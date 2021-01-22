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У фракції "СН" є значна частина людей, яким байдуже, який "наказ" отримують, головне - вислужитися, - "слуга народу" Ясько

У фракції

Значна частина нардепів фракції "Слуга народу" лобіюють інтереси певних осіб.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла нардепка "слуги народу" Єлизавета Ясько.

"Є доволі значна частина людей делегації та у фракції - яким все одно, який "наказ" отримують, головне для них це - вислужитись. Тому важко шукати щось спільне з тими, у кого немає своїх поглядів та відповідальності перед виборцями, а є бажання "догодити комусь в обмін на якісь там дрібні свої інтереси"", - підкреслила нардепка.

За словами Ясько, у фракції "Слуга народу" присутні різні групи.

"Наприклад група олігарха Коломойського. Справа Дубінського зараз дуже добре показує, чому зараз ніяк не чіпають Дубінського. За ним стоїть досить серйозна група впливу. Інші групи - це різні лобі державних підприємств, які мають своїх людей. І це, зокрема, лобі груп митниці. Ці люди, я точно знаю, є в нашій делегації також", - розповіла парламентарка.

Повний текст інтерв'ю з Єлизаветою Ясько читайте тут.

Також читайте: Новини дня: ЄСПЛ взявся за "кримську справу" проти РФ, "слуга народу" Ясько викриває колег по фракції

Автор: 

Слуга народу (2811) Єлизавета Ясько (79)


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Топ коментарі
+8
Глупо надеяться, идя на выступление бродячего шапито с карликами и юродивыми, что тебе покажут "Гамлета".
Но при этом юродивые очень неплохо зарабатывают
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22.01.2021 14:04
+7
Вас и собирали чтоб вы "выполняли приказы".
Если думала по другому то ты даже тупее чем найвеличніший)
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22.01.2021 14:03
+6
каков поп - таков и приход...
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22.01.2021 14:00
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Да уж. Зачетный сброд Зеля насобирал по стране. Метки негде ставить.
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22.01.2021 13:58 Відповісти
так выражение "молодо, зелено" - это не про молодых, это про долбо&бов.
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22.01.2021 14:05 Відповісти
Во фракции "СН" есть значительная часть людей, которым все равно, какой "приказ" получают, главное - выслужиться, - "слуга народа" Ясько - Цензор.НЕТ 3417
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22.01.2021 14:15 Відповісти
- Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, краткий, но выразительный нос, расписные щеки, мощный затылок и необозримые зады. (с)
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22.01.2021 14:37 Відповісти
"папередники" ті кращі були , так ?
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22.01.2021 14:24 Відповісти
Смотря кто. У Яныка и Мертветчука примерно такие-же. Одного поля ягоды. Остальные, за редким исключением, на порядок лучше. Даже те, кто мне не нравится как люди. Такого количества дебилов на кв.метр в ВР не было никогда.
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22.01.2021 14:34 Відповісти
ви краще знаєтеся на сортах дерьма ... не спорю що у цій зраді сморід стоїть нестерпимий ... але ви забули про папередніків "старе" не так сильно смердить якщо не "вступити" знову
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22.01.2021 14:44 Відповісти
Неа. Я просто ставлю диагноз. В сортах дерьма как-раз хорошо разбираются избиратели "слуг", которые своим тупым выбором и привели весь этот сброд к власти.. Так еще нужно суметь. Это же именно благодарные избиратели Голобородька были главными потребителями фекалий с каналов олигархов. Им так жить оказалось гораздо проще, чем хоть иногда включать остатки мозгом. Только дебилы могли выбрать Дубинского, Бужанского, Богуцкую, Тищенко, Терентьеву, Арахамию, Корниенко, Юзика, Верещук, Смаглюк, Венедиктову и т.д. и т.п.
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22.01.2021 15:03 Відповісти
Во фракции "СН" есть значительная часть людей, которым все равно, какой "приказ" получают, главное - выслужиться, - "слуга народа" Ясько - Цензор.НЕТ 3463
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22.01.2021 13:58 Відповісти
каков поп - таков и приход...
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22.01.2021 14:00 Відповісти
обнять и плакать))) Как же ты два года мучилась
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22.01.2021 14:01 Відповісти
Во фракции "СН" есть значительная часть людей, которым все равно, какой "приказ" получают, главное - выслужиться, - "слуга народа" Ясько - Цензор.НЕТ 2129
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22.01.2021 14:02 Відповісти
Вас и собирали чтоб вы "выполняли приказы".
Если думала по другому то ты даже тупее чем найвеличніший)
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22.01.2021 14:03 Відповісти
Во фракции "СН" есть значительная часть людей, которым все равно, какой "приказ" получают, главное - выслужиться, - "слуга народа" Ясько - Цензор.НЕТ 1035
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22.01.2021 14:01 Відповісти
Глупо надеяться, идя на выступление бродячего шапито с карликами и юродивыми, что тебе покажут "Гамлета".
Но при этом юродивые очень неплохо зарабатывают
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22.01.2021 14:04 Відповісти
Пофамильно, пожалуйста...
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22.01.2021 14:10 Відповісти
Та берите целый список СН - не прогадаете
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22.01.2021 14:27 Відповісти
Шок, шкандаль, интрига . Ну от кого кого от СН такого не ожидал
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22.01.2021 14:24 Відповісти
Та да, шантрапа криворогата з підворотні.
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22.01.2021 14:31 Відповісти
Лізо, про сн не можна казати "значітєльная часть людєй". Де ти там людєй побачила, включая сєбя?!)))
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22.01.2021 14:42 Відповісти
Лиза - капитан очевидность. Сказала то, что и так все знают. Может с себя начнешь? Например выйдешь из этой клоунской партии?
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22.01.2021 14:52 Відповісти
https://twitter.com/Nataliy94087733
https://twitter.com/Nataliy94087733

Nataliya

@Nataliy94087733

·https://twitter.com/Nataliy94087733/status/1352543849617510401 3 ч

А цирк продовжує свої гастролі... О.Обертинська, яка зіграла психолога в серіалі "Слуга народу", стала КОНСУЛЬТАНТКОЮ ОП В.Зеленського з питань ВІРУСОЛОГІЇ та отримала з бюджету держзамовлень 18 млн.гр.! Що тут можна сказати ?! ЗЕбанда просто нас знищує, як націю і як державу !
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22.01.2021 15:06 Відповісти
Пані Ясько, ви всі у своїй партії абсолютна бидлота зверху до низу.
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22.01.2021 16:43 Відповісти
я думаю она в любом случае порядочнее, чем дупутаты слуги урода (чтобю они дохли)
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22.01.2021 22:48 Відповісти
 
 