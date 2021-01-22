У Харкові знайшли ще два будинки для літніх людей, які працюють з порушеннями
У Холодногірському районі Харкова, де 21 січня під час пожежі в будинку для літніх людей загинули 15 осіб, виявили ще два подібні будинки з порушенням норм.
Про це повідомила керівниця адміністрації Холодногірського району Інна Уварова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Усього на території району перевірили вісім об’єктів, де масово перебувають люди. П’ять об’єктів - ще ввечері та вночі, три - сьогодні вранці. На двох об’єктах підтверджено порушення, а саме, перебільшення норм перебування людей на конкретній площі. Розпочато оперативно-слідчі дії щодо встановлення законності їхнього перебування", - зазначила Уварова.
Вона додала, що за попередніми даними, порушення виявили саме в пансіонатах для літніх людей: "Інформацію про діяльність цих об’єктів дізналися з інтернету".
"У нашому районі превалює приватний сектор. Тому квартальним комітетам доручено надати будь-яку інформацію щодо їхньої діяльності, ми її перевіримо ", - додала Уварова.
Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.
Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.
За даними слідства, перевіряються три основні версії події.
Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.
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Она добавила, что по предварительным данным, нарушение обнаружили именно в пансионатах для пожилых людей:
"Информацию о деятельности этих объектов узнали из интернета".
Уварову и подчинённых по линии соцобеспечения-админорганов, местных участковых и пожарников надо бы всех переселить неподалёку в соседний Холодногорский пансионат, лет на 5