердиться "білоруський слід", розслідування має проводити СБУ

На запитання з приводу всіх інших фігурантів, які є на аудіозапису, глава НПУ заявив, що якщо Нацполіції будуть надані оригінали цих записів, "ми їх спочатку вивчимо, а потім будемо визначатися".

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Читайте також: Справа Шеремета: Суд залишив Антоненка під вартою

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.

Автор: 

Білорусь (7925) Нацполіція (15138) розслідування (2268) Шеремет Павло (520) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+2
Те, що гітлерівці чинили з антифашистами, патріотами Німеччини... - те ж чинит кагал з патріотами України. ЗЕ-банда - аналог фашистів,... але в Україні!
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22.01.2021 14:43
+2
Краще вже, як в Харкові, але без луки, гепи та прочіх зелених виродків!
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22.01.2021 15:04
+1
...чувак, как только - так и сразу...
Клименко о деле Шеремета: Нам пока не давали разрешения на следственные действия в Беларуси - Цензор.НЕТ 9368
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22.01.2021 13:59
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О прелестях совецкого центрального отопления:

В Минске магистральную трубу горячей воды прорвало -- сидит огромадный район без горячей воды и тепла, даже дети в школу не пошли.
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22.01.2021 13:50 Відповісти
То вони ще в Харкові не жили. При гепі. Здаєцця, що воно-такі й досі жЫв!))) Холодрыга без гарячої води - в Харкові є норма!
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22.01.2021 14:06 Відповісти
Скинули б Луку -- зажили б, как в Харькове...*)
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22.01.2021 14:09 Відповісти
Краще вже, як в Харкові, але без луки, гепи та прочіх зелених виродків!
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22.01.2021 15:04 Відповісти
Мыслить можно категориями романтическими, но жить приходится реалистическими...*)
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22.01.2021 15:07 Відповісти
...чувак, как только - так и сразу...
Клименко о деле Шеремета: Нам пока не давали разрешения на следственные действия в Беларуси - Цензор.НЕТ 9368
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22.01.2021 13:59 Відповісти
Мені також ніхто не надавав дозволу чморити зелених ідіотів. А шо дєлать?!)
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22.01.2021 13:59 Відповісти
Він шо дибіл? Хто йому дасть шо небудь там шукати!!! Тільки після зміни влади....і шо оце весь час він будек сидіти в СІЗО бо Лукашенко при владі і проти себе слідчі діі проводити не дасть..
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22.01.2021 14:12 Відповісти
Те, що гітлерівці чинили з антифашистами, патріотами Німеччини... - те ж чинит кагал з патріотами України. ЗЕ-банда - аналог фашистів,... але в Україні!
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22.01.2021 14:43 Відповісти
.. существенно зелёная плесень разъедает мозг!!! Попробуй ещё запроси разрешения на следственные действия на территории смердячей..)))) И это глава полиции,,доктор психологичных наук...((((
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22.01.2021 14:54 Відповісти
..идиот клинический..???
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22.01.2021 14:55 Відповісти
 
 