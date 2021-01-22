У фракції "СН" є значна частина людей, яким байдуже, який "наказ" отримують, головне - вислужитися, - "слуга народу" Ясько

Значна частина нардепів фракції "Слуга народу" лобіюють інтереси певних осіб.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла нардепка "слуги народу" Єлизавета Ясько.

"Є доволі значна частина людей делегації та у фракції - яким все одно, який "наказ" отримують, головне для них це - вислужитись. Тому важко шукати щось спільне з тими, у кого немає своїх поглядів та відповідальності перед виборцями, а є бажання "догодити комусь в обмін на якісь там дрібні свої інтереси"", - підкреслила нардепка.

За словами Ясько, у фракції "Слуга народу" присутні різні групи.

"Наприклад група олігарха Коломойського. Справа Дубінського зараз дуже добре показує, чому зараз ніяк не чіпають Дубінського. За ним стоїть досить серйозна група впливу. Інші групи - це різні лобі державних підприємств, які мають своїх людей. І це, зокрема, лобі груп митниці. Ці люди, я точно знаю, є в нашій делегації також", - розповіла парламентарка.

Повний текст інтерв'ю з Єлизаветою Ясько читайте тут.

Також читайте: Новини дня: ЄСПЛ взявся за "кримську справу" проти РФ, "слуга народу" Ясько викриває колег по фракції